Глава МВС Німеччини після теракту в РФ: Є загрози і від ісламістів, і від Росії

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер після теракту у Підмосков’ї наголосила на небезпеці з боку терористів-ісламістів, а також на гібридних загрозах від РФ.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вочевидь, терористичне угрупування "ІДІЛ-Хоросан" несе відповідальність за теракт у Московській області. Тому Фезер попередила німців про ризик ймовірних атак.

"Небезпека від ісламістського тероризму залишається гострою. ... "ІДІЛ-Хорасан" нині представляє найбільшу ісламістську загрозу і в Німеччині", - зазначила міністерка.

Також глава МВС Німеччини заявила, що через гібридну війну Путіна небезпеки вийшли на новий рівень.

"Ми фактично переживаємо новий вимір загроз від російської агресії. Ми бачимо спроби впливати за допомогою брехні та масованої дезінформації. Але шпигунство також не менш активне", - наголосила вона.

"Росія також хоче дестабілізувати Захід міграцією. Жорстоко експлуатують людей. Зараз Фінляндія бачить це в тиску на свій кордон. Ми також бачили його через Білорусь. Тоді організовувалися рейси з Близького Сходу до Мінська", - додала Фезер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

