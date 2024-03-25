Зеленський про удар по Києву: "Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО"

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Києву та закликав партнерів передати Україні більше систем ППО.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував рятувальникам ДСНС, поліції, комунальникам та всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва.

"Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів.



Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", - зазначив Зеленський.

Дивіться: За цей тиждень російські терористи застосували по території України майже 190 ракет, близько 140 "шахедів" та 700 керованих авіабомб, - Зеленський. ВIДЕО