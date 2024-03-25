Австрія спростувала інформацію РФ про австрійських "найманців", які загинули в Україні

В Австрії не підтверджують інформацію міністерства оборони РФ про нібито десятьох австрійців, які загинули внаслідок бойових дій в Україні.

"У нашому розпорядженні немає інформації про австрійців, які загинули в Україні", - прокоментували в австрійському МЗС інформацію російського міністерства про нібито загибель в Україні 10 "найманців" з Австрії.

У Міністерстві внутрішніх справ Австрії з посиланням на дані спецслужби, яка входить до складу відомства, також спростували російську дезінформацію. "У відповідь на ваш запит можемо повідомити, що Управління державної безпеки та розвідки (DSN) не може це підтвердити", - заявили у міністерстві.

У МВС зауважили, що в розпорядженні DSN, яке займається моніторингом "іноземних бійців" (Foreign Fighters), які бажають виїхати чи виїхали з Австрії, "мало інформації" про участь австрійських громадян у бойових діях в Україні. Спецслужбі відомо про невелику кількість осіб, які виїхали з Австрії в Україну після повномасштабного вторгнення РФ, однак невідомо, чи брали вони участь у бойових діях.

"DSN відомо про однозначне число людей, які виїхали з Австрії в Україну після початку війни. Чи брали ці люди участь у бойових діях, є предметом розслідування, яке триває", - повідомили в МВС.

При цьому було вказано на те, що "систематичного набору та виїзду добровольців для участі у війні в Україні в Австрії не спостерігається".

У МВС також зазначили, що докази участі в бойових діях або воєнних злочинах мають вирішальне значення для правової оцінки в кожному окремому випадку. "Загалом, виїзд іноземних бійців в Україну в Австрії не порівнюється з переміщеннями іноземних бойовиків-терористів до так званої "Ісламської держави", - додали у відомстві.

