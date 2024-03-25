З початку повномасштабної війни ЄС надав Україні військову допомогу на суму €31 млрд, - Боррель

Європейський Союз та його країни-члени від початку повномасштабної війни поставили Україні військового обладнання на загальну суму 31 мільярд євро. Фінансова стеля Європейського фонду миру (EPF) зросла до 17 млрд євро.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Європейський фонд миру (EPF) - міжурядовий та позабюджетний фонд ЄС.

"Його було створено у 2021 році, щоб підтримувати партнерів військовою технікою, що було неможливо коштом бюджету ЄС. Його бюджет спочатку становив 5 млрд євро, сьогодні фінансова стеля зросла до 17 млрд євро", - повідомив він.

"Хоча EPF спочатку не було створено для цієї мети, він став основою нашої військової підтримки України. Зараз ми використали 6,1 млрд євро з EPF, щоб стимулювати підтримку України з боку держав-членів ЄС, і разом з ними ЄС поставив у Україну військової техніки загалом на 31 мільярд євро від початку воєн", - зазначив Боррель.

За словами європейського дипломата, завдяки цим коштам ЄС продовжив військову підтримку України.

"Окрім іншого, до літа цього року ми навчимо 60 тисяч українських солдатів; ми передали Україні 500 тисяч артилерійських снарядів, а до кінця року їх буде понад 1 мільйон. Крім того, європейська оборонна промисловість також постачає Україні 400 тисяч снарядів за комерційними контрактами. Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС доповнює ці зусилля", - наголосив Боррель.

При цьому він визнав, що цього далеко недостатньо, "і нам необхідно збільшити як наші виробничі потужності, так і фінансові ресурси, що спрямовуються на підтримку України".

"Минулого понеділка на Раді закордонних справ ми ухвалили рішення створити новий Фонд допомоги Україні в рамках EPF на 5 млрд євро, для продовження військової підтримки України. Минулої середи я також запропонував Раді перенаправити 90% надзвичайних доходів від російських іммобілізованих активів до EPF, щоб збільшити фінансові можливості військової підтримки України", - додав Боррель.