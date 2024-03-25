Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує виходити з РФ, - Financial Times

Американська нафтосервісна корпорація SLB ("Шлюмберже)" заявила, що не планує виходити з Росії, попри тиск Заходу, який вимагає обмежити потік нафтодоларів для військової машини Кремля.

про це заявив її керівник Олів'є Ле Пеш в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що наразі компанія виконує свої контракти й не ухвалила жодного рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи за прикладом двох своїх найбільших конкурентів ‒ Baker Hughes і Halliburton.

"Наша команда там працює автономно, і я думаю, певною мірою за завісою. Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо своїх людей", - сказав він.

Зазначається, що компанія SLB чинить опір тиску з боку українського уряду та правозахисних організацій, які стверджують, що її присутність у РФ допомагає отримувати доходи від продажу нафти, які використовуються для підтримки військових зусиль російського диктатора Володимира Путіна.

У заяві SLB йдеться, що компанія рішуче заперечує заяви про те, що вона "будь-яким чином схвалювала або підтримувала насильство проти народу України".

У березні 2022 року SLB припинила нові інвестиції та розгортання технологій у Росії, а в липні 2023 року, після ескалації санкцій, зупинила поставки продукції в країну. Але, на відміну від своїх конкурентів, вона все ще зберігає присутність у країні.

Ле Пеш додав, що SLB запровадила контроль "для запобігання і заборони будь-яких поставок і підтримки технологій" до Росії - крок, який, на його думку, в довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі з її морських нафтових родовищ.

