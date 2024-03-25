Інформація щодо ймовірного ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" перевіряється, - речник ВМС Плетенчук
Наразі перевіряється інформація і щодо ураження російського середнього розвідувального корабля "Іван Хурс".
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стан (суден. - Ред.) зараз уточнюється. Наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці - третьої. Так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті, і враховуючи пошкодження, можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише 3 одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу саме Чорноморського флоту, не залишилося жодної одиниці. Окрім того, було уражено будівлю Військово-морської бази в Севастополі та завдано вогневого ураження по паливно-мастильних складах", - повідомив Плетенчук.
Відповідаючи на запитання щодо третього корабля, який уразили Сили оборони, речник підтвердив, що йдеться про російський середній розвідувальний корабель "Іван Хурс".
"Фактично я сьогодні вам першим підтверджую щодо ураження безпосередньо великих десантних кораблів. Тому що, звісно, такі заяви потребують верифікації з кількох джерел для того, щоб бути впевненими, що ми зараз не дезінформуємо з вами українське суспільство", - зазначив речник.
Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі. У ГУР МО зранку 25 березня підтвердили ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії. За даними ОК "Південь", внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дай то Бог, але згідно вікіпедії їх ще 6.
Хоча "Ропух" з власне ЧФ, дійсно, вже нема (якщо мінусуємо Азов і Ямал). Лише 3 гастролери з Балтики на Північного флоту.
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
БДК "Ямал", БДК "Азов", разведывательный корабль "Иван Хурс" - всё.
"Ямал" только что отремонтировали и готовили к выходу, остальные стояли в ремонте.
--
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FZ13_Separ%2F26739&h=AT0X0umrJR9Kqcu3t6xhflpRDLUOjrTmWoKTTKKWtZiCJTyjsZqODiDynL1sRx4QJPJa2ZxwZKkY0HYlgEQy5StgOSc5IeKqQ2we7567Ki1TbPVfaz_or0QR3vdibTd-s1x9&h=AT0X0umrJR9Kqcu3t6xhflpRDLUOjrTmWoKTTKKWtZiCJTyjsZqODiDynL1sRx4QJPJa2ZxwZKkY0HYlgEQy5StgOSc5IeKqQ2we7567Ki1TbPVfaz_or0QR3vdibTd-s1x9&h=AT0X0umrJR9Kqcu3t6xhflpRDLUOjrTmWoKTTKKWtZiCJTyjsZqODiDynL1sRx4QJPJa2ZxwZKkY0HYlgEQy5StgOSc5IeKqQ2we7567Ki1TbPVfaz_or0QR3vdibTd-s1x9 https://t.me/Z13_Separ/26739
С дуба падают листья ясеня ?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi