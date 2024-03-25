Росія не зможе безпроблемно створити дві нові загальновійськові армії, - британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомила, що плани Росії про створення двох нових армій в цьому році зіштовхнуться з проблемами. Попри те, що людей вистачатиме, буде відчутною нестача техніки та застарілість інфраструктури.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що планується створити дві нові армії. Повідомляється, що вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування і склад цих підрозділів були зазначені, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і логістичних підрозділів.

"Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка заявляє, що такі нові підрозділи можуть бути достатньо укомплектованими, враховуючи сьогоднішню мобілізацію в Росії, але є і технічні питання.

"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - зазначають у розвідці Великої Британії.

