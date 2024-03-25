Сікорський говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про російську ракету у повітряному просторі Польщі

В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це заявив у понеділок вранці журналістам глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

За його словами, це черговий інцидент з російською ракетою у повітряному просторі Польщі.

"Сьогодні ми матимемо нараду в канцелярії прем'єр-міністра, я також буду говорити з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу",- наголосив глава польської дипломатії.

"Це неприпустимо. Ми вимагатимемо пояснень, але отримаємо якусь демагогію",- зазначив він, коментуючи виклик російського посла з цього приводу до МЗС країни.

За його словами, у розмові з російським послом буде висловлено співчуття родинам загиблих у "Крокус Сіті Холл", але також буде зазначено, що "замість того, щоб сіяти терор в Україні, Росія має зосередитися на протидії терору вдома".

Як повідомлялося, через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

