Європейським країнам необхідно повернутися до рівня витрат "часів холодної війни" та призову до армії, - Рінкевичс

рінкевичс

На тлі загрози війни з РФ країнам Європи слід збільшити військові витрати та повернути обов’язкову військову службу для збільшення чисельності сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Існує потреба в серйозній дискусії про призов", – сказав він.

Водночас латвійський президент визнав, що військове керівництво воліє мати повністю професійні збройні сили, а призов може виявитися непопулярним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має бути зруйнована. Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, - президент Латвії Рінкевичс

Але збройні сили по всій Європі мають труднощі при наборі, і призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування Росії, додав він.

"Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб на нього напали. І ніхто не хоче бачити, як тут повторюється ситуація в Україні", – додав Рінкевичс.

Не будуть цього робити. Злиють країни Балтії москалям
25.03.2024 09:47 Відповісти
Повернулися до 1930-х. Політичні імпотенти і папа-фашисто-нацист
25.03.2024 09:48 Відповісти
Ніхто не буде цього робити.Призов це минула ера.Є звісно деякі країни Європи,в яких він є.Але його в принципі не потрібно.Зброя вирішує все.Ракетна зброя і авіація.
25.03.2024 09:50 Відповісти
Не буде ніякого призову і них. Не ті часи.
25.03.2024 09:50 Відповісти
рашка витрачає 30 % ввп на армію
це пристойні гроші, м'яса в них багато, навіть понабирають мужиків з окупованих територій і пошлють на Європу, які виділяють на збройні сили 2 % ввп.
25.03.2024 09:52 Відповісти
У мене таке враження що ніхто не розуміє скільки ще ресурсів залишилось в оркостані і що вони насправді ще зможуть. Одні країни панікують, а інші розслаблені.
25.03.2024 10:00 Відповісти
Всі сподіваються що американці всіх кацапів ***********,і все.Не ***********.Самим треба братись.
25.03.2024 10:23 Відповісти
Правильно.А мы во время войны отменяем призыв.Пусть деды,служившие в СА отдуваются.
25.03.2024 14:42 Відповісти
 
 