Інформація щодо ймовірного ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" перевіряється, - речник ВМС Плетенчук

Наразі перевіряється інформація і щодо ураження російського середнього розвідувального корабля "Іван Хурс".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стан (суден. - Ред.) зараз уточнюється. Наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці - третьої. Так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті, і враховуючи пошкодження, можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише 3 одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу саме Чорноморського флоту, не залишилося жодної одиниці. Окрім того, було уражено будівлю Військово-морської бази в Севастополі та завдано вогневого ураження по паливно-мастильних складах", - повідомив Плетенчук.

Відповідаючи на запитання щодо третього корабля, який уразили Сили оборони, речник підтвердив, що йдеться про російський середній розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищений вузол зв’язку ЧФ окупантів - важливий елемент для керування військами, - ВМС

"Фактично я сьогодні вам першим підтверджую щодо ураження безпосередньо великих десантних кораблів. Тому що, звісно, такі заяви потребують верифікації з кількох джерел для того, щоб бути впевненими, що ми зараз не дезінформуємо з вами українське суспільство", - зазначив речник.

Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі. У ГУР МО зранку 25 березня підтвердили ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії. За даними ОК "Південь", внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

+9
"Черноморского флота больше нет": популярный Z-блогер Тринадцатый трагически подтвердил потерю трёх кораблей в порту Севастополя после сегодняшней ночной ракетной атаки.

БДК "Ямал", БДК "Азов", разведывательный корабль "Иван Хурс" - всё.

"Ямал" только что отремонтировали и готовили к выходу, остальные стояли в ремонте.

--

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FZ13_Separ%2F26739&h=AT0X0umrJR9Kqcu3t6xhflpRDLUOjrTmWoKTTKKWtZiCJTyjsZqODiDynL1sRx4QJPJa2ZxwZKkY0HYlgEQy5StgOSc5IeKqQ2we7567Ki1TbPVfaz_or0QR3vdibTd-s1x9&h=AT0X0umrJR9Kqcu3t6xhflpRDLUOjrTmWoKTTKKWtZiCJTyjsZqODiDynL1sRx4QJPJa2ZxwZKkY0HYlgEQy5StgOSc5IeKqQ2we7567Ki1TbPVfaz_or0QR3vdibTd-s1x9&h=AT0X0umrJR9Kqcu3t6xhflpRDLUOjrTmWoKTTKKWtZiCJTyjsZqODiDynL1sRx4QJPJa2ZxwZKkY0HYlgEQy5StgOSc5IeKqQ2we7567Ki1TbPVfaz_or0QR3vdibTd-s1x9 https://t.me/Z13_Separ/26739
25.03.2024 10:08 Відповісти
+5
Балуєшь Боже!
25.03.2024 09:50 Відповісти
+5
25.03.2024 10:44 Відповісти
нехай у бАданова запитає - той все знає.....
25.03.2024 09:41 Відповісти
Балуєшь Боже!
25.03.2024 09:50 Відповісти
Шото захотелось полистать пьесу горького "На дне"....
25.03.2024 09:53 Відповісти
Або пьєсу Корнійчука "Загибель ескадри"
25.03.2024 10:08 Відповісти
Лише 3 БДК?

Дай то Бог, але згідно вікіпедії їх ще 6.

Хоча "Ропух" з власне ЧФ, дійсно, вже нема (якщо мінусуємо Азов і Ямал). Лише 3 гастролери з Балтики на Північного флоту.
25.03.2024 10:00 Відповісти
Всього на ЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? Залишок-?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
25.03.2024 14:56 Відповісти
"Іван Хурс" пішов на ху#с.
25.03.2024 10:04 Відповісти
"Черноморского флота больше нет": популярный Z-блогер Тринадцатый трагически подтвердил потерю трёх кораблей в порту Севастополя после сегодняшней ночной ракетной атаки.

БДК "Ямал", БДК "Азов", разведывательный корабль "Иван Хурс" - всё.

"Ямал" только что отремонтировали и готовили к выходу, остальные стояли в ремонте.

--

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FZ13_Separ%2F26739&h=AT0X0umrJR9Kqcu3t6xhflpRDLUOjrTmWoKTTKKWtZiCJTyjsZqODiDynL1sRx4QJPJa2ZxwZKkY0HYlgEQy5StgOSc5IeKqQ2we7567Ki1TbPVfaz_or0QR3vdibTd-s1x9&h=AT0X0umrJR9Kqcu3t6xhflpRDLUOjrTmWoKTTKKWtZiCJTyjsZqODiDynL1sRx4QJPJa2ZxwZKkY0HYlgEQy5StgOSc5IeKqQ2we7567Ki1TbPVfaz_or0QR3vdibTd-s1x9&h=AT0X0umrJR9Kqcu3t6xhflpRDLUOjrTmWoKTTKKWtZiCJTyjsZqODiDynL1sRx4QJPJa2ZxwZKkY0HYlgEQy5StgOSc5IeKqQ2we7567Ki1TbPVfaz_or0QR3vdibTd-s1x9 https://t.me/Z13_Separ/26739
25.03.2024 10:08 Відповісти
25.03.2024 10:44 Відповісти
В красной ручке синяя паста, которая пишет сиреневым цветом.
С дуба падают листья ясеня ?
25.03.2024 11:02 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=uDiGQFB3kjM Денис Казанский. "Черноморского флота у нас больше нет!" Россияне в шоке от нового унижения в Севастополе
25.03.2024 12:02 Відповісти
Всього на ЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? Залишок=?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
25.03.2024 14:58 Відповісти
 
 