В Одесі не працюватиме електротранспорт через нічну атаку ворожих "Шахедів"
У понеділок, 25 березня, в Одесі не працюватиме електротранспорт через перебої з електропостачанням після атаки російських "Шахедів".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Одеса.Офіційно"
"У зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи міського електротранспорту з автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів", - ідеться у повідомленні.
