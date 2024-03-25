УКР
Суддя ВАКС Ткаченко частково скасував підозру "слузі народу" Одарченку, якого було викрито на корупції, - Шабунін

одарченко,андрій

"Слузі народу" Андрію Одарченку, який пропонував $50 тис. у біткоїнах голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєму, частково скасували підозру.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зашкварний суддя ВАКС Ткаченко частково скасував підозру "слузі народу" Андрію Одарченку (через описку!). Одарченка, нагадаю, НАБУ/САП взяли на підкупі біткойнами керівника агентства відновлення Мустафи Найєма (в обмін на виділення грошей)", - зазначив Шабунін.

За словами глави ЦПК, Одарченко - не рядовий "весільний фотограф": послугами його обмінників користується не так мало політиків".

Шабунін зазначив, що наразі розслідування щодо Одарченка завершено і справу незабаром мають скерувати до суду, що хвилює "купу можновладців".

Читайте також: Генпрокурор Костін підтвердив, що "правки Лозового" грають на руку багатьом кримінальним групам, а Зеленський 3 місяці ігнорує відповідну петицію, - Шабунін. ВIДЕО

"І поки зашкварний Ткаченко закладає "міни" у справу Одерченка, нагадаю цитати останнього з НАБУшної прослушки: "Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох..енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании".

Коли Стефанчук після введення воєнного стану заявив, що хто з Києва поїде, той зрадник, Одарченко сказав: "Я сразу как вышел, в Закарпатье поехал. Думаю, идите вы…"

На записах, датованих серпнем 2023 року (!), Одарченко не вірив, що Харків вистоїть і так відгукувався про росію: "Это мощь, я много читаю, нас разметут, Иран и Китай им оружие дают. Зачем нам эти донецкие, луганские и Крым? Надо договариваться".

До речі, ми в ЦПК з великим нетерпінням чекаємо на розгляд Вищою радою правосуддя кількох скарг на Ткаченка", - додав він.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Читайте: НАБУ завершило слідство щодо двох депутатів у справі про спробу підкупу Найєма

Одарченко Андрій (46) Шабунін Віталій (612) ВАКС Антикорупційний суд (2064)
+13
Боротьба з корупцією по версії ЗЕбілів )))
25.03.2024 09:57 Відповісти
+12
А в цей час Червінський сидить за липовими звинуваченнями попри все.

Верховенство телефонного права.

Якої ще демократії вам не вистачає.
25.03.2024 09:59 Відповісти
+6
Ну шо ж, треба створити черговий Найвищий Най Антикорупціно-Антикорупційнійший суд!!!!
25.03.2024 10:02 Відповісти
ЗЕкривосуддя....

все по-плану....по-оманському плану....
25.03.2024 10:05 Відповісти
ЗЕмародери, навіть, підготували для цього "юристів": рєзнікава, Зрадника баканаФФа, партнова та інших татаравих....

"так, пачіму-же ми нє в НАТА...??"-риторичне питання....
25.03.2024 10:08 Відповісти
Як це частково - тут бачу а тут не бачу
25.03.2024 10:03 Відповісти
Ткаченко прибрав із тексту підозри Одарченку два слова, а саме словосполучення "особливо тяжке".
https://blogs.pravda.com.ua/authors/shabunin/66012969d41bc/
25.03.2024 10:36 Відповісти
Мені цікаво, де ще в якому парламенті яких країн є скільки парламентарів - крадіїв. В судах- суддів-хабарників. Чиновників які всі крадуть де тільки можливо чи погано лежить.
Це в нас якась треш-країна. Що коїться?
25.03.2024 10:08 Відповісти
Готовий колаборант. Просто еталонний випадок
25.03.2024 10:11 Відповісти
«Доброчесності» у суддів МАЙДАНУ, портнов-лукаш, ніколи не пропагували, а навпаки, любов до КРИПТОВАЛЮТИ!!! Яке там ПРАВОСУДДЯ, у Зелі з приблудами95, строк завершується, от суддівські й пішли на усі тяжкі …. Мародери та брехуни, під патронатом Зеленського та ОПУ ім єрмака-татарова, жирують у тилу, поки Патріоти боронять Україну!!

Люстрація їх, буде не довшою 2 м вірьовки…

25.‎03.‎2024 761 доба війни

8 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Президент України Зеленський відсутній на робочому місці. Нарада з Сирським і Умєровим по кадровим питанням в ЗСУ відмінена.

Призначений керівником будівництва т.з. "Бердянського опорного пункту" (система фортифікаційних споруд навколо Бердянська) Микола Хван загинув в автомобільній аварії в районі с. Нововасилівка (Запоріжська, Україна , тот) ….
25.03.2024 10:11 Відповісти
все іде по-плану....по-оманському плану....
25.03.2024 14:19 Відповісти
А як там хабарник заступник міністра Василь Лозинський,
про нього така тиша, не інакше як втихаря відмазують
25.03.2024 10:18 Відповісти
ЗЕкривосуддя....все по-плану....по-оманському плану....
25.03.2024 14:18 Відповісти
Суддя - це не підлеглий прокурора і не повинен виносити рішення, які подобаються останньому. Впевнена, якщо Ткаченко прийняв таке рішення, то цьому є обґрунтування , напевно понаписували фігні , а доказів немає. Прокурори звикли свої "косяки" на суддів спихати.
25.03.2024 10:18 Відповісти
та напевно Одарченко взагалі не винний, пристібались до "квіточки" негідники! А суддя, так, свята людина, як все наше судочинство!
25.03.2024 10:39 Відповісти
Та може і винний , тільки хоч сто раз це кажи , вина його не доведеться, потрібні ДОКАЗИ. Бо без них не засудять.
25.03.2024 10:51 Відповісти
а як поступає ЗЕкривосуддя з Червінським?! доказів немає...а Людина в тюрмі...
25.03.2024 14:20 Відповісти
Якщо є скарги- чому не відсторонити до розгляду.
25.03.2024 10:29 Відповісти
Ткаченко прибрав із тексту підозри Одарченку два слова, а саме словосполучення "особливо тяжке".
https://blogs.pravda.com.ua/authors/shabunin/66012969d41bc/
25.03.2024 10:37 Відповісти
А тут же боти понабігали і верещать про зраду.
25.03.2024 10:53 Відповісти
Може. розкажеш що означає "особливо тяжке"? І чим воно відрізняється від не особливо тяжкого?
25.03.2024 11:06 Відповісти
Не маю часу проводити лікбез з кримінального права. Читайте Кримінальний кодекс.
25.03.2024 11:09 Відповісти
Тяжке кримінальне правопорушення - … штраф у розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Особливо тяжке кримінальне правопорушення - … штраф у розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волі.
25.03.2024 11:20 Відповісти
Я так розумію - тут боротьба йде -чи 10 років вязниці, чи 15. Ну тоді я спокоєн. Крадії будуть сидіти в тюрмі.
25.03.2024 11:32 Відповісти
..вопрос судье:какой процент отката дали
25.03.2024 11:21 Відповісти
да судьи там взяточники-******** через один!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25.03.2024 11:56 Відповісти
Судья ВАКС Ткаченко честный человек.
25.03.2024 13:30 Відповісти
 
 