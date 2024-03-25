В Одесі не працюватиме електротранспорт через нічну атаку ворожих "Шахедів"

У понеділок, 25 березня, в Одесі не працюватиме електротранспорт через перебої з електропостачанням після атаки російських "Шахедів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Одеса.Офіційно"

"У зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи міського електротранспорту з автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів", - ідеться у повідомленні.

