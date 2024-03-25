УКР
Захід не допомагає російським спецслужбам розслідувати теракт у "Крокус Сіті Хол", - Пєсков

пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російські спецслужби самостійно розслідують теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол", який стався 22 березня. Захід не допомагає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Пєскова запитали, чи західні країни надали якусь допомогу для розслідування теракту.

"Ні, наші спецслужби працюють самостійно, зараз ні про яку допомогу не йдеться", - відповів речник Путіна.

Він стверджує, що Путін нібито "провів багато телефонних переговорів із колегами", проте не уточнив, з якими саме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай дистанціювався від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол"

"Висловлювався якраз намір удосконалювати та посилювати двосторонню взаємодію в галузі боротьби з тероризмом. Якихось контактів із західниками зараз немає", - зазначив Пєсков.

Розкривати дані про перебіг слідства він відмовився. Також речник диктатора РФ не назвав основну версію слідства.

"Поки що ще не озвучувалася якась чітка версія. Йшлося тільки про попередні дані", - додав Пєсков.

Читайте також: Після теракту в Підмосков’ї у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1754) росія (67880) теракт (1070)
Топ коментарі
+22
Хитросракі кацапи, свої спецслужби кинули на війну проти України. А натомість хочуть щоб американці їм розслідували теракт. Бо одна справа списувати все на Україну, і зовсім інша - воювати на два фронти.
25.03.2024 13:22 Відповісти
+16
Самі виростили собаку яка їх покусала.а винен Захід.
25.03.2024 13:23 Відповісти
+12
Так ви ж воюєте з натою? - Яку допомогу ви очікуєте від ворогів?
25.03.2024 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хитросракі кацапи, свої спецслужби кинули на війну проти України. А натомість хочуть щоб американці їм розслідували теракт. Бо одна справа списувати все на Україну, і зовсім інша - воювати на два фронти.
25.03.2024 13:22 Відповісти
Кацапи самі не допустять західні спецслужби до розслідування Бо ті на них самих вийдуть!
25.03.2024 13:51 Відповісти
Їм потрібні не слідчі, а контакти, плани і все інше чим має займатись спецслужба.
25.03.2024 14:05 Відповісти
Їжте своє гівно самі ....
25.03.2024 14:20 Відповісти
А як же братушки з Ірану і КНДР?

Невже їх допомоги недостатньо, ******** парашнойоржикорилий?🤡
25.03.2024 13:23 Відповісти
Самі виростили собаку яка їх покусала.а винен Захід.
25.03.2024 13:23 Відповісти
Можно ли верить человеку с фамилией Письков?
25.03.2024 13:23 Відповісти
Всьо. Віна України даказана.)
25.03.2024 13:23 Відповісти
Віна? Вам якого, білого чи червоного? Провина, довбню, провина. Якщо ти тільки намагаєшся послуговуватись українською, ну, вибач за довбня, але якщо ти расєйський бот - на#уй з пляжу.
25.03.2024 13:28 Відповісти
Господи, це ж пародія на кацапську. (фейспалм)
25.03.2024 14:02 Відповісти
Ти що за придурок,який не знає що таке сарказм?
25.03.2024 14:16 Відповісти
Вас попереджали, ви що відповіли "самі с усамі"? Ну, так а чого вам хтось повинен допомагати? Окрім того, що ви самі влагтували той теракт - ігіл ваша креатура: самі породили, самі і вбивайте
25.03.2024 13:25 Відповісти
"Телефонні перемовини з колегами " - Це він мабуть з ватажками Талібану і ХАМАС побалакав?
25.03.2024 13:25 Відповісти
Розгребайте сами своє гівно в яке постійно креилівськіх дріджив подкідали
25.03.2024 13:26 Відповісти
США ж вам казали - ждіть а зараз я сумніваюсь шо рашка дала зелене світло спецслужбам Заходу на своіи територіі
25.03.2024 13:27 Відповісти
часу немає у Заходу, письков!
Захід зайнятий розслідуванням ваших терактів в Бучі і інших звільнених містах України.

сидіти тобі піськов в Гаазі на одній лавці із своїм пуйлом

.
25.03.2024 13:28 Відповісти
Дуже хочеться спихнути всі свої пройоби на Україну, але як, якщо ІДІЛ сам признався? Ну, всередині і так прохавають український слід, а от як Захід спробувапти впевнити, що це все нацисти?
25.03.2024 13:29 Відповісти
Ця заява якраз говорить про те що кремль розуміє з чим зіткнувся і Україна тут ні до чого. Московія кинула всі зусилля на війну з вигаданим ворогом, а от на справжнього в неї не вистача сил. І доводиться піськову робити ось такі недолугі піруети.
25.03.2024 13:58 Відповісти
Так рашка сама країна-терорист, їй і карти в руки ...
25.03.2024 13:29 Відповісти
Так ви ж воюєте з натою? - Яку допомогу ви очікуєте від ворогів?
25.03.2024 13:30 Відповісти
Так ти ж нещодавно кукурікав що попередження Заходу це просто залякування русошвайнів. Які тепер претензії, чиркаш унітазний?
25.03.2024 13:31 Відповісти
А як ви думали. Терористам ніхто не допомагає, їх знищують, навіть якщо інші терористи на вас напали.
25.03.2024 13:32 Відповісти
Не, а как же быть с пластическим хирургом, который провел коррекцию ушной раковины подозреваемому? Неужели свои хирурги смогли?
25.03.2024 13:33 Відповісти
Удивительно, это неприкрытая русофобия!
25.03.2024 13:33 Відповісти
Террористы раследуют теракт. Сами организовали сами и расследуют. Вобщем насрать. Чем больше рашистов сдохнет тем меньше их приедет в Украину воевать
25.03.2024 13:35 Відповісти
25.03.2024 13:35 Відповісти
а с хєра лі запад має допомагати? це внутрішня справа раісі, запад таджиків їй не надсилав
25.03.2024 13:36 Відповісти
Мабуть, вини таки з медведєвим добре нажерлися бояри, якщо так прямо, звинувачують патрушева у бездіяльності… Нікчемний!
25.03.2024 13:46 Відповісти
Там вже видно війни башт кремля почалися.
25.03.2024 14:05 Відповісти
хто буде допомагати потворам , які вважають що теракт здійснило "вікно на кордоні з Україною"
25.03.2024 13:46 Відповісти
Я б сказав не вважають а намагаються запевнити всупереч фактам. Та й дії московських пожежників і силовиків дуже нагадали мені 2 травня 2014-го у Одесі, коли керівництво пожежної служби та міліції міста навмисно утримувалось від припинення злочинних дій антимайданівців на Грецькій а потім гасіння пожежі та від допомоги постраждалим у Домі профсоюзів, а керівництво цих служб миттєво втекло спочатку у ПМР а потім опинилось у Москві аби не нести відповідальності та покарання за свої злочини!!!
25.03.2024 13:51 Відповісти
А як тут "допомогти"? Прийняти версію Кремля котрий не збирається дотримуватись фактів і перестати розслідувати суцільний наймасштабніший теракт котрий Москва розпочала 24.02.2022 проти України а до того проводила проти Грузії, Ічкерії, опозиції до сирійського диктатора та й проводила по усьому світу у різних масштабах починаючи з вбивств на Заході і закінчуючи діями вагнерівців у Африці???!!! Ню, ню!
25.03.2024 13:47 Відповісти
😁🎉
Вони точно хворі..."імпєрєалісти"...
25.03.2024 13:50 Відповісти
Було б дивно якби захід допомагав розслідувати теракт, організований ФСБ.
25.03.2024 14:00 Відповісти
Особисто я переконаний що як це було із подіями у "Норд-Ості" та в Беслані спецслужби Московії (т.з. "роССії") дуже добре контролювали процеси підготовки до терактів та навіть сприяли їм задля досягнення власної мети по збуренню населення до конкретних за ознаками людей (у попередніх випадках до чеченців), а зараз планували підставити Україну і не буду здивований що затриманих будуть катувати або впливати на них іншими способами (психотропними препаратами, погрозами життю близьких) до тих пір поки вони не дадуть потрібні московським нацистам свідчення. Хоча розумним людям вже й так відомо що втікали терористи не до України а до Білорусі (за 15 км до якої їх затримали у реальності) котра ще з часів атак польського кордону силами близькосхідних "біженців" стала перевалочною базою для різних екстремістських сил та ПВК!!!
25.03.2024 14:02 Відповісти
Іди нах..й
25.03.2024 14:05 Відповісти
звісно не допомагає, бо одразу вийде на слід фсб лапотного.
25.03.2024 14:12 Відповісти
В говне ни кто не хочет ковыряться.
25.03.2024 14:21 Відповісти
Часи, коли є загроза з'їхати з глузду. Розуміється, тим, у кого він є. Яка допомога?! Попереджали, не повірили, підозрють у злих намірах. Хитрий сам себе перехитрував.
25.03.2024 14:22 Відповісти
Європейська толерантнісь до геїв закінчується там, де починаються російські п*дараси...
25.03.2024 14:24 Відповісти
25.03.2024 16:30 Відповісти
а якого х... хтось терористам має допомагати. Самі себе кинули.
показати весь коментар
25.03.2024 14:27 Відповісти
ІДІЛ оголосив про ще кілька терактів на росії за катування їхніх «бойовиків»
25.03.2024 14:50 Відповісти
за откушенное ухо
25.03.2024 14:51 Відповісти
помоги им аллах
25.03.2024 23:26 Відповісти
пф.........а ***** ты им всрался *************** свинособака.....................
25.03.2024 15:06 Відповісти
Пі**здун усатий....А шо ви робили два тижні тому?
25.03.2024 15:57 Відповісти
Нехай касапи покажуть офіційні звернення про допомогу, а також відповідді на них. Бо неофіційно і для ЗМІ спецслужби країн НАТО вказують на замовника цього теракту - *****; та організатора і виконавця - на ********** фсб.
25.03.2024 15:57 Відповісти
 
 