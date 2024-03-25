Китай дистанціювався від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол"
МЗС Китаю дистанціювалося від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчить коментар речника МЗС КНР Лінь Цзянь.
"Китай виступає проти всіх форм тероризму, рішуче засуджує терористичні атаки та твердо підтримує зусилля кожної країни із захисту національної безпеки та стабільності", - сказав Лінь.
Він додав, що Китай глибоко засмучений великою кількістю жертв цього терористичного нападу і висловлює співчуття постраждалим та сім’ям загиблих.
Раніше російський диктатор Путін заявив, що підозрювані у вчиненні теракту тікали в бік України й українська сторона нібито приготувала "вікно" на кордоні, щоб прийняти їх.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.
пересування з автоматичною зброєю покроково, на півзігнутих, "пружинки",
спорядженість автоматичної зброї - каліматори, компенсатори, стан та тип зброї, запас БК та перезарядка у сховках, закутках
термітні шашки. Для таджиків занадто
зброю та спорядження скинули, "розчинилися"
таджики - прикриття, спецом засвічене у крокусі ще до теракту (07.03) та під час теракту, біле рено чого варте
коли таджика допитують із дротами під напругою на мошонці та статевому органі, то він готовий розповісти, що цей теракт йому замовили особисто Байден із Шольцом
А чому не чукчів?
Робота така: хоч двірником, хоч терористом аби платили?
Однак і логіка у вас ...
Але не проти рашиського
В каком именно месте тут высказано, или хотя бы косвенно виднО дистанцирование от утверждения о причастности Украины?