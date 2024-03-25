УКР
3 458 13

Удар по ДніпроГЕС: відновити станцію швидко не вдасться, - гендиректор "Укргідроенерго" Сирота

дніпрогес

Говорити про наслідки, які спричинив ракетний удар по греблі ДніпроГЕС, можна лише після розбору завалів у машинній залі 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"На жаль, усунення пошкоджень ДніпроГЕС – питання не дуже швидкого часу. На сьогодні ми поки що намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали у машзалі. Разом з головою ВА Іваном Федоровим 23 березня у Запоріжжі провели нараду та попросили ДСНС надати допомогу по ліквідації перекриття. Потім ми будемо розчищати завали та дивитися, бо на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки. Ми не зможемо відновити швидко цю станцію", - наголосив Сирота.

За його словами, шкоди завдано чималої, прилетіло понад 6 ракет по самій станції, до того ж, пошкоджене автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран підіймає затвори, аби пропускати воду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДніпроГЕС не виробляє електроенергію, втрачено 20% потужностей Укргідроенерго. В енергосистемі буде дефіцит, який покриватимуть експортом, - гендиректор Сирота

"Думаю, протягом тижня нам вдасться розібрати ці всі завали й тоді більш детально зможемо говорити про наслідки. Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато. Сьогодні оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців. Крім того, демонтаж та монтаж потребує певного часу. Ми розуміємо, в які рамкові часи заходимо, щоб відновити станцію. Я вже не говорю про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах внизу станції, де 25-30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів. Тоді ми зможемо дати через днів 10 приблизну оцінку вартісним показникам, що потрібно", - резюмував  Сирота.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

ДніпроГЕС (43) Укргідроенерго (351) Сирота Ігор (24)
Добре, що керівники, як в Уряді, так і в Укренерго, мабуть, таки завчасно підготувалися за 10 років агресії і до такого розвитку подій…
Вони ж і оклади, з усіляким накрутками собі, мають, щоб завчасно та фахово мислити головою…. Як не, як, а 10 років зобов'язує ….
Гпу з СБУ дбр, щось і собі, мабуть, теж мислять…, а не тільки, місцева держвлада да та міськРада?!?!
Сподіваються Українці! 10 років, чималенький час… Гончарук і Шмигаль, разом з Гройсманом та Яценюком, щось підскажуть цим слідчим..
25.03.2024 11:42 Відповісти
Поки не буде адекватна відповідь по їх енергосистемі будуть лупити,вганяти Україну в кам'яний вік, бо є чим, а безкарність породжує бєспрєдєл! А вдарять по них, будуть вирячивши баньки верещати: " а нас то за что...ась?" і побіжать жалітися в Раду Безпеки ООН на тєррорізьм бандєровскіх укрфашістов?
25.03.2024 11:44 Відповісти
С машинным залом всё конечно сложнее, а ТП которые запитанны от ЛЭП Энергоатома , их нельзя было под землю перенести за эти 2 года ?
Если закончится транзит газа на Европу в этом году-то следующей целью будут агрегаты Укртрансгаза, дураки радуются останановке транзита -не понимая что для перекачки из хранилищ нужно использовать эту инфраструктуру.
Зима вернётся через полгода и нужно активно готовиться.
25.03.2024 11:44 Відповісти
Таке щось ви розказуєте. Це ж планувати треба, планувати в трускавецькому університеті керування державою через рояль не навчають.
25.03.2024 12:03 Відповісти
Відновлення станції без прикриття якимось ******** комплексом ПРО немає сенсу, бо після рємонту 4-5 ракет - і станція знов зруйнована.
25.03.2024 11:58 Відповісти
Ви пропонуєте нічого не відновлювати і сидіти без світла? Немає 100 відсоткового захисту від ракет.
25.03.2024 13:25 Відповісти
Потрібен ефективний менажер! Приміром, Смілянський!
25.03.2024 12:06 Відповісти
Треба ж купу схем виводу "бабла" розробити, а потім вже і за відновлення візьмуться.
25.03.2024 13:23 Відповісти
Да не стоит здесь такие новости размешать, на радость оркам, нужно просто сказать - ремонтируем, скоро восстановим - чтобы не вселять в них лишнего оптимизма..
25.03.2024 13:45 Відповісти
Кацапу от зависти нашим самоделкиным обзасидуются. У нас ничего не пропадает, не выбрасывается.
1. Восстановление 30-летней "Мрии" в единичном экземпляре - легко.
2. Каховскую ГЭС - запросто.
3. Днепрогэс - нет проблем.
Это уникальные (для нас) технологии ушедшей цивилизации.
25.03.2024 13:59 Відповісти
Вот именно.. )
25.03.2024 19:03 Відповісти
Зачем он всё так подробно рассказывает? )) Чтобы остаться сиротой без станции?
25.03.2024 15:16 Відповісти
 
 