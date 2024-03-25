Після ураження військово-морської бази в окупованому Криму проблеми зі зв’язком, - ВМС ЗСУ

Внаслідок ураження військово-морської бази рашистів в окупованому Севастополі спостерігаються проблеми зі зв’язком на півострові.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді ситуація для них може бути навіть гірша, тому що військово-морська база – це та структура, яка забезпечення діяльність флоту загалом. Тому це може виявитися не лише зв'язок, це може виявитися і забезпечення, і поточний ремонт, і багато інших питань, які вирішує безпосередньо військово-морська база. Тому будемо згодом інформацію знову таки поновлювати, але станом на зараз можемо зазначити, що так, праця була успішна, удар було нанесено серйозний і шкода суттєва", - зазначив Плетенчук.

Коментуючи питання ураження російських нафтобаз на території окупованого Криму та відповідаючи на питання, де росіяни заправляють свої кораблі, речник зазначив, що у Чорноморського флоту в акваторії Азово-чорноморського регіону є як мінімум дві бази.

"Це ще військово-морська база Новоросійськ. Чи буде вона справлятися з такою кількістю завдань, тому що, звісно, не була вона розрахована на таку кількість кораблів. Тим не менше, все одно деякі логістичні інструменти залишаються і більше того, існують різноманітні способи вирішення таких проблем. Але вони всі досить серйозно затягують процес підготовки корабля до виходу в море і, дійсно, дуже сильно ускладнюють роботу для військової логістики", - додав Плетенчук.

Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі. У ГУР МО зранку 25 березня підтвердили ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії. За даними ОК "Південь", внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація щодо ймовірного ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" перевіряється, - речник ВМС Плетенчук