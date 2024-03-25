Сьогоднішній удар по Києву - це нагадування про потребу посилення ППО України, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи ракетну атаку РФ на Київ, нагадав про необхідність передачі Україні додаткових систем ППО.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає безчинств, які б не вчинили російські покидьки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста. Це нагадування, що Україні терміново потрібен посилений протиповітряний захист, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії", - наголосив він.

Нагадаємо, 25 березня 2024 року російські загарбники запустили ракети на Київ. Вибухи пролунали у столиці та області. Внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. В Солом’янському р-ні пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.

