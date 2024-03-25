Посол США Брінк відреагувала на ракетний удар по Києву: Не можна втрачати ні хвилини - допомога потрібна негайно

Росія продовжує обстріл мирних українських міст, тому Україна терміново потребує допомоги США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол США Бріджіт Брінк написала у X (Twitter) після ракетного удару по Києву 25 березня.

"Сьогодні вранці Росія знову атакує Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи у Києві", - йдеться в дописі.

Брінк наголосила, що за останні п'ять днів Росія запустила сотні ракет та безпілотників проти суверенної країни.

"Україна потребує нашої допомоги прямо зараз. Не можна втрачати жодної хвилини", - додала Брінк.

Нагадаємо, 25 березня 2024 року російські загарбники запустили ракети на Київ. Вибухи пролунали у столиці та області. Внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. В Солом’янському р-ні пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.