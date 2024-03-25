РФ не зупиниться, якщо переможе у війні в Україні, - посол США у Британії Гартлі

Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що західні країни мають зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну.

Гартлі "оптимістично налаштована" щодо того, що США виділять більше коштів для України, але "будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, я думаю, помиляється".

"Я була послом (у Франції та Монако) 2014 року і бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це все для Росії". Я думаю, що демократія поставлена на карту. Тому ми повинні підтримати Україну", - наголосила посол США у Британії.

Гартлі додала, що "це важкі дні", після того, як її запитали, чи не відчуває вона атмосферу, "майже порівнянну" з тією, що востаннє спостерігалася перед Другою світовою війною.

"Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", - додала дипломатка.

