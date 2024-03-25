УКР
Сікорський говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про російську ракету у повітряному просторі Польщі

В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це заявив у понеділок вранці журналістам глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

За його словами, це черговий інцидент з російською ракетою у повітряному просторі Польщі.

"Сьогодні ми матимемо нараду в канцелярії прем'єр-міністра, я також буду говорити з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу",- наголосив глава польської дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть, - спікер Сейму Головня

"Це неприпустимо. Ми вимагатимемо пояснень, але отримаємо якусь демагогію",- зазначив він, коментуючи виклик російського посла з цього приводу до МЗС країни.

За його словами, у розмові з російським послом буде висловлено співчуття родинам загиблих у "Крокус Сіті Холл", але також буде зазначено, що "замість того, щоб сіяти терор в Україні, Росія має зосередитися на протидії терору вдома".

Як повідомлялося, через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

Читайте також: Спроба збити російську ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців, - Збройні сили Польщі

+9
Стонтелберг знову буде обтічний як кісіль, і твердим як понос. зробе вигляд, що нічого не сталось.
показати весь коментар
25.03.2024 11:57 Відповісти
+9
Оно конечно
Блокировать украинские границы не так ссыкотно
Как сбить кацапскую ракету
Смотреть на то, как целый БЛОК НАТО сдувается - противно
Только у одного в блоке НАТО есть яйца
У Эрдогана!!!
показати весь коментар
25.03.2024 11:59 Відповісти
+9
Говорили балакали, сіли та заплакали...російска бойова ракета в повітряному просторі країни НАТО! Звісно треба поговорити.
показати весь коментар
25.03.2024 12:05 Відповісти
Глибоке занепокоєння, та стурбованність...
показати весь коментар
25.03.2024 11:55 Відповісти
Такі да. Поляки з дорогою душею пропустили через свою територію без проблем, а кацапи на...ли, як завжди, і не заплатили за транзит. Є за шо хвилюватись.
показати весь коментар
25.03.2024 12:03 Відповісти
За шо там говорити - збивати потрібно!
показати весь коментар
25.03.2024 11:57 Відповісти
Посол ращки щось дуже "мєдлєнно" йде!
Підсрачник немає кому дати?
показати весь коментар
25.03.2024 11:57 Відповісти
25.03.2024 11:57 Відповісти
тому що першочергове завдання нато уникати війни всіма способами
показати весь коментар
25.03.2024 12:00 Відповісти
Північно атлантичний блок уникання ? чи утікання ? ))) Щось там і рудий говорив, що його верне від тих боягузів, і він не хоче їх захищати.
показати весь коментар
25.03.2024 12:06 Відповісти
Що ООН, що НАТО ! Для кого його вигадували ? Чи під кого ?
показати весь коментар
25.03.2024 12:11 Відповісти
ракета - це завжди привід поговорити..., зайвий доказ того, як країни Заходу дійсно далекі від війни...
показати весь коментар
25.03.2024 11:58 Відповісти
А ще "у розмові з російським послом буде висловлено співчуття родинам загиблих у "Крокус Сіті Холл"". Як зручно все співпало.
показати весь коментар
25.03.2024 12:01 Відповісти
І що, скаже "фермери проїб.ли"
показати весь коментар
25.03.2024 11:59 Відповісти
Язики не поламайте,пустомелі.
показати весь коментар
25.03.2024 11:59 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 11:59 Відповісти
І з ЄС не треба розмовляти. Замість посівної фермери байдикують, то й нехай байдикують. Наступного року кацапи привезуть і зерно, і бабло.
показати весь коментар
25.03.2024 12:10 Відповісти
коли ната стане жорстокою, як азіати чи казаки-запоріжці, що вирізали села разом з жінками і немовлятами, тоді щось зміниться
показати весь коментар
25.03.2024 12:18 Відповісти
Польські блокувальники - українським водіям:
- Наша влада надала пропускам через кордон законного статусу Він є законним якщо пересічення кордону триває не більше 39 секунд Встигнете проїхать пікет - проїжджайте!
показати весь коментар
25.03.2024 14:09 Відповісти
Будуть домовлятись чи всі країни НАТО мають надавати згоду на збиття російської ракети чи пілот винищувача має приймати рішення особисто і дуже швидко.
показати весь коментар
25.03.2024 12:00 Відповісти
Аби ще пілот вмів збивати ракети ! Бо здається крім українських та американських пілотів в Європі ніхто по справжнім військовим ракетам і не стріляв. Ну, крім турків ... по літакам.
показати весь коментар
25.03.2024 12:08 Відповісти
російська ракета-це не українське зерно і навіть не кукурудза,хай собі літає по Польщі).
показати весь коментар
25.03.2024 12:01 Відповісти
А ведь по сути делов то. Пару десятков томагавков по аэдромам - и уже ничего никуда залетать не будет
показати весь коментар
25.03.2024 12:03 Відповісти
25.03.2024 12:05 Відповісти
" ... у розмові з російським послом буде висловлено співчуття родинам загиблих у "Крокус" ? А спитати посла терористичної країни не можна про кількість загиблих від останніх ракетних ударів по містам України, і зокрема від цієї ракети ? І вимагати пояснень цьому ? Не зашкодило б і спитати про СПІВЧУТТЯ ДО ЖЕРТВ РАКЕТИ !!!
показати весь коментар
25.03.2024 12:05 Відповісти
Бо ніхто Україну не поважа. В світі поваги ми вже десь на самій нижчій сходинкі - бо слабкі. при цьому всьому ми ще дотримуємось всіх обмежень по ПРО, ракетній программі, і ЯЗ. це як насмішка вже.
показати весь коментар
25.03.2024 12:12 Відповісти
Нажаль, так і є. Гірше того, ми виглядаємо у світі корупційними брехунами попрошайками, завдяки нашій владі, яка є обличчям країни. І повними дегенератами, які віддали усю зброю потенційному ворогові. Плюс, ми повністю програли інформаційну кацапській пропаганді.
показати весь коментар
25.03.2024 12:17 Відповісти
Яка з країн ЄС потужна ? Крім СЬОМКИ. Справа не в Україні. А в московії, яку бояться боягузи чіпати. Он як на Ірак у свій час навалились гуртом, бо знали відповіді по Парижу не буде. З кремлем сцикотно після заяв *****. Раптом ... дах поїхав у тирана. Раптом й справді у нього ракет багато. Раптом ядерна зброя не заржавіла. Сумніви породжують занепокоєння. А занепокоєння страх. Тільки хоробрі не мають " страха и упрека" ! Вовка боятись у ліс не ходити.
показати весь коментар
25.03.2024 12:20 Відповісти
надзвичайна потужність потрібна для нападу на іншу країну. а щоб не напали - достатньо бути сильними. у випадку України - достатньо було не розкрадати військовий спадок.
показати весь коментар
25.03.2024 14:32 Відповісти
у гібрідній війні нема ніяких пояснень, навіть класичне понятіє "війна" тут недоречне
показати весь коментар
25.03.2024 12:08 Відповісти
Я так бачу, що у випадку атаки ***** на країну НАТО, події далі обговорень інциденту, та консультацій і не продвинуться.
показати весь коментар
25.03.2024 12:08 Відповісти
Ще занепокояться та стурбуються..пуйло лоханувся..йому трнба було на Польщу лізти, отам би й Варшава за три дні була б.
показати весь коментар
25.03.2024 12:13 Відповісти
Говорили, балакали, кричали, аж плакали…
Але це внутрішні справи Польщі та НАТО.
А ми дякуємо Західним Партнерам за допомогу, яку вони можуть нам надати!!
Бо асфальтом, орків не зупинили, наші Приблуди95…
Гончарук з Разумковим та Зеленським, можуть це засвідчити особисто, поки, як свідки з Оману… без регламентів з ВРУ та КМУ
показати весь коментар
25.03.2024 12:08 Відповісти
Поговорими там грізно, ножкою топнемо, пальчиком як покажемо, путін як злякається, як пошле нас нахєр.
показати весь коментар
25.03.2024 12:12 Відповісти
кацапські терористи щодня вбивають сотні українців і ніяка скотина свої кальсони не приспускає, а тут феесбе угандошило сотню своїх соплємєнніков, то всі ридают і скорбят. От і пшецький міністер викликає кацапського посля шоп висловити співчуття, а про ракету промєжду прочім, а мо' й промовчать
показати весь коментар
25.03.2024 12:20 Відповісти
Рашисты публично, на глазах у всего мира дали полякам "за щеку". А те в ответ лепечут: "один раз - не 3,14 да рас".
показати весь коментар
25.03.2024 13:28 Відповісти
тут не говорить тут действовать нужно!за такое высылают посла и прочих шпионов рашистских.
показати весь коментар
25.03.2024 13:58 Відповісти
Обкаки.
показати весь коментар
25.03.2024 14:05 Відповісти
*** ох і тєрпіли
показати весь коментар
25.03.2024 14:58 Відповісти
ага, та співчуття викажи, мразь

Кордони блокуєте нам, а кацапячи кордони не блокуєте

Співчуття кацапам, а нам "побажання триматись і мобілізувати молодше 25"

То кому Польша союзник? Чи то я опять дарма зраду гоняю? І то фсьо ІПСО?
показати весь коментар
25.03.2024 16:25 Відповісти
 
 