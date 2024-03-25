УКР
Ураження кораблів "Ямал" та "Азов" - це потужний удар по логістиці ворога, - ОК "Південь"

азов,ямал

Внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що ураження російських військових десантних кораблів має для окупантів декілька факторів впливу, таких як логістика та здатність управління військами.

"Відповідно відбувається переорієнтування в управлінні військами, переорієнтування сил і засобів, оскільки втрачені конкретні керівники. Крім того, це потужний морально-психологічний удар по війську в цілому. Коли вони відчувають, що навіть у таких глибоких тилах відбувається потужна робота Сил оборони, і втручання в подальший розвиток бойових дій", - підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти використовують ВДК як вантажоперевізники для передислокації. Підбиті "Ямал" та "Азов" могли вмістити до 500 тонн техніки і вантажів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Британії Шеппс: РФ змушена обмежувати свій флот портом. Та навіть там кораблі Путіна тонуть

"Затиснення ЧФ фактично флот переходить у стадію флотилії. Ми можемо говорити про те, що вони намагаються переміщувати майно і для них зараз важливо перемістити сферу обслуговування ракетних установок, але це дуже проблематично у технічному сенсі і кілометражі, тому вони використовують для цього ВДК.

Наша головна бойова задача - позбавити те формування, яке поки називають Чорноморський флот, бойової спроможності. Вона поки залишається досить потужною, бо має у своєму складі ракетоносії і це головна загроза, яка є сьогодні з моря по всій території України. Кожний крок загрози ми відстежуємо", – каже Гуменюк.

Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі. У ГУР МО зранку 25 березня підтвердили ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час навчань Балтійського флоту РФ ракета поцілила у російський траулер "Капитан Лобанов": троє загиблих, - росЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

корабель (1628) Чорноморський флот рф (632) Гуменюк Наталія (804)
+10
Ураження російських кораблів це вже стає як приємна буденність. Дякую всім причетним.
показати весь коментар
25.03.2024 09:35 Відповісти
+9
міст.....
міст....
міст....
Че - ка - Є - Мо
показати весь коментар
25.03.2024 09:34 Відповісти
+5
не треба чекати, треба допомагати, вам ніхто нічого не винен...
показати весь коментар
25.03.2024 09:51 Відповісти
не треба чекати, треба допомагати, вам ніхто нічого не винен...
показати весь коментар
25.03.2024 09:51 Відповісти
В яблочко
показати весь коментар
25.03.2024 09:53 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
25.03.2024 09:55 Відповісти
тебе не запитав що мені робити
показати весь коментар
25.03.2024 09:54 Відповісти
Міст зараз не є пріоритетною ціллю, оскільки росіяне ссуться по ньому возити зброю і використовують для цього БДК.
показати весь коментар
25.03.2024 09:59 Відповісти
я так не думаю....
Але якщо Ви радниця гундосного Верховного - тоді "не є..."
показати весь коментар
25.03.2024 10:03 Відповісти
вода камінь точить , потроху , помалу кацап буде випилюватись , хоча до сих пір здається що московія просто зжере нас всіх
показати весь коментар
25.03.2024 09:39 Відповісти
Але чому немає в звіті Ген. штабу. ?
показати весь коментар
25.03.2024 10:11 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК-???
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
показати весь коментар
26.03.2024 13:24 Відповісти
 
 