Удар по ДніпроГЕС: відновити станцію швидко не вдасться, - гендиректор "Укргідроенерго" Сирота

Говорити про наслідки, які спричинив ракетний удар по греблі ДніпроГЕС, можна лише після розбору завалів у машинній залі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"На жаль, усунення пошкоджень ДніпроГЕС – питання не дуже швидкого часу. На сьогодні ми поки що намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали у машзалі. Разом з головою ВА Іваном Федоровим 23 березня у Запоріжжі провели нараду та попросили ДСНС надати допомогу по ліквідації перекриття. Потім ми будемо розчищати завали та дивитися, бо на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки. Ми не зможемо відновити швидко цю станцію", - наголосив Сирота.

За його словами, шкоди завдано чималої, прилетіло понад 6 ракет по самій станції, до того ж, пошкоджене автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран підіймає затвори, аби пропускати воду.

"Думаю, протягом тижня нам вдасться розібрати ці всі завали й тоді більш детально зможемо говорити про наслідки. Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато. Сьогодні оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців. Крім того, демонтаж та монтаж потребує певного часу. Ми розуміємо, в які рамкові часи заходимо, щоб відновити станцію. Я вже не говорю про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах внизу станції, де 25-30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів. Тоді ми зможемо дати через днів 10 приблизну оцінку вартісним показникам, що потрібно", - резюмував Сирота.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.