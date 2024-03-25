Удар по ДніпроГЕС: відновити станцію швидко не вдасться, - гендиректор "Укргідроенерго" Сирота
Говорити про наслідки, які спричинив ракетний удар по греблі ДніпроГЕС, можна лише після розбору завалів у машинній залі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
"На жаль, усунення пошкоджень ДніпроГЕС – питання не дуже швидкого часу. На сьогодні ми поки що намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали у машзалі. Разом з головою ВА Іваном Федоровим 23 березня у Запоріжжі провели нараду та попросили ДСНС надати допомогу по ліквідації перекриття. Потім ми будемо розчищати завали та дивитися, бо на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки. Ми не зможемо відновити швидко цю станцію", - наголосив Сирота.
За його словами, шкоди завдано чималої, прилетіло понад 6 ракет по самій станції, до того ж, пошкоджене автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран підіймає затвори, аби пропускати воду.
"Думаю, протягом тижня нам вдасться розібрати ці всі завали й тоді більш детально зможемо говорити про наслідки. Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато. Сьогодні оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців. Крім того, демонтаж та монтаж потребує певного часу. Ми розуміємо, в які рамкові часи заходимо, щоб відновити станцію. Я вже не говорю про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах внизу станції, де 25-30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів. Тоді ми зможемо дати через днів 10 приблизну оцінку вартісним показникам, що потрібно", - резюмував Сирота.
Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.
Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони ж і оклади, з усіляким накрутками собі, мають, щоб завчасно та фахово мислити головою…. Як не, як, а 10 років зобов'язує ….
Гпу з СБУ дбр, щось і собі, мабуть, теж мислять…, а не тільки, місцева держвлада да та міськРада?!?!
Сподіваються Українці! 10 років, чималенький час… Гончарук і Шмигаль, разом з Гройсманом та Яценюком, щось підскажуть цим слідчим..
Если закончится транзит газа на Европу в этом году-то следующей целью будут агрегаты Укртрансгаза, дураки радуются останановке транзита -не понимая что для перекачки из хранилищ нужно использовать эту инфраструктуру.
Зима вернётся через полгода и нужно активно готовиться.
1. Восстановление 30-летней "Мрии" в единичном экземпляре - легко.
2. Каховскую ГЭС - запросто.
3. Днепрогэс - нет проблем.
Это уникальные (для нас) технологии ушедшей цивилизации.