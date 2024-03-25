УКР
Зеленський про удар по Києву: "Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО"

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Києву та закликав партнерів передати Україні більше систем ППО.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував рятувальникам ДСНС, поліції, комунальникам та всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва.

"Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів.

Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", - зазначив Зеленський.

Зеленський Володимир обстріл Повітряні атаки на Київ
+28
На заході не втомлюються говорти, шо по ОПі бігають фсбшні криси
25.03.2024 13:22 Відповісти
+26
А я не втомлююся згадувати фразу "Якщо ми будемо збільшувати ЗСУ, то ми не зможемо будувати стільки доріг".
25.03.2024 13:23 Відповісти
+17
Якщо єдине, що ти здатен робити на посту президента для захисту країни, це "не стомлюватися повторювати", то піздуй у свій цирк, де тобі і місце!
25.03.2024 13:29 Відповісти
+++
25.03.2024 17:50 Відповісти
Курдупель сраний, чому асфальту не просиш?
показати весь коментар
25.03.2024 13:26 Відповісти
Ми не втомлюємося повторювати πиzдІти і πИzдити...
показати весь коментар
25.03.2024 13:27 Відповісти
Где столько ППО найти? Нужно уничтожать рашистские пусковые и носители ракет и отодвигать рашистов от наших границ чтобы было больше времени на реагирование. А на каждом квадратном метре поставить ППО ниодна страна в мире не может себе позволить
25.03.2024 13:32 Відповісти
Він міг би унічтажать, але тоді доведеться замість асфальта будувати військову промисловість, а цього дєрьмаки не дозволяють. Ото й доводиться кукурікать - "ми, алєксандрЬ моісєєвічЬ, волєю мя повєлєваши..."
25.03.2024 13:43 Відповісти
В зоні відповідальності оперативної групи війск "Квартал" нічого не міняється...
Кляті буржуї не дають нашому незламному Бубунчику ППО
25.03.2024 13:33 Відповісти
кацапи кажуть, що знищили штаб сбу та два патріота в жулянах.
то, шо, не вірити зе!поцу?
25.03.2024 13:34 Відповісти
Да-да, двадцять два патріота, і це тільки в підвалі двоповерхівки. Віримо, ага.
25.03.2024 13:41 Відповісти
Це єдине, від чого ти не втомлюєшся: тріпати язиком.
25.03.2024 13:37 Відповісти
Пора б вже налагодити власне виробництво, а не ходити по світу з протягнутою рукою...
25.03.2024 13:42 Відповісти
Хто на шо вчився
25.03.2024 13:46 Відповісти
Почему "неуловимый Джо"? Да, потому что, он и на .уй никому не нужен. Это о нашем преЗеденте. Так что, ему можно булки расслабить.
25.03.2024 13:48 Відповісти
25.03.2024 13:48 Відповісти
а шо без портнеров не как ?
25.03.2024 14:04 Відповісти
за 2021 рік більше 300 млрд гривень було направлено на будівництво доріг, з початку 2024 року 17 млрд "зайвих" коштів направлено на будівництво доріг, я вже не кажу скільки млрд було вкрадено з бюджету з 2022 року, то скільки засобів ППО і ПРО ми могли би закупити на ці кошти, скільки дронів, снарядів і т.д.??? а не клянчити в Заходу
25.03.2024 14:18 Відповісти
+++
25.03.2024 17:52 Відповісти
Меньше потрібно базікати і показувати відосики,а ПРАЦЮВАТИ
25.03.2024 14:21 Відповісти
Треба вже своє на 2 році війни виробляти, а не красти мільярдами з 5-6 менеджерами. Узурпували владу єрмаки татарови, а людям розповідають казки, як в них «все чисто» бо є5-6 супер ефективних крадіїв.
25.03.2024 14:32 Відповісти
Коли партнери вже відкрито кажуть аби Зеленський позбавився фсб них кротів в своєму оточенні, єрмаків та татарових, то Зеленский зверхньо сміється над ними. А потім розповідає нам казки, що зброю не дають і винні всі окрім нього
25.03.2024 14:34 Відповісти
может стоить его купить, например у Южной Кореи, возможно через посредников, британцев например? А не повторять без конца - дайте?
Деньги? Ну к примеру сократить неприоритетные расходы.
25.03.2024 15:11 Відповісти
Брехло кварталівське 😡
25.03.2024 15:35 Відповісти
Даже сраная рашка что-то там делает, пусть говнецо, но хоть что-то. Что украинские КБ и производства не могут разработать какой-то вариант? Думаю, могут, и на современном уровне. Если бы начать два года назад, уже были бы какие-то наработки, может и партнеры помогли бы чем-то...
25.03.2024 15:40 Відповісти
На заході впевнені шо тобі ,вова ,потрібен асфальт
25.03.2024 15:46 Відповісти
Гундосий диктор Лєвітан
з Пункту Невтомленого Повторення.
25.03.2024 18:31 Відповісти
 
 