Захід не допомагає російським спецслужбам розслідувати теракт у "Крокус Сіті Хол", - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російські спецслужби самостійно розслідують теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол", який стався 22 березня. Захід не допомагає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Пєскова запитали, чи західні країни надали якусь допомогу для розслідування теракту.

"Ні, наші спецслужби працюють самостійно, зараз ні про яку допомогу не йдеться", - відповів речник Путіна.

Він стверджує, що Путін нібито "провів багато телефонних переговорів із колегами", проте не уточнив, з якими саме.

"Висловлювався якраз намір удосконалювати та посилювати двосторонню взаємодію в галузі боротьби з тероризмом. Якихось контактів із західниками зараз немає", - зазначив Пєсков.

Розкривати дані про перебіг слідства він відмовився. Також речник диктатора РФ не назвав основну версію слідства.

"Поки що ще не озвучувалася якась чітка версія. Йшлося тільки про попередні дані", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.