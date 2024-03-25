У росіян є розробки морських дронів, було одне застосування, інші - невдалі, - Буданов
Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що російські окупанти також розробляють морські дрони.
Про це він заявив у документальному проєкті "ГУР. Битва за море", передає Цензор.НЕТ.
"Так, у них є розробки (морських дронів. - Ред.). Але вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реально використання. Всі інші випадки, як ми знаємо, невдалі в них були", - зазначив він.
Невдача росіян пов'язана з технічними причинам, додав Буданов.
Ksenia VB
25.03.2024 10:24
Ksenia VB
25.03.2024 10:32
Luk Viktor
25.03.2024 10:28
може Буданов нарешті зачепить тему виробництва наших ракет
два роки минуло
ми не можемо воювати одлини дронами проти тисяч раке і потужної артилерії
СБ України
@ServiceSsu
·
1 год
ВАСИЛЬ МАЛЮК: У ГЕНЕТИЧНОМУ КОДІ УКРАЇНЦІВ ПРОПИСАНО ВМІННЯ ПЕРЕМАГАТИ
Ще так трошки бичари Малюки Буданови покормлять нарід переможеньками(хоча в реалі одні поразки і пройоби)і у зелуп з'явиться лишня хромосома
Не на шлюпке же её подписывать.
Зате дикторів-тіктокерів на бюджетному утриманні - хоч греблю гати! І кожен вискакує поперед інших, наче Пилип з конопель, в гонитві за рейтингами!
Цікаво: а за що отримують гроші прессекретарі в усіх оцих структурах? 🤔