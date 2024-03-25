Ціллю балістичних ракет були приміщення, де перебували високопосадовці СБУ, - Kyiv Post про атаку на Київ
Під час ракетної атаки на столицю України 25 березня Росія мала намір завдати удару по приміщеннях, де перебували високопосадовці СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv Post.
"Джерела Kyiv Post у Службі безпеки України (СБУ) підтвердили, що дві балістичні ракети були запущені з окупованого Росією Криму в бік Києва в понеділок і були націлені на офіси СБУ", - зазначає видання.
Нагадується також, що сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України.
За даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де перебували високопосадовці СБУ.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Атака балістикою на Київ 25 березня
Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 7 постраждалих.
У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві
сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України.
Ви пропонуєте цього дня військовим ППО, ГУР, СБУ не працювати? а також іншим підрозділам? всім вихідний .....
Безугла,
Зеленський,
Маша Лєвченко-Ґоґілашвілі,
Буданов
...
то шо, не вірити їм?
- але Українським ППО-ПРО, янголам-охоронцям Києва, на це - пофіг.. - захищають усих, кого, натепер, мають можливість ... і не йдуть на Великодні канікули, як дехто, "дуже стурбований"
А його попереджали, Захіні політики, як і про теракт…
а тепер, цюцю рябко!!
Нахіба нам такий лідор, який умисно руйнує ВПК. Щоб що?
Це співпадає з тим, що озвучує Мертведчук
Зрозуміло, що кацапи хочуть. Тільки на що сподівається Дєрьмак, ліплячи договорняки та вкидаючи бабки в боротьбу з опозицією замість озброєння? Планує втекти і сховатись, як 22 року.
Оце під Києвом , ще за часів совка - побудували ціле підземне місто , для того щоб керівництво СБУ , на третьому році війни - сиділо в офісах на поверхні . !!
С огромными окнами
Проводит совещание
О котором сообщил всем заранее в ЧАТЕ СБУ
Времена Чапаева уже прошли
Чапаев у нас один
Бессмертный
Он у нас по передовой катается
По Одессе рассекает
И ни фига
Совпадение!? Не думаю
До речі, а що там з двома БДК в Криму, чи не поспішили відрапортували про знищення... Будемо сподіватись, що як не знищили, то зробили калікою... довічно
Интересная структура, когда враг знает про место и время их собраний.