"Агенція оборонних закупівель" підписала меморандум про співпрацю з Організацією закупівель і логістики Міноборони Данії

міноборони

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії (DALO) підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У заході взяли участь заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова, а також командувач DALO, генерал-лейтенант Кім Йоргенсен.

"Ми щиро вдячні нашим партнерам із Данії за стійку підтримку України. Ця подія – це ще один важливий крок у поглибленні нашої співпраці у постачанні Збройним Силам України сучасного озброєння та військової техніки", - наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Кліменков та Йоргенсен

Підприємство Міноборони уклало прямі договори на постачання харчів для ЗСУ після зриву тендерів на Prozorro

Зазначається, що у межах меморандуму "Агенція оборонних закупівель" та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії домовились про обмін досвідом та співпрацю у сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.

"Закупівлі сучасного озброєння у співпраці з нашими міжнародними партнерами – один із ключових фокусів "Агенції оборонних закупівель". І ми переконані, що посилення взаємодії з Організацією закупівель і логістики Міністерства оборони Данії сприятиме укладанню нових контрактів та модернізації наших Збройних Сил", - зазначила директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

"Агенція оборонних закупівель" планує придбати через систему Prozorro 154 пікапи за 206,5 млн грн

так, от для чого у нас така прокладка "Агенція оборонних закупівель", укладати угоди та домовлятись про обмін досвідом та співпрацю.
потужно, потужно!
25.03.2024 13:27 Відповісти
 
 