Україну офіційно визнали кандидатом в НАТО і збільшили число представників у Парламентській асамблеї

На зустрічі у Таллінні 23-24 березня постійний комітет Парламентської асамблеї НАТО ухвалив рішення про надання делегації України в ПА статусу кандидата в Альянс.

Про це повідомляється на офіційному вебсайті ПА НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках комплексної реформи партнерства Асамблеї, прийнятої в Таллінні, Постійний комітет погодився створити новий статус у ПА НАТО для тих країн, які прагнуть приєднатися до Альянсу, і офіційно визнати Україну, а також Боснію і Герцеговину та Грузію кандидатами в НАТО", - сказано у пресрелізі.

Президент асамблеї Міхал Щерба у своєму повідомленні в соціальній мережі Х повідомив, що кількість делегатів від України буде збільшено від 8 до 12, це відповідає кількості представників від країн-членів НАТО.

"НАТО є і має залишатись Альянсом демократій ... відданих захисту кожного дюйма території Альянсу на 360°, ... відданим допомозі Україні до перемоги", - додав він.

Також під час зустрічі Кая Каллас – прем’єр-міністрка Естонії - заявила, що потрібно залишати відчиненими двері НАТО для усіх країн, котрі бажають долучитися до Альянсу.

"Я наголосила на засіданні Постійного комітету Парламентської асамблеї НАТО у Таллінні, що двері НАТО повинні залишатися відкритими. Це зміцнює Альянс і дає надію таким країнам, як Україна. 20 років Естонії в НАТО доводять, що спільні цінності зміцнюють колективну безпеку в Європі та за її межами", - написала Каллас на своїй сторінці в мережі Х.

Також вона зазначила, що необхідно збільшити витрати НАТО на оборону, як мінімум до 2,5% ВВП.

"Зараз Естонія інвестує в оборону понад 3%", - зазначила вона у своєму виступі, який процитовано у пресрелізі ПА.

Делегати країн Альянсу підготували свої початкові рекомендації главам держав і урядів НАТО щодо посилення колективної оборони та стримування, трансформації НАТО та підтримки України до повної перемоги. Ці рекомендації будуть остаточно узгоджені повним складом Асамблеї наприкінці травня та надані лідерам країн НАТО до ювілейного саміту блоку, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня цього року.

"Ми повинні адаптувати нашу політику до нових реалій, враховуючи безпековий контекст і постійну загрозу, що виходить з боку Росії, яка не відмовиться від захоплення частини європейського континенту, максимально послаблюючи та розділяючи союзників", – сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук по відеозв’язку делегатам ПА.

