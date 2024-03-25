Філія угруповання "Ісламська держава", яка вчинила теракт у Москві, кілька разів намагалась атакувати Францію, - Макрон

Терористична група "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Московській області РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в коментарі виданню Le Parisien.

Коментуючи теракт у Підмосков'ї, глава Франції відмітив, що те саме угрупування, яке причетне до подій у Crocus City Hall, "здійснило кілька спроб на нашій землі за останні місяці".

В резиденції французького прем'єр-міністра раніше заявляли, що причетне до теракту угруповання "загрожує Франції і була причетна до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включаючи Німеччину і Францію".

Макрон висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.

В Росії повідомили про затримання осіб, яких підозрюють у скоєнні теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Московській області. У слідчому комітеті РФ заявили, що зловмисників начебто затримали у Брянській області, "недалеко від кордону з Україною".

У мережі поширюють відео з допитом мігранта з Азії, який російські силовики влаштували на трасі. Чоловік визнає, що був учасником теракту в "Крокусі" на замовлення якогось проповідника та отримав за це гроші, інформує Цензор.НЕТ.

Відео затримання та допиту нібито ще двох терористів, які стріляли по людях у "Крокусі", публікують росЗМІ.

Нагадаємо,ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".