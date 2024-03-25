Інформація щодо ймовірного ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" перевіряється, - речник ВМС Плетенчук

Наразі перевіряється інформація і щодо ураження російського середнього розвідувального корабля "Іван Хурс".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стан (суден. - Ред.) зараз уточнюється. Наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці - третьої. Так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті, і враховуючи пошкодження, можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише 3 одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу саме Чорноморського флоту, не залишилося жодної одиниці. Окрім того, було уражено будівлю Військово-морської бази в Севастополі та завдано вогневого ураження по паливно-мастильних складах", - повідомив Плетенчук.

Відповідаючи на запитання щодо третього корабля, який уразили Сили оборони, речник підтвердив, що йдеться про російський середній розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"Фактично я сьогодні вам першим підтверджую щодо ураження безпосередньо великих десантних кораблів. Тому що, звісно, такі заяви потребують верифікації з кількох джерел для того, щоб бути впевненими, що ми зараз не дезінформуємо з вами українське суспільство", - зазначив речник.

Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі. У ГУР МО зранку 25 березня підтвердили ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії. За даними ОК "Південь", внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.