Посли ЄС у понеділок знову спробують затвердити угоду щодо лібералізації безмитної торгівлі з Україною

У понеділок, 25 березня, посли 27 країн ЄС знову спробують домовитися про угоду, яка продовжить дію лібералізованої торгівлі з Україною, як очікують, з новими обмеженнями. Минулої середи у ЄС не змогли цього зробити.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомила брюссельська кореспондентка польської радіостанції RMF FM.

Минулої середи посли не змогли цього зробити, оскільки узгоджений з Європарламентом текст угоди для Польщі та Франції виявився занадто слабким. Обидві країни хочуть більших обмежень на імпорт української сільгосппродукції.

Бельгія, яка головує у Раді Євросоюзу, не бачить сенсу вносити зміни в домовленість. Вона вважає, що Польща вже отримала запевнення на саміті ЄС про продовження угоди про безмитну торгівлю з Україною востаннє.

Очікується, що наступного року відбудеться повернення до угоди про асоціацію на основі взаємності та зобов'язання України дотримуватися норм і стандартів ЄС. Німеччина також не бажає переглядати угоду.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив на пресконференції в п'ятницю, що очікує на зміни в тексті. Париж хоче, аби для розрахунку квот на український імпорт використовували базовий період до 2021 року, коли український імпорт був на низькому рівні.

Макрон також говорив про необхідність додати пшеницю до переліку квотованих продуктів.

"Це те, що дозволило б усунути багато існуючих труднощів не тільки в Польщі, але й у багатьох європейських країнах, і у нас у Франції", - заявив у п'ятницю французький президент.

Джерела радіостанції у ЄС очікують, що Польща і Франція виступатимуть єдиним фронтом, який можуть підтримати інші країни-сусідки України.

Переговори стають все більш напруженими, оскільки угоду повинен схвалити Європарламент на пленарній сесії ще у квітні. Ця сесія є останньою перед виборами до Європарламенту.

Угода має набути чинності найпізніше 5 червня та діятиме ще рік.

