Філія угруповання "Ісламська держава", яка вчинила теракт у Москві, кілька разів намагалась атакувати Францію, - Макрон

макрон

Терористична група "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Московській області РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в коментарі виданню Le Parisien.

Коментуючи теракт у Підмосков'ї, глава Франції відмітив, що те саме угрупування, яке причетне до подій у Crocus City Hall, "здійснило кілька спроб на нашій землі за останні місяці".

В резиденції французького прем'єр-міністра раніше заявляли, що причетне до теракту угруповання "загрожує Франції і була причетна до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включаючи Німеччину і Францію".

Макрон висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай дистанціювався від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол"

В Росії повідомили про затримання осіб, яких підозрюють у скоєнні теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Московській області. У слідчому комітеті РФ заявили, що зловмисників начебто затримали у Брянській області, "недалеко від кордону з Україною".

У мережі поширюють відео з допитом мігранта з Азії, який російські силовики влаштували на трасі. Чоловік визнає, що був учасником теракту в "Крокусі" на замовлення якогось проповідника та отримав за це гроші, інформує Цензор.НЕТ.

Відео затримання та допиту нібито ще двох терористів, які стріляли по людях у "Крокусі", публікують росЗМІ.

Нагадаємо,ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

+7
Зараз знов у ІДІЛ вчепяться! Які фінансуються рашкою!
25.03.2024 13:23 Відповісти
+6
"Макрон висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні."
------
Хочуть терористів вчити методам протидії терористам? Щоби що?
25.03.2024 13:29 Відповісти
+2
Де Голль привів до влади в Сирії свого ад'ютанта Асада- старшого. Терор в Сирії відбувався з мовчазної згоди Франції. Так що будуть араби мститись і французам і бабуїнам з Гниловодська. Тільки недоречно назвали останніх християнами бо нема на їх стойбіщах нічого святого.
25.03.2024 13:37 Відповісти
Зараз знов у ІДІЛ вчепяться! Які фінансуються рашкою!
25.03.2024 13:23 Відповісти
ІДІЛ це крайні ісламісти, які своїми ворогами відкрито називають США, Китай, Іран, талібів і ту саму рф. Ціль - іслам без кордонів. Ви переоцінюєте рф) Коли ти хочеш "мнагапалярний мір", то і наслідки отримуєш відповідні, привіт Сирія..

США попередили Іран про спланований теракт у січні, попередили рф у березні, наслідки ми бачимо. До речі У січні 22 року США і нас попередили, коли приїджав Бернс...
25.03.2024 13:42 Відповісти
"Макрон висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні."
------
Хочуть терористів вчити методам протидії терористам? Щоби що?
25.03.2024 13:29 Відповісти
Ви ще Усаму Ладена піднимить, всі розуміють що то ***** ї ФСБ.
25.03.2024 13:32 Відповісти
Де Голль привів до влади в Сирії свого ад'ютанта Асада- старшого. Терор в Сирії відбувався з мовчазної згоди Франції. Так що будуть араби мститись і французам і бабуїнам з Гниловодська. Тільки недоречно назвали останніх християнами бо нема на їх стойбіщах нічого святого.
25.03.2024 13:37 Відповісти
Чогось ху@ло досяг, зараз Макрона не тривожить мордорський тероризм
25.03.2024 13:43 Відповісти
Макрон выразил пожелание "найти виновных как можно скорее" и призвал продолжать "эффективные действия против этих групп, планирующих нападения в нескольких странах", пообещав "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе...
25.03.2024 14:48 Відповісти
Какая ещё группировка ИГИЛ? Фсбшный спектакль.
25.03.2024 16:18 Відповісти
@пообещав "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе@

сотрудничать с одними террористами против других террористов ?
25.03.2024 17:41 Відповісти
 
 