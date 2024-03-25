УКР
Після ураження військово-морської бази в окупованому Криму проблеми зі зв’язком, - ВМС ЗСУ

Внаслідок ураження військово-морської бази рашистів в окупованому Севастополі спостерігаються проблеми зі зв’язком на півострові.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді ситуація для них може бути навіть гірша, тому що військово-морська база – це та структура, яка забезпечення діяльність флоту загалом. Тому це може виявитися не лише зв'язок, це може виявитися і забезпечення, і поточний ремонт, і багато інших питань, які вирішує безпосередньо військово-морська база. Тому будемо згодом інформацію знову таки поновлювати, але станом на зараз можемо зазначити, що так, праця була успішна, удар було нанесено серйозний і шкода суттєва", - зазначив Плетенчук.

Коментуючи питання ураження російських нафтобаз на території окупованого Криму та відповідаючи на питання, де росіяни заправляють свої кораблі, речник зазначив, що у Чорноморського флоту в акваторії Азово-чорноморського регіону є як мінімум дві бази.

"Це ще військово-морська база Новоросійськ. Чи буде вона справлятися з такою кількістю завдань, тому що, звісно, не була вона розрахована на таку кількість кораблів. Тим не менше, все одно деякі логістичні інструменти залишаються і більше того, існують різноманітні способи вирішення таких проблем. Але вони всі досить серйозно затягують процес підготовки корабля до виходу в море і, дійсно, дуже сильно ускладнюють роботу для військової логістики", - додав  Плетенчук.

Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі. У ГУР МО зранку 25 березня підтвердили ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії. За даними ОК "Південь", внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація щодо ймовірного ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" перевіряється, - речник ВМС Плетенчук

ВМС (1441) Крим (14241)
Новоросійська буде споавлятись без проблем, а через пів року взагалі без жодних проблем. Догадайтесь чому?)))
25.03.2024 11:06 Відповісти
То це палаючі кацапські пердаки зараз гатили по Києву.
25.03.2024 11:07 Відповісти
Родная гавань становится мачехой.
25.03.2024 11:17 Відповісти
Плетенчук звонив рашистам в штаб,а там нема зв'язку
25.03.2024 11:24 Відповісти
Почему в окупированном крыму до сих пор работает ТЕС?
25.03.2024 11:41 Відповісти
Всього на ЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? Залишок-?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
25.03.2024 15:05 Відповісти
Надо помочь военно-морской базе Новороссийск. Если она не справляется с таким количеством задач, потому что, конечно, не была рассчитана на такое количество кораблей, то надо сделать так, чтоб этих кораблей было как можно меньше
25.03.2024 18:03 Відповісти
 
 