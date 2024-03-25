УКР
Посол США Брінк відреагувала на ракетний удар по Києву: Не можна втрачати ні хвилини - допомога потрібна негайно

київ

Росія продовжує обстріл мирних українських міст, тому Україна терміново потребує допомоги США.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це посол США Бріджіт Брінк написала у X (Twitter) після ракетного удару по Києву 25 березня.

"Сьогодні вранці Росія знову атакує Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи у Києві", - йдеться в дописі.

Брінк наголосила, що за останні п'ять днів Росія запустила сотні ракет та безпілотників проти суверенної країни.

"Україна потребує нашої допомоги прямо зараз. Не можна втрачати жодної хвилини", - додала Брінк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено дві балістичні ракети, тип встановлюється, - Повітряні сили

Нагадаємо, 25 березня 2024 року російські загарбники запустили ракети на Київ. Вибухи пролунали у столиці та області. Внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. В Солом’янському р-ні пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.

Київ (20188) ракети (4183) Брінк Бріджит (239) Повітряні сили (3032) Повітряні атаки на Київ (941)
Топ коментарі
+9
Як вже набридли ці пусті розмови!
показати весь коментар
25.03.2024 11:51 Відповісти
+9
Пусті розмови були у 3,14здобола та крадія Вави Зяленськага, почінаючі з 2018 року, які продовжуються досі. А США нам добряче допомогали і ще допоможуть.
показати весь коментар
25.03.2024 11:56 Відповісти
+6
Бла...бла... після різдва...бла..бла...після пасхи....
показати весь коментар
25.03.2024 11:53 Відповісти
Як вже набридли ці пусті розмови!
показати весь коментар
25.03.2024 11:51 Відповісти
Пусті розмови були у 3,14здобола та крадія Вави Зяленськага, почінаючі з 2018 року, які продовжуються досі. А США нам добряче допомогали і ще допоможуть.
показати весь коментар
25.03.2024 11:56 Відповісти
Зніми рожеві окуляри.
показати весь коментар
26.03.2024 02:33 Відповісти
Бла...бла... після різдва...бла..бла...після пасхи....
показати весь коментар
25.03.2024 11:53 Відповісти
Путінським та трампівськім куесосам - республікапнцям покуй.
показати весь коментар
25.03.2024 11:54 Відповісти
Пердь в калюжу.
показати весь коментар
25.03.2024 11:54 Відповісти
Посол США Брінк відреагувала на ракетний удар по Києву: Не можна втрачати ні хвилини - допомога потрібна негайно Джерело: - ви й допомагаете негайно .... россії .....
показати весь коментар
25.03.2024 11:54 Відповісти
Покиздякайте про ракету в Польші , про термінову допомогу після китайської паски
показати весь коментар
25.03.2024 11:58 Відповісти
Дайде вже хтось пані послу номер телефона Майка Джонсона,щоб вона не викидувала свій гнів в повітря,а спрямувала його по призначенню.
показати весь коментар
25.03.2024 11:58 Відповісти
Шановно пані Посол! Якраз доречним буде https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD THAAD
Не пошкодуєте, ЗСУ їх перевірить у бою реально.
Many thanks за допомогу!
показати весь коментар
25.03.2024 11:59 Відповісти
"Не можна втрачати ні хвилини" - написала пані послиця і попрямувала до надійного бомбосховища під посольством США.
показати весь коментар
25.03.2024 12:02 Відповісти
Їх конгрес, дякуючи мудаку- трампісту, на канікули попіздував, то кому вона це квокче? Нє фіг було всратого трампіста ставити спікером, ви ж самі це зробили. То тепер сидіть, обтікайте. Інтелект, як у наших 73% зебілів.
показати весь коментар
25.03.2024 12:04 Відповісти
Вони так допомагають як візи видають. Коли захочуть дають, коли не захочуть не дають.
показати весь коментар
25.03.2024 12:05 Відповісти
та нема чим допомагати, всі склади вже майже пусті, а ВПК, як і прикладна наука, вже більше 30 років в загоні і в тому не тільки штати винні, а і ми разом з Європою.

у нас ВПК було розвалювалося ще з часів Кучми і його прдолжатєлєй по набиттю кишень.
показати весь коментар
25.03.2024 12:06 Відповісти
Що за ракети? звідки?...
показати весь коментар
25.03.2024 12:10 Відповісти
,,Так це ж вже було !!"
показати весь коментар
25.03.2024 12:11 Відповісти
Треба ДжонсонаМ призначити у посольство двірником
показати весь коментар
25.03.2024 12:14 Відповісти
Філіал "95 балагану", з виконавцями з США.
показати весь коментар
25.03.2024 13:24 Відповісти
Дайте копняка очкарику Джонсону і швидко вирішете питання...
показати весь коментар
25.03.2024 13:45 Відповісти
Вам уже ничего не поможет, смиритесь хохлы, только подачки просить умеете
показати весь коментар
25.03.2024 13:50 Відповісти
Вам поможе норд ост.. Готовтесь..
показати весь коментар
25.03.2024 15:24 Відповісти
Говорящие головы работают на автомате.
показати весь коментар
25.03.2024 13:58 Відповісти
я уже полгода говорю, -Нельзя терять ни минуты - помощь нужна незамедлительно Источник:
показати весь коментар
25.03.2024 15:32 Відповісти
 
 