Суддя ВАКС Ткаченко частково скасував підозру "слузі народу" Одарченку, якого було викрито на корупції, - Шабунін
"Слузі народу" Андрію Одарченку, який пропонував $50 тис. у біткоїнах голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєму, частково скасували підозру.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зашкварний суддя ВАКС Ткаченко частково скасував підозру "слузі народу" Андрію Одарченку (через описку!). Одарченка, нагадаю, НАБУ/САП взяли на підкупі біткойнами керівника агентства відновлення Мустафи Найєма (в обмін на виділення грошей)", - зазначив Шабунін.
За словами глави ЦПК, Одарченко - не рядовий "весільний фотограф": послугами його обмінників користується не так мало політиків".
Шабунін зазначив, що наразі розслідування щодо Одарченка завершено і справу незабаром мають скерувати до суду, що хвилює "купу можновладців".
"І поки зашкварний Ткаченко закладає "міни" у справу Одерченка, нагадаю цитати останнього з НАБУшної прослушки: "Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох..енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании".
Коли Стефанчук після введення воєнного стану заявив, що хто з Києва поїде, той зрадник, Одарченко сказав: "Я сразу как вышел, в Закарпатье поехал. Думаю, идите вы…"
На записах, датованих серпнем 2023 року (!), Одарченко не вірив, що Харків вистоїть і так відгукувався про росію: "Это мощь, я много читаю, нас разметут, Иран и Китай им оружие дают. Зачем нам эти донецкие, луганские и Крым? Надо договариваться".
До речі, ми в ЦПК з великим нетерпінням чекаємо на розгляд Вищою радою правосуддя кількох скарг на Ткаченка", - додав він.
Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
Верховенство телефонного права.
Якої ще демократії вам не вистачає.
все по-плану....по-оманському плану....
"так, пачіму-же ми нє в НАТА...??"-риторичне питання....
https://blogs.pravda.com.ua/authors/shabunin/66012969d41bc/
Це в нас якась треш-країна. Що коїться?
Люстрація їх, буде не довшою 2 м вірьовки…
25.03.2024 761 доба війни
8 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Президент України Зеленський відсутній на робочому місці. Нарада з Сирським і Умєровим по кадровим питанням в ЗСУ відмінена.
Призначений керівником будівництва т.з. "Бердянського опорного пункту" (система фортифікаційних споруд навколо Бердянська) Микола Хван загинув в автомобільній аварії в районі с. Нововасилівка (Запоріжська, Україна , тот) ….
про нього така тиша, не інакше як втихаря відмазують
Особливо тяжке кримінальне правопорушення - … штраф у розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волі.