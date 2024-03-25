Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує виходити з РФ, - Financial Times
Американська нафтосервісна корпорація SLB ("Шлюмберже)" заявила, що не планує виходити з Росії, попри тиск Заходу, який вимагає обмежити потік нафтодоларів для військової машини Кремля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив її керівник Олів'є Ле Пеш в інтерв'ю Financial Times.
Він зазначив, що наразі компанія виконує свої контракти й не ухвалила жодного рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи за прикладом двох своїх найбільших конкурентів ‒ Baker Hughes і Halliburton.
"Наша команда там працює автономно, і я думаю, певною мірою за завісою. Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо своїх людей", - сказав він.
Зазначається, що компанія SLB чинить опір тиску з боку українського уряду та правозахисних організацій, які стверджують, що її присутність у РФ допомагає отримувати доходи від продажу нафти, які використовуються для підтримки військових зусиль російського диктатора Володимира Путіна.
У заяві SLB йдеться, що компанія рішуче заперечує заяви про те, що вона "будь-яким чином схвалювала або підтримувала насильство проти народу України".
У березні 2022 року SLB припинила нові інвестиції та розгортання технологій у Росії, а в липні 2023 року, після ескалації санкцій, зупинила поставки продукції в країну. Але, на відміну від своїх конкурентів, вона все ще зберігає присутність у країні.
Ле Пеш додав, що SLB запровадила контроль "для запобігання і заборони будь-яких поставок і підтримки технологій" до Росії - крок, який, на його думку, в довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі з її морських нафтових родовищ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ось це й є
обіцяні "пекельні санкції" Байдена ?
пропала Америка !
на гівно зійшла
тому не чекайте чогось кардинально нового зараз через Україну... Там і Шел та Тотал також ще працюють... З цим неможливо боротись вони мають великий вплив на політику...
Тому і санкції диряві від брехуна Байдена та тому заборона бити по нафтовій промисловості раші та взагалі по раші... можемо випадково вдарити по їх власності, яка може бути оформлена на якісь російські СП або офшорні компанії...
Як з шоу щорічного піднятт планки держборгу воно кожного року але завжди приймають
Треба щоб дрон залетів у вікно до цих шлюмів і бергерів.
Ми захищаємо своїх людей.
Більше того, ракети запускатимуться з французьских літаків.
Якщо атаки на НПЗ комусь не до вподоби - ми висловлюємо
щонайглибшу стурбованість.