Сікорський говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про російську ракету у повітряному просторі Польщі
В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це заявив у понеділок вранці журналістам глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
За його словами, це черговий інцидент з російською ракетою у повітряному просторі Польщі.
"Сьогодні ми матимемо нараду в канцелярії прем'єр-міністра, я також буду говорити з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу",- наголосив глава польської дипломатії.
"Це неприпустимо. Ми вимагатимемо пояснень, але отримаємо якусь демагогію",- зазначив він, коментуючи виклик російського посла з цього приводу до МЗС країни.
За його словами, у розмові з російським послом буде висловлено співчуття родинам загиблих у "Крокус Сіті Холл", але також буде зазначено, що "замість того, щоб сіяти терор в Україні, Росія має зосередитися на протидії терору вдома".
Як повідомлялося, через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.
Підсрачник немає кому дати?
Блокировать украинские границы не так ссыкотно
Как сбить кацапскую ракету
Смотреть на то, как целый БЛОК НАТО сдувается - противно
Только у одного в блоке НАТО есть яйца
У Эрдогана!!!
- Наша влада надала пропускам через кордон законного статусу Він є законним якщо пересічення кордону триває не більше 39 секунд Встигнете проїхать пікет - проїжджайте!
Але це внутрішні справи Польщі та НАТО.
А ми дякуємо Західним Партнерам за допомогу, яку вони можуть нам надати!!
Бо асфальтом, орків не зупинили, наші Приблуди95…
Гончарук з Разумковим та Зеленським, можуть це засвідчити особисто, поки, як свідки з Оману… без регламентів з ВРУ та КМУ
Кордони блокуєте нам, а кацапячи кордони не блокуєте
Співчуття кацапам, а нам "побажання триматись і мобілізувати молодше 25"
То кому Польша союзник? Чи то я опять дарма зраду гоняю? І то фсьо ІПСО?