СБУ готує нові надсекретні операції, а також дрони "Sea Baby" для активних боїв на морі, - Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував низку складних та секретних спецоперацій українських військових та силовиків на території Росії у 2024 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на ТСН, очільник СБУ розповів у довідці про роботу за 2022-2024 роки.

"Росія – країна-фейк. Готуємо для них сюрпризи", - попередив Малюк.

Для активних боїв на морі СБУ готує морські дрони "Sea Baby" у кількості 35 штук. Перший вже показали громадськості, він отримав символічну назву "Авдіївка".

Крім того, в СБУ готуються до нових, надсекретних операцій.

"Зрозуміло, що спецслужба не тільки не розкриває свої плани, а й про готові результати не завжди детально розповідає. Але сьогодні СБУ робить усе, щоб наближати перемогу України", повідомив Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не повністю відновила Кримський міст, зброю перевозять поромами, - Малюк

+26
Вважаю за повну некомпетентність, розповідати про ПІДГОТОВКУ.
Говоріть краще потім де-факто!!!
Маячня повна
25.03.2024 11:40 Відповісти
+24
Про НАДСЕКРЕТНІ плани треба просто мовчати а не балаболити як базарні баби
25.03.2024 11:41 Відповісти
+17
голова сбу, розповідає про надсекретні операції.
це епічно!
а що, пошта погано працює. в кремль не встигли доставити план оборони на 2024?
шоу 95 кварталу немає кордонів та кінця.
25.03.2024 11:44 Відповісти
Вважаю за повну некомпетентність, розповідати про ПІДГОТОВКУ.
Говоріть краще потім де-факто!!!
Маячня повна
25.03.2024 11:40 Відповісти
💯%
25.03.2024 11:42 Відповісти
Який вчитель, такі й учні. Послухайте вчителя кожного вечора, і вам стане зрозуміло з якої палати його виписали ... на голову українцям, трясця. Тепер і чорт його не вгамує.
25.03.2024 11:44 Відповісти
а ще краще - щоб воно все там горіло і нічого не говорити.
Але це не з цією владою шоуменів
25.03.2024 11:51 Відповісти
А понти прогнати?
25.03.2024 12:08 Відповісти
Про НАДСЕКРЕТНІ плани треба просто мовчати а не балаболити як базарні баби
25.03.2024 11:41 Відповісти
Подробиці в нашій регулярній передачі "Що, Де, Коли".
25.03.2024 11:42 Відповісти
ВсЬо, Фінський залив .... запалає. А там і Біле море.
25.03.2024 11:42 Відповісти
Операція потрібна ОДНА. Потрібно приспати одного (може кілька) старого підра. І всьо!
25.03.2024 11:43 Відповісти
Кілька. Патрушева ще обов'язково.
25.03.2024 11:44 Відповісти
Там 90% вини за війну на пропагандонах типу кісєльовасоловйова,сімоньан і тому подібних.
25.03.2024 11:49 Відповісти
Згодна, ці помийки чорнороті теж приспати слід.
25.03.2024 12:01 Відповісти
Вдалого полювання!
З професійним святом реальні Воїни Служби Божої України!
Бережи Вас Боже!
25.03.2024 11:43 Відповісти
Проектну документацію вже злив, чи ще покаже? Ще треба здати корди виробництв.

Якійсь дебілізм..він точно психіатра й нарколога проходив при отриманні допуску до військової таємниці??
25.03.2024 11:43 Відповісти
він проходив там, де Зе аналізи здавав....
25.03.2024 11:48 Відповісти
голова сбу, розповідає про надсекретні операції.
це епічно!
а що, пошта погано працює. в кремль не встигли доставити план оборони на 2024?
шоу 95 кварталу немає кордонів та кінця.
25.03.2024 11:44 Відповісти
понаставляли блогерів на керівні позиції в спецслужбах
25.03.2024 11:44 Відповісти
Таке враження, що у них у всіх словесний понос!
25.03.2024 12:01 Відповісти
У Службі безпеки СБУ стільки консерв шо надсекретність можна знімати
25.03.2024 11:44 Відповісти
Буданов далеко впереди, по анонсам, разумеется... Все збс.
25.03.2024 11:45 Відповісти
Дякую за службу, пане Генерале!
25.03.2024 11:45 Відповісти
Вічна пам'ять та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам СБУ!
25.03.2024 11:47 Відповісти
Ви серйозно?
Коли Залужний готував операції, він не розповідав навіть президенту!
25.03.2024 11:50 Відповісти
Тому його й зняли..бо Бубочка з дЄрьмаком не могли нічого мокшам продати..грошики перестали отримувати..
25.03.2024 12:03 Відповісти
це як в дитсадку: а я шось таке знаю! таке знаю! но нікому не скажу! Для чого такі заяви? типу які ми круті? працюйте тихенько!
25.03.2024 11:51 Відповісти
Малюк,що там по переслідуванню журналістів?Коли в парламент на доповідь явитесь?Чи на закони і конституцію можна класти з прибором тому,що в нас є "Sea Baby"?
25.03.2024 11:51 Відповісти
З одного боку, погана та спецслужба, що не готує надсекретних операцій.
Не розповідайте про те, що збираєтесь робити, типу, "мільярд дерев", "мільйон дронів". Чим же вам ще займатись, крім як робити свою роботу!
Сьогодні це виглядає маячнею.
25.03.2024 11:52 Відповісти
А можна детальніше, що там за надсекретні операції? Я нікому не скажу.
25.03.2024 11:53 Відповісти
"Малюк і Карлсон, якого здали з тельбухами"
25.03.2024 11:54 Відповісти
Анонс зроблений, тепер кацапи будуть шукати хто більше любить гроші і зіллє інфу
25.03.2024 11:54 Відповісти
/Росія - країна-фейк\ - яка глибока думка. А голова сбу не хоче пояснити, чому ця "країна-фейк" вже 10 років п'є кров українців? Хоч іноді потрібно спершу подумати, а вже потім молоти дичину.
25.03.2024 11:58 Відповісти
На данный момент "17072 відвідувача онлайн"

"Зрозуміло, що спецслужба не тільки не розкриває свої плани, а й про готові результати не завжди детально розповідає. Але сьогодні СБУ ... [ під грифом "цілком таємно" ] .... анонсує низку складних та секретних спецоперацій українських військових та силовиків на території Росії у 2024 році. Джерело:

Якось так?
25.03.2024 12:00 Відповісти
Плани яких вже на столі Пуйла?
25.03.2024 12:01 Відповісти
А міг би мовчати, та своє робить...піарщики
25.03.2024 12:07 Відповісти
- Кума, скажу вам по секрету... )))
25.03.2024 12:10 Відповісти
Во, дурак!!!
25.03.2024 13:38 Відповісти
А конкретніше? З детальним планом! І викласти його онлайн. Або провести пресуху. І Буданов хай приєднається - розповість про свої плани.
25.03.2024 13:41 Відповісти
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ !!!
Сверх секретная операция !
Приглашаются все желающие!
25.03.2024 14:22 Відповісти
У зв'язку з цією новиною на мацковських болотах подорожчав вазелін.
25.03.2024 14:46 Відповісти
я такого дебіла ще не бачив! розповідати про плани і давати цифри (35 дронів) - це просто пи*дець... зупиніть його вже
25.03.2024 17:53 Відповісти
 
 