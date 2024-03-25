УКР
РФ не зупиниться, якщо переможе у війні в Україні, - посол США у Британії Гартлі

Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що західні країни мають зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Гартлі "оптимістично налаштована" щодо того, що США виділять більше коштів для України, але "будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, я думаю, помиляється".

"Я була послом (у Франції та Монако) 2014 року і бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це все для Росії". Я думаю, що демократія поставлена на карту. Тому ми повинні підтримати Україну", - наголосила посол США у Британії.

Гартлі додала, що "це важкі дні", після того, як її запитали, чи не відчуває вона атмосферу, "майже порівнянну" з тією, що востаннє спостерігалася перед Другою світовою війною.

"Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", - додала дипломатка.

+3
як би хтіли то вже давно зробили...
показати весь коментар
25.03.2024 09:37 Відповісти
+2
все що США хоче.те і втілює в реальні справи.Хотіти допомогти,щоб Україна перемогла на словах, а на реальних справах допомагають куйлу ,не надаючи Україні допомогиюпро яку майже пів року 3,14стякають
показати весь коментар
25.03.2024 09:42 Відповісти
+1
"залишилася сльною демократіею". Сильно сказано. Дерьмаку-татарві до до гузиці. Вони свое знають робити.
показати весь коментар
25.03.2024 09:37 Відповісти
25.03.2024 09:37
"залишилася сльною демократіею". Сильно сказано. Дерьмаку-татарві до до гузиці. Вони свое знають робити.
показати весь коментар
25.03.2024 09:37 Відповісти
25.03.2024 09:37
як би хтіли то вже давно зробили...
показати весь коментар
25.03.2024 09:37 Відповісти
25.03.2024 09:38
Так робіть - а то обіцяли підтримувати а зараз тормознулись
показати весь коментар
25.03.2024 09:38 Відповісти
25.03.2024 09:51
Демократіі в нас може и нема - так вони ж кажуть шо Украіна захищає світову демократію
показати весь коментар
25.03.2024 09:51 Відповісти
Бьються два схожі режими.

Типу ІДІЛ бьється з Талібаном. Хто там, що захищає...
показати весь коментар
25.03.2024 09:54 Відповісти
25.03.2024 10:01
На кого напали тои і захищається - чим може - коли Ірак напав на Кувеит демократіями там і не пахло але дубасили агресора
показати весь коментар
25.03.2024 10:01 Відповісти
Там тхнуло нафтою. А тут тхне тільки кукурудзою та сталевими чушками.

А нафтою пахне якраз з іншого боку.
показати весь коментар
25.03.2024 10:03 Відповісти
Ну так ми і захищаємося, як можемо. Найкращі побажання і все таке.

Питання у тому, що політично ми зараз ближче до РФ ніж до США.
показати весь коментар
25.03.2024 10:07 Відповісти
1. У Іраку не було ЯЗ.
2. Що зараз на Близькому Сході діється через дві війни з Іраком всі бачать і пам'ятають.
показати весь коментар
25.03.2024 10:10 Відповісти
25.03.2024 11:11
Амери казали шо там був хімічнии Алі
показати весь коментар
25.03.2024 11:11 Відповісти
Так нема ж більше демократії, яку треба захищати.

На початку вторгнення агресор був автократом, а потерпілий слабкою демократією.

Станом на зараз російський авторитаризм воює з українською автократією. Демократії більше нема.
показати весь коментар
25.03.2024 09:51 Відповісти
25.03.2024 09:41
Зелю треба добряче вздрюкнути, щоб була та демократія
показати весь коментар
25.03.2024 09:41 Відповісти
25.03.2024 09:42
у кордонах 1991 року та з буферною територією, в 300 км!
показати весь коментар
25.03.2024 09:42 Відповісти
25.03.2024 09:42
все що США хоче.те і втілює в реальні справи.Хотіти допомогти,щоб Україна перемогла на словах, а на реальних справах допомагають куйлу ,не надаючи Україні допомогиюпро яку майже пів року 3,14стякають
показати весь коментар
25.03.2024 09:42 Відповісти
25.03.2024 09:43
Оце все можливе--вже тягнеться в США пів-року
показати весь коментар
25.03.2024 09:43 Відповісти
Навпаки
показати весь коментар
25.03.2024 09:52 Відповісти
Ой. Сорян. Дійсно.
показати весь коментар
25.03.2024 09:55 Відповісти
Перший раз бачу "щоб росія програла".
Звичайно кажуть "щоб росія не виграла" чи "щоб Україна не програла".

Сподіваюся, що це не обмовка, а зміна підходу.
показати весь коментар
25.03.2024 09:44 Відповісти
Це ж було вже.
показати весь коментар
25.03.2024 09:51 Відповісти
25.03.2024 09:58
Без ракетних ударів в глибину москальщини,перемогти в принципі не можливо.
показати весь коментар
25.03.2024 09:58 Відповісти
Скажи це рижому поцу
показати весь коментар
25.03.2024 10:04 Відповісти
 
 