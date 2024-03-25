Суддя ВАКС Ткаченко частково скасував підозру "слузі народу" Одарченку, якого було викрито на корупції, - Шабунін

"Слузі народу" Андрію Одарченку, який пропонував $50 тис. у біткоїнах голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєму, частково скасували підозру.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Зашкварний суддя ВАКС Ткаченко частково скасував підозру "слузі народу" Андрію Одарченку (через описку!). Одарченка, нагадаю, НАБУ/САП взяли на підкупі біткойнами керівника агентства відновлення Мустафи Найєма (в обмін на виділення грошей)", - зазначив Шабунін.

За словами глави ЦПК, Одарченко - не рядовий "весільний фотограф": послугами його обмінників користується не так мало політиків".

Шабунін зазначив, що наразі розслідування щодо Одарченка завершено і справу незабаром мають скерувати до суду, що хвилює "купу можновладців".

"І поки зашкварний Ткаченко закладає "міни" у справу Одерченка, нагадаю цитати останнього з НАБУшної прослушки: "Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох..енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании".

Коли Стефанчук після введення воєнного стану заявив, що хто з Києва поїде, той зрадник, Одарченко сказав: "Я сразу как вышел, в Закарпатье поехал. Думаю, идите вы…"

На записах, датованих серпнем 2023 року (!), Одарченко не вірив, що Харків вистоїть і так відгукувався про росію: "Это мощь, я много читаю, нас разметут, Иран и Китай им оружие дают. Зачем нам эти донецкие, луганские и Крым? Надо договариваться".

До речі, ми в ЦПК з великим нетерпінням чекаємо на розгляд Вищою радою правосуддя кількох скарг на Ткаченка", - додав він.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

