УКР
Новини
7 978 16

Китай дистанціювався від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол"

китай

МЗС Китаю дистанціювалося від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчить коментар речника МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Китай виступає проти всіх форм тероризму, рішуче засуджує терористичні атаки та твердо підтримує зусилля кожної країни із захисту національної безпеки та стабільності", - сказав Лінь.

Він додав, що Китай глибоко засмучений великою кількістю жертв цього терористичного нападу і висловлює співчуття постраждалим та сім’ям загиблих.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що підозрювані у вчиненні теракту тікали в бік України й українська сторона нібито приготувала "вікно" на кордоні, щоб прийняти їх.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

Читайте: Глава МВС Німеччини після теракту в РФ: Є загрози і від ісламістів, і від Росії

Китай (4913) росія (67880) теракт (1070)
Топ коментарі
+7
Китай добре знає, що замовником теракту є сам @уйло, а організатором та виконавцем - фсба
показати весь коментар
25.03.2024 11:29 Відповісти
+7
Китай проти всіх форм тероризму

Але не проти рашиського
показати весь коментар
25.03.2024 11:31 Відповісти
+3
Як дистанціювався? - сказав шо рашка ***********?
показати весь коментар
25.03.2024 11:32 Відповісти
якби замовником було фсб вони би ліквідували всіх учасників і не дозволили б на камери показувати допит затриманих
показати весь коментар
25.03.2024 12:07 Відповісти
рязанський цукор
показати весь коментар
25.03.2024 12:08 Відповісти
порядок та спосіб виконання - двійка, пара двійок, трійка двійок; прикриття у парах
пересування з автоматичною зброєю покроково, на півзігнутих, "пружинки",
спорядженість автоматичної зброї - каліматори, компенсатори, стан та тип зброї, запас БК та перезарядка у сховках, закутках
термітні шашки. Для таджиків занадто
зброю та спорядження скинули, "розчинилися"
таджики - прикриття, спецом засвічене у крокусі ще до теракту (07.03) та під час теракту, біле рено чого варте
коли таджика допитують із дротами під напругою на мошонці та статевому органі, то він готовий розповісти, що цей теракт йому замовили особисто Байден із Шольцом
показати весь коментар
25.03.2024 12:16 Відповісти
Одне незрозуміло: з якого переляку приплели саме таджиків?
А чому не чукчів?
показати весь коментар
25.03.2024 13:57 Відповісти
може тому, що багато таджиків працюють на кацапії? самі ж кацапи не хочуть, все має хтось робити.
показати весь коментар
25.03.2024 16:37 Відповісти
Ну і який зв'язок із тероризмом?
Робота така: хоч двірником, хоч терористом аби платили?
Однак і логіка у вас ...
показати весь коментар
25.03.2024 19:32 Відповісти
українців на роботі зараз на кацапії немає, не їздять, їздять таджики, от їх і назначили,
показати весь коментар
25.03.2024 20:52 Відповісти
а щоб приплести українців, то вони їхали в Україну, їм "коридор" організували
показати весь коментар
25.03.2024 21:19 Відповісти
Як дистанціювався? - сказав шо рашка ***********?
показати весь коментар
25.03.2024 11:32 Відповісти
Косоокі "мизамирці" продовжують дурня обіймати.
показати весь коментар
25.03.2024 11:34 Відповісти
русне уже даже Китай не верит. Это ж надо было так обосраться
показати весь коментар
25.03.2024 11:42 Відповісти
А типу про "фошиздський режим" у Києві китайські комуняки вірили? Вони що дурні? Так, вони проти вступу України в НАТО, вони просувають свої інтереси, але в оцю всю лабуду вони не вірять...
показати весь коментар
25.03.2024 11:45 Відповісти
" виступає проти всіх форм тероризму, рішуче засуджує терористичні атаки та твердо підтримує зусилля кожної країни із захисту національної безпеки та стабільності", - сказав Лінь.

Він додав, що Китай глибоко засмучений великою кількістю жертв цього і висловлює співчуття постраждалим та сім'ям загиблих. Джерело:

В каком именно месте тут высказано, или хотя бы косвенно виднО дистанцирование от утверждения о причастности Украины?
показати весь коментар
25.03.2024 11:46 Відповісти
Іділ мабуть помстився росії за те що вона відібрала у нього статус світового терориста №1
показати весь коментар
29.03.2024 03:17 Відповісти
 
 