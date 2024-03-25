УКР
Сьогоднішній удар по Києву - це нагадування про потребу посилення ППО України, - Кулеба

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи ракетну атаку РФ на Київ, нагадав про необхідність передачі Україні додаткових систем ППО.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає безчинств, які б не вчинили російські покидьки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста. Це нагадування, що Україні терміново потрібен посилений протиповітряний захист, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії", - наголосив він.

Нагадаємо, 25 березня 2024 року російські загарбники запустили ракети на Київ. Вибухи пролунали у столиці та області. Внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. В Солом’янському р-ні пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.

Дивіться: Столичні школярі під звуки вибухів біжать до укриття під час ракетної атаки РФ. ВIДЕО

Потрібно не базікати,а ПРАЦЮВАТИ!
Такими нагадуваннями є атаки по будь якому населеному пункту України а не тільки по Києву! Тож прошу керівництво нашої країни краще підбирати слова тим більше що цієї ночі та зранку удари наносились не лише по Києву як і усі дні повномасштабної війни!!!
сколько тебе нада напоминать чтобы до тебя дошло ? !
Говнопартнёрам по фиг они пошли на каникулы.
Заявления подобного рода должны делать Зеленский и спикер Парламента. У МИДа другая задача ! Кулеба - это само БЕСПОЛЕЗНОЕ СУЩЕСТВО в Правительстве Украины. Вместо того чтобы БОЛТАТЬ ахинею, он ОБЯЗАН образно говоря спать на коврике перед Белым Домом и Пентагоном и ДОБЫВАТЬ ДОБЫВАТЬ ДОБЫВАТЬ оружие и междунорадоную поддержку. И ОТЧИТЫВАТЬСЯ перед народом Украины сколько он принёс ОРУЖИЯ ! А что толку от его скулежа ?
