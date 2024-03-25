Росія не зможе безпроблемно створити дві нові загальновійськові армії, - британська розвідка
Розвідка Великої Британії повідомила, що плани Росії про створення двох нових армій в цьому році зіштовхнуться з проблемами. Попри те, що людей вистачатиме, буде відчутною нестача техніки та застарілість інфраструктури.
Про це відомство заявило на своїй сторінці у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що планується створити дві нові армії. Повідомляється, що вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування і склад цих підрозділів були зазначені, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і логістичних підрозділів.
"Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях", - йдеться в повідомленні.
Британська розвідка заявляє, що такі нові підрозділи можуть бути достатньо укомплектованими, враховуючи сьогоднішню мобілізацію в Росії, але є і технічні питання.
"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - зазначають у розвідці Великої Британії.
Там всё просто. Наступайте и побеждайте с тем что есть, не можете? Миритесь.
И на счет "проблем с техникой" есть сомнения в адекватности оценки.
1. Бойцы на фронте говорят прямо противоположные вещи: "Техники докуя, такое впечатление что её никто не бережет и на считает". Как-то не очень похоже на "дефицит" и "трудности". Качество? Да, снижается. Но они это компенсируют количеством, в т.ч. огромным количеством боеприпасов. Никто и не заявлял, что эти две новые армии будут оснащены современной и передовой техникой.
2. Не надо забывать про "союзников" РФ: Сев. Корея и Иран. Да и на счет Китая ... армейские багги - проверочная поставка. Схавает/не схавает Запад. Похоже схавали ...
Смішно.
Та він, як Жуков свого часу, погонить стадо навіть у цивільному одязі і з "мосінками"! Йому плювати на них.
1 Військовий округ розділили на 2
техніку та людей поділили
Просто 2 пункти управління, замість 1