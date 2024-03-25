УКР
Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує виходити з РФ, - Financial Times

slb

Американська нафтосервісна корпорація SLB ("Шлюмберже)" заявила, що не планує виходити з Росії, попри тиск Заходу, який вимагає обмежити потік нафтодоларів для військової машини Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив її керівник Олів'є Ле Пеш в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що наразі компанія виконує свої контракти й не ухвалила жодного рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи за прикладом двох своїх найбільших конкурентів ‒ Baker Hughes і Halliburton.

"Наша команда там працює автономно, і я думаю, певною мірою за завісою. Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо своїх людей", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільший конгломерат Індії не купуватиме нафту РФ з танкерів через санкції США, - Reuters

Зазначається, що компанія SLB чинить опір тиску з боку українського уряду та правозахисних організацій, які стверджують, що її присутність у РФ допомагає отримувати доходи від продажу нафти, які використовуються для підтримки військових зусиль російського диктатора Володимира Путіна.

У заяві SLB йдеться, що компанія рішуче заперечує заяви про те, що вона "будь-яким чином схвалювала або підтримувала насильство проти народу України".

У березні 2022 року SLB припинила нові інвестиції та розгортання технологій у Росії, а в липні 2023 року, після ескалації санкцій, зупинила поставки продукції в країну. Але, на відміну від своїх конкурентів, вона все ще зберігає присутність у країні.

Ле Пеш додав, що SLB запровадила контроль "для запобігання і заборони будь-яких поставок і підтримки технологій" до Росії - крок, який, на його думку, в довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі з її морських нафтових родовищ.

Читайте також: Удари українських дронів зменшили потужності російських НПЗ на 600 тисяч барелів на добу, – Gunvor

Топ коментарі
+8
санкции работают! что и требовалось доказать
показати весь коментар
25.03.2024 10:29 Відповісти
+8
"....її керівник Олів'є Ле Пеш..." може перетворитися на олів'є, якщо дрон по НПЗ попаде трохи не туди!
показати весь коментар
25.03.2024 10:32 Відповісти
+5
Так дроном, дроном ету шлюхберже.
показати весь коментар
25.03.2024 10:40 Відповісти
американська нафтосервісна компанія, без якої не можливий морський нафтовидобуток в рашці, продовжує там працювати.
ось це й є

обіцяні "пекельні санкції" Байдена ?
показати весь коментар
25.03.2024 10:46 Відповісти
то чим уряд демократів кращий за конгрес республіканців ?

пропала Америка !

на гівно зійшла
показати весь коментар
25.03.2024 10:49 Відповісти
які санкції, коли мільярдні прибутки у компанії
показати весь коментар
25.03.2024 11:36 Відповісти
Та так,з Рашки пішло тільки 34% від всього іноземного бізнесу.
показати весь коментар
25.03.2024 11:44 Відповісти
лузери
показати весь коментар
25.03.2024 11:56 Відповісти
Шлюмберже - цим все сказано
показати весь коментар
25.03.2024 10:37 Відповісти
Ле Пен, Ле Пеш - ле повії
показати весь коментар
25.03.2024 10:41 Відповісти
Авжеж, ''гроші не пахнуть''! Американоси.
показати весь коментар
25.03.2024 10:42 Відповісти
Не тільки "не пахнуть", а ще й вимагають припинити нищити російську нафтопереробку - хто зна скільки вони інвестували в ті НПЗ.
показати весь коментар
25.03.2024 10:52 Відповісти
ну давайте, розкажіть нам про цінності: людське життя, свободу...
показати весь коментар
25.03.2024 10:51 Відповісти
Треба зрозуміти що американський бізнес завжди використовував всі війни як вікно можливостей для отримання прибутку...
тому не чекайте чогось кардинально нового зараз через Україну... Там і Шел та Тотал також ще працюють... З цим неможливо боротись вони мають великий вплив на політику...

Тому і санкції диряві від брехуна Байдена та тому заборона бити по нафтовій промисловості раші та взагалі по раші... можемо випадково вдарити по їх власності, яка може бути оформлена на якісь російські СП або офшорні компанії...
показати весь коментар
25.03.2024 10:55 Відповісти
Вчора Стерненко вже "пожартував", що потрібно укласти таємну угоду з Трампом, оскільки Бідон вже завсім дирявий став...
показати весь коментар
25.03.2024 11:14 Відповісти
В штатах трохи все не так працює.... Республіканці і демократи це більше як поганий і добрий поліцейський.... трохи політичне шоу... а в реальності більшість рішень приймаються обидвома партіями.... просто йдуть торги щодо сум і технічних деталей

Як з шоу щорічного піднятт планки держборгу воно кожного року але завжди приймають
показати весь коментар
25.03.2024 14:57 Відповісти
Так ось кому заважають атаки на російські НПЗ.
Треба щоб дрон залетів у вікно до цих шлюмів і бергерів.
Ми захищаємо своїх людей.
показати весь коментар
25.03.2024 10:55 Відповісти
Ну ви ж розумієте, що нам цього не дозволять зробити?
показати весь коментар
25.03.2024 11:00 Відповісти
Я розумію. що Макрон дасть ракети і не буде уточнювати куди і що.
Більше того, ракети запускатимуться з французьских літаків.
Якщо атаки на НПЗ комусь не до вподоби - ми висловлюємо
щонайглибшу стурбованість.
показати весь коментар
25.03.2024 13:31 Відповісти
У список "законних цілей" їх і їхні підприємства та офіси!
показати весь коментар
25.03.2024 10:55 Відповісти
Пару дронів по кацапському офісу цих піндосів - найкращі санкції
показати весь коментар
25.03.2024 11:01 Відповісти
гроші завжди перемагають здоровий глузд...
показати весь коментар
25.03.2024 11:06 Відповісти
Ех, нажаль бобри до штатів не долетять
показати весь коментар
25.03.2024 11:12 Відповісти
И как обычно это американцы.
показати весь коментар
25.03.2024 11:17 Відповісти
Shell, наша
показати весь коментар
25.03.2024 11:40 Відповісти
Бл@2 **@нa
показати весь коментар
25.03.2024 11:18 Відповісти
А ЩО Байден планує .... з цією компанією ? Зелене світло чи червоний світлофор ?
показати весь коментар
25.03.2024 11:52 Відповісти
А Госдеп куда смотрит. Почему у этих спонсоров террористов ещё нет санкций.
показати весь коментар
25.03.2024 13:37 Відповісти
.башити по тій інфраструктурі цілодобово по 100 дронів на добу !
показати весь коментар
29.03.2024 10:56 Відповісти
 
 