СБУ готує нові надсекретні операції, а також дрони "Sea Baby" для активних боїв на морі, - Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував низку складних та секретних спецоперацій українських військових та силовиків на території Росії у 2024 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на ТСН, очільник СБУ розповів у довідці про роботу за 2022-2024 роки.

"Росія – країна-фейк. Готуємо для них сюрпризи", - попередив Малюк.

Для активних боїв на морі СБУ готує морські дрони "Sea Baby" у кількості 35 штук. Перший вже показали громадськості, він отримав символічну назву "Авдіївка".

Крім того, в СБУ готуються до нових, надсекретних операцій.

"Зрозуміло, що спецслужба не тільки не розкриває свої плани, а й про готові результати не завжди детально розповідає. Але сьогодні СБУ робить усе, щоб наближати перемогу України", повідомив Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не повністю відновила Кримський міст, зброю перевозять поромами, - Малюк