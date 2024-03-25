"Укренерго" про ситуацію в енергетиці: часткові знеструмлення на Харківщині та Одещині, можливі обмеження на Хмельниччині

Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти на Одещині. Частково знеструмлені споживачі на Харківщині та Одещині. Можливі обмеження на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, дефіцит електроенергії не прогнозується. Всі обмеження через пошкодження мережі передачі електроенергії.

"Вночі російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні. Через пошкодження енергетичного обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання. Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Відновлено енергоживлення та скасовано обмеження споживання на Хмельниччині. Але ситуація складна, при зростанні споживання у період вечірнього максимуму, енергетики можуть застосовувати обмеження.

За даними "Укренерго", важка ситуація, після нічної атаки БПЛА, на Одещині. Станом на ранок через обмеження на Одещині знеструмлено 195 тисяч споживачів, зупинена робота електротранспорту. Критична інфраструктура заживлена й працює.

Обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Дізнатись більше про графіки погодинних відключень можна на офіційних сторінках місцевого обленерго – ДТЕК "Одеські електромережі".

"Найскладнішою залишається ситуація на Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи на постраждалих енергооб’єктах тривають 24/7. Фахівці "Укренерго" та обленерго працюють над створенням резервних схем живлення споживачів.

Через бойові дії: є нові знеструмлення в Донецькій, Миколаївській, Сумській, Херсонській областях", - додають у компанії.

Через технологічні пошкодження: є знеструмлення в Запорізькій, Сумській областях.