Австрія спростувала інформацію РФ про австрійських "найманців", які загинули в Україні

австрія

В Австрії не підтверджують інформацію міністерства оборони РФ про нібито десятьох австрійців, які загинули внаслідок бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"У нашому розпорядженні немає інформації про австрійців, які загинули в Україні", - прокоментували в австрійському МЗС інформацію російського міністерства про нібито загибель в Україні 10 "найманців" з Австрії.

У Міністерстві внутрішніх справ Австрії з посиланням на дані спецслужби, яка входить до складу відомства, також спростували російську дезінформацію. "У відповідь на ваш запит можемо повідомити, що Управління державної безпеки та розвідки (DSN) не може це підтвердити", - заявили у міністерстві.

У МВС зауважили, що в розпорядженні DSN, яке займається моніторингом "іноземних бійців" (Foreign Fighters), які бажають виїхати чи виїхали з Австрії, "мало інформації" про участь австрійських громадян у бойових діях в Україні. Спецслужбі відомо про невелику кількість осіб, які виїхали з Австрії в Україну після повномасштабного вторгнення РФ, однак невідомо, чи брали вони участь у бойових діях.

Також читайте: Росія поширює у Європі дезінформаційні кампанії, спрямовані на послаблення підтримки України та втручання у вибори в ЄС, - The Financial Times

"DSN відомо про однозначне число людей, які виїхали з Австрії в Україну після початку війни. Чи брали ці люди участь у бойових діях, є предметом розслідування, яке триває", - повідомили в МВС.

При цьому було вказано на те, що "систематичного набору та виїзду добровольців для участі у війні в Україні в Австрії не спостерігається".

У МВС також зазначили, що докази участі в бойових діях або воєнних злочинах мають вирішальне значення для правової оцінки в кожному окремому випадку. "Загалом, виїзд іноземних бійців в Україну в Австрії не порівнюється з переміщеннями іноземних бойовиків-терористів до так званої "Ісламської держави", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія не надсилатиме своїх військових до України, - глава МЗС Шалленберг

Австрія (1008) дезінформація (356) росія (67880) найманець (255)
+2
і це не важливо що немаєте доньки всерівно всі знають що вона повія
показати весь коментар
25.03.2024 13:32 Відповісти
+1
Найманці в кацапстані.Свої та іноземні.У нас іноземні добровольці.
показати весь коментар
25.03.2024 13:49 Відповісти
+1
"Австрія спростувала..." А могла б пишатися тим, в неї є небайдужі розумні та вмілі громадяни, які самі приймають рішення -- де тут добро, а де зло і що з цим робити.
показати весь коментар
25.03.2024 14:40 Відповісти
і це не важливо що немаєте доньки всерівно всі знають що вона повія
показати весь коментар
25.03.2024 13:32 Відповісти
Московитами з їх крокусу вірити, себе не поважати!!
Гадять орки, прямо під себе, по іншому, вони історично, просто не можуть…
Іформаційну Гігієну треба дотримуватися, особливо в мережах орків…
показати весь коментар
25.03.2024 13:32 Відповісти
так тож, таджики були.
нє?
я, знову все наплутав?
показати весь коментар
25.03.2024 13:32 Відповісти
Найманці в кацапстані.Свої та іноземні.У нас іноземні добровольці.
показати весь коментар
25.03.2024 13:49 Відповісти
це були таджикі ігіловци з австрійським паспортом
показати весь коментар
25.03.2024 13:50 Відповісти
Это " благодарность" Австрии от рф, за её пророссийскую "нейтральную"
политику в Европе.
показати весь коментар
25.03.2024 14:37 Відповісти
"Австрія спростувала..." А могла б пишатися тим, в неї є небайдужі розумні та вмілі громадяни, які самі приймають рішення -- де тут добро, а де зло і що з цим робити.
показати весь коментар
25.03.2024 14:40 Відповісти
Це капєц. Па-раша навалює як носорог (хтось бачив, як сере носоріг? Навалює й крутить хвостом, аби гуано розліталося на всі боки).
І всі так виправдовуються на висери раші - "та нє, та ви шо, та нє в одном глазу...да ми нікогда...ну как же можна".
А якби й правда? Яке раші діло????
показати весь коментар
25.03.2024 14:42 Відповісти
Так валить бегемот але порівняння зрозуміле
показати весь коментар
25.03.2024 15:18 Відповісти
Лайно носорога приносить користь - а крутить хвостом напевно для того шоб скарабеям легше було працювать . Такшо ви взяли і образили ні в чому не винних звіряток - такшо ганьба вам носорогофоб ви наш .
показати весь коментар
25.03.2024 15:28 Відповісти
Я ріноцеросиха, єслі шо.🧐
показати весь коментар
25.03.2024 16:58 Відповісти
Ви шо з Адепта Сорорітас - якшо так то я здається попав.
показати весь коментар
25.03.2024 18:00 Відповісти
Нє, не попав. Французькою носоріг - ріноцерос.

Я з тих адептів, у кого бзик на Ірландію.
показати весь коментар
25.03.2024 19:50 Відповісти
Шо за бзик - і чому власне на Ірландію ? Мені здається бзик би мав бути на Англію - ну Франція ну Англія ну і так далі ?
показати весь коментар
25.03.2024 19:58 Відповісти
Так трапилось на підсвідомому рівні. Там є щось українське.
показати весь коментар
25.03.2024 20:59 Відповісти
Правда Ірландії з сусідом пощастило ( правда не на 100% - але на 90% ) - а в нас сусід їпанутий на всю голову і головне сусід мінятися не хоче від слова зовсім . Може тому вам здається шо в Ірландії є шось українське. Надіюсь шо я про Англію писав яка є сусідкою Ірландії і яка робила ірландцям те шо нам кацапи робили і роблять - але Англія визнала шо була неправа ( не на 100% а на 90% ).
показати весь коментар
25.03.2024 21:07 Відповісти
Надіюсь ви зрозуміли шо я про Англію - ось так мало бути ( нушо тутка надрукуєш - я грамотій як ніяк ).
показати весь коментар
25.03.2024 21:10 Відповісти
 
 