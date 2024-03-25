УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10927 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 347 14

У росіян є розробки морських дронів, було одне застосування, інші - невдалі, - Буданов

буданов,кирило

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що російські окупанти також розробляють морські дрони.

Про це він заявив у документальному проєкті "ГУР. Битва за море", передає Цензор.НЕТ.

"Так, у них є розробки (морських дронів. - Ред.). Але вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реально використання. Всі інші випадки, як ми знаємо, невдалі в них були", - зазначив він.

Невдача росіян пов'язана з технічними причинам, додав Буданов.

Читайте: Росіяни не припиняють спроб повернути острів Зміїний, але їм це не вдасться, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (525) дрони (5646)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
це поки невдале, але будуть і вдалі застосування
може Буданов нарешті зачепить тему виробництва наших ракет
два роки минуло
ми не можемо воювати одлини дронами проти тисяч раке і потужної артилерії
показати весь коментар
25.03.2024 10:24 Відповісти
+6
Оце якраз пояснює чому ми раз за разом втрачаємо свою державу.
СБ України

@ServiceSsu

·

1 год

ВАСИЛЬ МАЛЮК: У ГЕНЕТИЧНОМУ КОДІ УКРАЇНЦІВ ПРОПИСАНО ВМІННЯ ПЕРЕМАГАТИ
Ще так трошки бичари Малюки Буданови покормлять нарід переможеньками(хоча в реалі одні поразки і пройоби)і у зелуп з'явиться лишня хромосома
показати весь коментар
25.03.2024 10:32 Відповісти
+3
понеділок - день 3.14здіжа бАданова? Він сьогодні відповідальний в колгоспі чи ветеринар?
показати весь коментар
25.03.2024 10:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайськи друзі допоможуть кацапам,за Сибір.
показати весь коментар
25.03.2024 10:24 Відповісти
Китайцям нафіг та Сибір не потрібна.
показати весь коментар
25.03.2024 10:42 Відповісти
це поки невдале, але будуть і вдалі застосування
може Буданов нарешті зачепить тему виробництва наших ракет
два роки минуло
ми не можемо воювати одлини дронами проти тисяч раке і потужної артилерії
показати весь коментар
25.03.2024 10:24 Відповісти
понеділок - день 3.14здіжа бАданова? Він сьогодні відповідальний в колгоспі чи ветеринар?
показати весь коментар
25.03.2024 10:28 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 10:30 Відповісти
Оце якраз пояснює чому ми раз за разом втрачаємо свою державу.
СБ України

@ServiceSsu

·

1 год

ВАСИЛЬ МАЛЮК: У ГЕНЕТИЧНОМУ КОДІ УКРАЇНЦІВ ПРОПИСАНО ВМІННЯ ПЕРЕМАГАТИ
Ще так трошки бичари Малюки Буданови покормлять нарід переможеньками(хоча в реалі одні поразки і пройоби)і у зелуп з'явиться лишня хромосома
показати весь коментар
25.03.2024 10:32 Відповісти
Ето не для етих дронов мы заказали в Турции два фрегата потому что у нас некуда деньги девать?
показати весь коментар
25.03.2024 10:40 Відповісти
Нам нужны фрегаты, чтобы русне было где подписывать свою капитуляцию.
Не на шлюпке же её подписывать.
показати весь коментар
25.03.2024 10:59 Відповісти
Нахера с кацапами подписывать капитуляцию? Подпишем уже с китайцами и с другими новосозданными малыми государствами разделение рашки
показати весь коментар
25.03.2024 11:49 Відповісти
Поки невдалі. рсня норм вчиться
показати весь коментар
25.03.2024 10:41 Відповісти
Серед цієї дєрьмаківщини та узеленських призначенців хоч хтось виконує свої обов'язки? Вони взагалі знають про їх існування?
Зате дикторів-тіктокерів на бюджетному утриманні - хоч греблю гати! І кожен вискакує поперед інших, наче Пилип з конопель, в гонитві за рейтингами!
Цікаво: а за що отримують гроші прессекретарі в усіх оцих структурах? 🤔
показати весь коментар
25.03.2024 10:52 Відповісти
ПодYобочка в том, что россійскіє дрони могут біть только по своім.
показати весь коментар
25.03.2024 10:57 Відповісти
Ну ці всі дрони відверте фуфло. І робим їх не від хорошого життя,,Найкращй дрон це торпеда або ракета
показати весь коментар
25.03.2024 11:34 Відповісти
нема флоту - по х на морські дрони. це й кацапів стосується
показати весь коментар
25.03.2024 11:59 Відповісти
 
 