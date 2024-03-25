Європейським країнам необхідно повернутися до рівня витрат "часів холодної війни" та призову до армії, - Рінкевичс

На тлі загрози війни з РФ країнам Європи слід збільшити військові витрати та повернути обов’язкову військову службу для збільшення чисельності сил оборони.

"Існує потреба в серйозній дискусії про призов", – сказав він.

Водночас латвійський президент визнав, що військове керівництво воліє мати повністю професійні збройні сили, а призов може виявитися непопулярним.

Але збройні сили по всій Європі мають труднощі при наборі, і призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування Росії, додав він.

"Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб на нього напали. І ніхто не хоче бачити, як тут повторюється ситуація в Україні", – додав Рінкевичс.