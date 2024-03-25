УКР
Росія не зможе безпроблемно створити дві нові загальновійськові армії, - британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомила, що плани Росії про створення двох нових армій в цьому році зіштовхнуться з проблемами. Попри те, що людей вистачатиме, буде відчутною нестача техніки та застарілість інфраструктури.

Про це відомство заявило на своїй сторінці у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що планується створити дві нові армії. Повідомляється, що вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування і склад цих підрозділів були зазначені, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і логістичних підрозділів.

"Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка заявляє, що такі нові підрозділи можуть бути достатньо укомплектованими, враховуючи сьогоднішню мобілізацію в Росії, але є і технічні питання.

"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - зазначають у розвідці Великої Британії.

Топ коментарі
+9
Створять з проблемами -- путлєр не зупиняється
25.03.2024 13:54
+7
Даремно їх недооцінювати, навіть зліплені з лайна, і палок, ця маса людей всерівно піде в атаку....
25.03.2024 13:57
+4
Перевожу с хитрожопо-аналитического на человеческий: "Будет сложно но сделают".
И на счет "проблем с техникой" есть сомнения в адекватности оценки.
1. Бойцы на фронте говорят прямо противоположные вещи: "Техники докуя, такое впечатление что её никто не бережет и на считает". Как-то не очень похоже на "дефицит" и "трудности". Качество? Да, снижается. Но они это компенсируют количеством, в т.ч. огромным количеством боеприпасов. Никто и не заявлял, что эти две новые армии будут оснащены современной и передовой техникой.
2. Не надо забывать про "союзников" РФ: Сев. Корея и Иран. Да и на счет Китая ... армейские багги - проверочная поставка. Схавает/не схавает Запад. Похоже схавали ...
25.03.2024 14:13
Коментувати
Створять з проблемами -- путлєр не зупиняється
25.03.2024 13:54
Створять ... ще по одному путлеру і шойгу ... із гною.
25.03.2024 16:16
Даремно їх недооцінювати, навіть зліплені з лайна, і палок, ця маса людей всерівно піде в атаку....
25.03.2024 13:57
Маса нелюдів. Людей там немає
25.03.2024 15:32
Наша політика повинна бути така - створити потужні оборонні лініі і перемелювати наступаючого противника.Про наступ,до якого раптом захотів долучитись Зєля після звільнення Київської,Сумської і Харківської областей тимчасово треба забути.
25.03.2024 14:12
Всё правильно и логично. Но это можно осуществлять только на свои деньги. Запад (Америку не упоминаю) не будет десятилетиями финансировать окопную войну.
Там всё просто. Наступайте и побеждайте с тем что есть, не можете? Миритесь.
25.03.2024 15:07
Перевожу с хитрожопо-аналитического на человеческий: "Будет сложно но сделают".
И на счет "проблем с техникой" есть сомнения в адекватности оценки.
1. Бойцы на фронте говорят прямо противоположные вещи: "Техники докуя, такое впечатление что её никто не бережет и на считает". Как-то не очень похоже на "дефицит" и "трудности". Качество? Да, снижается. Но они это компенсируют количеством, в т.ч. огромным количеством боеприпасов. Никто и не заявлял, что эти две новые армии будут оснащены современной и передовой техникой.
2. Не надо забывать про "союзников" РФ: Сев. Корея и Иран. Да и на счет Китая ... армейские багги - проверочная поставка. Схавает/не схавает Запад. Похоже схавали ...
25.03.2024 14:13
У Заходу свої критерії. Вони думають, що Путін буде перейматися тим, чи є шоколадка в сухпайку у "зольдатика", чи є турнікет... і, якщо немає то не дозволить використовувати їх на фронті.
Смішно.
Та він, як Жуков свого часу, погонить стадо навіть у цивільному одязі і з "мосінками"! Йому плювати на них.
25.03.2024 14:20
Х.... нічого нового не придумував. Здавна вважається, що проведення мобілізації-це оголошення війни. Щоб не проводити мобілізацію Сталін у травні 1941 призвав на військові збори 800 тис. вояк. Вони направлялись на доукомплектування частин другого та третього формування. Створення таких частин підгледіли у вермахту в 30. Принцип такий-з кожного артполку виділявся один дивізіон для утворення нового полку. Це було правило для всіх родів військ. Це легко встановлювалось по номерам частин. Так, танкова дивізія Гітлерюгенд формувалась із танкового полку ТД "Лейбштандарт АГ" х.. вже призвало на військові збори 130 ратників запасу і формально мобілізації не оголошував.І олєнєвод буде дробити частини для нових олєнєй.
25.03.2024 14:21
Там проблем з баранами готовими йти на забій не виникає.
25.03.2024 14:33
таджиков набирайте
25.03.2024 14:55
ну створять з проблемами, але все одно створять.
25.03.2024 15:23
Создадут с проблемами, делов то. Вооружат т54 и гаубицами 1938 года, но это все равно намного лучше для них, чем ничего. А против этих двух армий тетки из Закарпатья встанут, будут требовать справедливости, клуши безмозглые
25.03.2024 15:27
Ведь все знают, что они не производят т90м, не снимают с хранения т72 и т80 и не модернизируют их до т72б3 и т80бмв, ну и совершенно точно не производят 152 стволы. Поэтому абсолютно верно, ага, еще годик такой войны и они будут вооружены т54 и исключительно гаубицами 1938 года. Ну а потом т34 и исы пойдут. Верим, чего уж тут. Божественная аналитика.
25.03.2024 18:37
ці дві армії створюють для їх розміщення на окупованих українських територіях.котрі рашистськи пес"куйло" помітив кровью,як свої рашистські території
25.03.2024 16:35
вони навіть зрозуміти не можуть.
1 Військовий округ розділили на 2
техніку та людей поділили
Просто 2 пункти управління, замість 1
25.03.2024 16:37
Не зможе безпроблемно, створить проблемно. Але створить, сук@
25.03.2024 16:38
 
 