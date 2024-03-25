Росія просувається по фронту, тому що використовує більше безпілотників та артилерії, - начальник Генштабу Естонії Ребо
Росія досягає успіхів на фронті в Україні через те, що почала більше використовувати безпілотники, також на її боці чисельна перевага артилерії.
Про це начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо повідомив виданню ERR, інформує Цензор.НЕТ.
Також він зазначив, що окупанти не можуть вдало атакувати та просуватися по території України, оскільки ЗСУ добре діють в обороні.
"На боці Путіна більше артилерії та снарядів для обстрілу українців. Ми також бачимо, що діяльність з експлуатації дронів більше не є монополією України, тобто противник теж освоїв цю гру. Ми бачимо і те, як Україна береже людей, як у безнадійній ситуації українська армія здає позиції, і як в обороні ллється кров", - заявив полковник.
Також він зазначив, що під час війни російська економіка суттєво змінилась. Однак, він вважає, що повністю змінити її на військовий лад такі не вдалось.
Полковник зазначив, що Росія докладає великих зусиль, прагнучи наростити виробництво дронів, водночас розвиваючи можливості для боротьби з українськими безпілотниками.
А в нас одним фрегатом Гетьман Сагайдачний кілька адміралів командувало 🤭
Російська економіка суттєво зміцнилась, тому що західні компанії забувають про санкції коли бачать цінник ресурсів які продаються в Азію
Найбільша проблема це ударні дрони раші, і поки не буде реальних санкцій проти неї ми самостійно не зможемо тягатись... тому що в неї і її союзників Китая та Ірану можливостей для виробництва напорядок більше причому захищених від ударів крилатих ракет...
А наш союзник захід більше зайнятий наразі своїм переозброєнням чим постачанням Україні... Та і взагалі був недавного твіт політика в Литві що затримка допомоги штучна щоб не допустити ескалації
А совкові підземки понищила тотальна корупція за часів незалежності як доречі і запаси озброєння