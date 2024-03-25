У росіян є розробки морських дронів, було одне застосування, інші - невдалі, - Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що російські окупанти також розробляють морські дрони.

Про це він заявив у документальному проєкті "ГУР. Битва за море", передає Цензор.НЕТ.

"Так, у них є розробки (морських дронів. - Ред.). Але вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реально використання. Всі інші випадки, як ми знаємо, невдалі в них були", - зазначив він.

Невдача росіян пов'язана з технічними причинам, додав Буданов.

