В Одесі не працюватиме електротранспорт через нічну атаку ворожих "Шахедів"

У понеділок, 25 березня, в Одесі не працюватиме електротранспорт через перебої з електропостачанням після атаки російських "Шахедів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Одеса.Офіційно"

"У зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи міського електротранспорту з автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів", - ідеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДТЕК про атаку на високовольтну підстанцію в Одесі: критичну інфраструктуру заживили. У місті та регіоні екстрені відключення світла

Одеса (5616) електроенергія (6363)
Так 8 з 9 збили
25.03.2024 09:08 Відповісти
Одеса! Тримайся!

Ватку вбивай на місці.
25.03.2024 10:22 Відповісти
"Ціни на таксі в Одесі зросли через відсутність електротранспорту та погодних умов. Ціни піднялись більш ніж в два рази. Наприклад, щоб доїхати з ТРЦ Сіті Центр до Дерибасівської (приблизно 8 км) треба заплатити понад 200 гривень замість 120"
25.03.2024 10:41 Відповісти
 
 