СБУ готує нові надсекретні операції, а також дрони "Sea Baby" для активних боїв на морі, - Малюк
Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував низку складних та секретних спецоперацій українських військових та силовиків на території Росії у 2024 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на ТСН, очільник СБУ розповів у довідці про роботу за 2022-2024 роки.
"Росія – країна-фейк. Готуємо для них сюрпризи", - попередив Малюк.
Для активних боїв на морі СБУ готує морські дрони "Sea Baby" у кількості 35 штук. Перший вже показали громадськості, він отримав символічну назву "Авдіївка".
Крім того, в СБУ готуються до нових, надсекретних операцій.
"Зрозуміло, що спецслужба не тільки не розкриває свої плани, а й про готові результати не завжди детально розповідає. Але сьогодні СБУ робить усе, щоб наближати перемогу України", повідомив Малюк.
Говоріть краще потім де-факто!!!
Маячня повна
Але це не з цією владою шоуменів
З професійним святом реальні Воїни Служби Божої України!
Бережи Вас Боже!
Якійсь дебілізм..він точно психіатра й нарколога проходив при отриманні допуску до військової таємниці??
це епічно!
а що, пошта погано працює. в кремль не встигли доставити план оборони на 2024?
шоу 95 кварталу немає кордонів та кінця.
Коли Залужний готував операції, він не розповідав навіть президенту!
Не розповідайте про те, що збираєтесь робити, типу, "мільярд дерев", "мільйон дронів". Чим же вам ще займатись, крім як робити свою роботу!
Сьогодні це виглядає маячнею.
"Зрозуміло, що спецслужба не тільки не розкриває свої плани, а й про готові результати не завжди детально розповідає. Але сьогодні СБУ ... [ під грифом "цілком таємно" ] .... анонсує низку складних та секретних спецоперацій українських військових та силовиків на території Росії у 2024 році. Джерело:
Якось так?
Сверх секретная операция !
Приглашаются все желающие!