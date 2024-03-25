УКР
Ціллю балістичних ракет були приміщення, де перебували високопосадовці СБУ, - Kyiv Post про атаку на Київ

київ

Під час ракетної атаки на столицю України 25 березня Росія мала намір завдати удару по приміщеннях, де перебували високопосадовці СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv Post.

"Джерела Kyiv Post у Службі безпеки України (СБУ) підтвердили, що дві балістичні ракети були запущені з окупованого Росією Криму в бік Києва в понеділок і були націлені на офіси СБУ", - зазначає видання.

Нагадується також, що сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України.

За даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де перебували високопосадовці СБУ.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар по Києву: "Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО"

Атака балістикою на Київ 25 березня 

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 7 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві

+25
Стісняюсь спитать: а звідки росія взнала, у якому приміщенні зібралися високопосадовці?
показати весь коментар
25.03.2024 13:34
+15
Високопосадовці можуть збиратися десь в лісі або в полі щоб по Києву нічого не прилітало. Доречі, в ОП чи верховні раді збирайтеся, туди теж нічого не прилітає.
показати весь коментар
25.03.2024 13:34
+10
офіс високопосадовця СБУ під час війни - блінлаж
показати весь коментар
25.03.2024 13:34
Стісняюсь спитать: а звідки росія взнала, у якому приміщенні зібралися високопосадовці?
показати весь коментар
25.03.2024 13:34
От Баканова.
показати весь коментар
25.03.2024 13:41
ФсьоВиВрьотьтііі!
показати весь коментар
25.03.2024 13:48
понедельник 25 марта

День службы безопасности Украины 2024 (Украина)

сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України.
показати весь коментар
25.03.2024 13:47
25 МАРТА КАЖДЫЙ ГОД ТЕПЕРЬ УКРАИНА ОТМЕЧАЕТ БОЛЬШОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ...я о ПЦУ та чтос ТОМОСОМ....БЛАГОВЕЩНИЕ........ В ЭТОМ ДЕНЬ ДЕЙСТВУЮТ СТРОЖАЙЩИЕ ЗАПРЕТЫ НА РАБОТУи пьянки... ПОРА ПЕНРЕНОСИТЬ ДЕНЬ БУБУ В ИНОЕ ЧИСЛО...
показати весь коментар
25.03.2024 14:23


Ви пропонуєте цього дня військовим ППО, ГУР, СБУ не працювати? а також іншим підрозділам? всім вихідний .....
показати весь коментар
25.03.2024 15:46
Оттуда же, откуда и про установки ПВО, и про Хаймерс, и про Тендровский маяк ... Слишком много совпадений в последнее время.
показати весь коментар
25.03.2024 14:00
А звідки наші взнали, куди летіли ракети? Їх же немов збили. Чи на уламках було написано, чи Зєрмак повідомив?
показати весь коментар
25.03.2024 15:21
На баллистике радар очень быстро просчитывает траекторию. Таким макаром контрбатарейные радары определяют место старта.
показати весь коментар
25.03.2024 18:58
Місце старту не місце фінішу. Зазвичай вони летять на конкретні цілі, якщо щось не трапиться. Не летять по прямій, а крутяться по всій Україні, як навіжені. Був випадок, коли на моїх очах ракета змінила курс. От я й кажу як наші взнали, куди вона летіла. Звичайно, бо всі замахи на єрмака, шефіра та сонцесяйного. Був, правда, один на Порошенка, за версією влади, тому й не випустили за кордон, турботливі.
показати весь коментар
26.03.2024 09:33
Баллистика не крутится. Это не КР. Циркон долетел до Киева за 3 минуты от старта.
показати весь коментар
26.03.2024 11:45
І на носі була написана адреса, яку розгледіли в офісі.
показати весь коментар
27.03.2024 00:06
Адрес определяется траекторией. Радар показывает куда.
показати весь коментар
27.03.2024 00:13
Їрмак,
Безугла,
Зеленський,
Маша Лєвченко-Ґоґілашвілі,
Буданов
...
показати весь коментар
25.03.2024 18:35
офіс високопосадовця СБУ під час війни - блінлаж
показати весь коментар
25.03.2024 13:34
в блиндаже нет комфортных условий, а чиновники такого типа имеют склонность к комфорту, деньгам и девочкам
показати весь коментар
25.03.2024 14:16
Високопосадовці можуть збиратися десь в лісі або в полі щоб по Києву нічого не прилітало. Доречі, в ОП чи верховні раді збирайтеся, туди теж нічого не прилітає.
показати весь коментар
25.03.2024 13:34
friendlyfire-off
показати весь коментар
25.03.2024 14:01
Не усіх кротів сбу вичистило. А що з Patriot?, ракети з Криму, мали б встигнути відреагувати.
показати весь коментар
25.03.2024 13:36
СБУ вичищало кротів? Де вони?
показати весь коментар
25.03.2024 15:24
кацапи кажуть, що знищили штаб сбу та два патріота в жулянах.
то шо, не вірити їм?
то шо, не вірити їм?
показати весь коментар
25.03.2024 13:38
..кацапи пагано знають Київ
показати весь коментар
25.03.2024 13:41
бугага....еще те клоуны ну как обычно ничего нового,я просто в 200 метрах от жулян был)
показати весь коментар
25.03.2024 14:45
..може й так..
- але Українським ППО-ПРО, янголам-охоронцям Києва, на це - пофіг.. - захищають усих, кого, натепер, мають можливість ... і не йдуть на Великодні канікули, як дехто, "дуже стурбований"
показати весь коментар
25.03.2024 13:38
Гадить прутін в Україні, відчув свій фініш…
А його попереджали, Захіні політики, як і про теракт…
а тепер, цюцю рябко!!
показати весь коментар
25.03.2024 13:38
СБУ-шники зібрались прибухнуть
показати весь коментар
25.03.2024 13:39
Поки орки виробляють ракети, Щеля виробляє *******, серіали, ще й обкрадає ЗСУ.
Нахіба нам такий лідор, який умисно руйнує ВПК. Щоб що?
показати весь коментар
25.03.2024 13:40
показати весь коментар
25.03.2024 14:38
І як після цього не завдати ударів по фсб в москві?
показати весь коментар
25.03.2024 13:41
П'ятьох "потужних менеджерів" Нетряпки кацапи чомусь не вицілюють...
показати весь коментар
25.03.2024 13:43
Інсайд від топ-військових: кацапня хоче захопити Київ, вбити ВавуЗе і шоблу, поставити свого гауляйтера, а всіх патріотів "зачистити", як вони робили на окупованих територіях.
Це співпадає з тим, що озвучує Мертведчук
Зрозуміло, що кацапи хочуть. Тільки на що сподівається Дєрьмак, ліплячи договорняки та вкидаючи бабки в боротьбу з опозицією замість озброєння? Планує втекти і сховатись, як 22 року.
показати весь коментар
25.03.2024 13:44
сподівається стати гауляйтером
показати весь коментар
25.03.2024 13:46
по раша тв часто виступає Мертведчук - розказує, як вони захоплять Україну, і першим ділом "зачистять" всіх націоналістів, і що Україна буде частиною росії. Думаю, він озвучує справжні плани пуйла, а не договорняки, які собі Зе і Єрмак нафантазували
показати весь коментар
25.03.2024 13:48
Ви думаєте, що у Зєрмака інші плани? Тож і було завдання їм від ху..ла через менеджерів: Медведчука & Коломойський.
показати весь коментар
25.03.2024 15:35
Навряд. Він вже заморений і "нагодований". Тепер до кінця днів тільки носом шмигати, свою роботу вже зробив (як він вважає).
показати весь коментар
25.03.2024 15:30
Згадайте аксьонова, константінова .
показати весь коментар
25.03.2024 14:13
Висновок: СБУ таки дошкуляє ворогові, оскільки такі цінні й рідкісні ракети не пошкодував.
показати весь коментар
25.03.2024 14:02
Просто ракети є тільки в рф😁
показати весь коментар
25.03.2024 14:14
Висновок на підставі чого?
показати весь коментар
25.03.2024 15:37
дивно, що високопосадовці СБУ досі збираються у якихось будівлях та це стається відомим на рашці...
показати весь коментар
25.03.2024 14:06
То журналюги курнули щось неякісне . І панєслось ..
Оце під Києвом , ще за часів совка - побудували ціле підземне місто , для того щоб керівництво СБУ , на третьому році війни - сиділо в офісах на поверхні . !!
показати весь коментар
25.03.2024 14:20
Представила как Малюк в большом кабинете
С огромными окнами
Проводит совещание
О котором сообщил всем заранее в ЧАТЕ СБУ
Времена Чапаева уже прошли
Чапаев у нас один
Бессмертный
Он у нас по передовой катается
По Одессе рассекает
И ни фига
Совпадение!? Не думаю
показати весь коментар
25.03.2024 14:08
Цікаво, Зєлєнскій все ще хоче запускати авіарейси із київських аеропортів? 🤔
показати весь коментар
25.03.2024 14:11
Та він не клоун, він дебіл білоносий 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
25.03.2024 14:22
Хоче. Бо нього ігровий салон в літаку, а трясти тільце у вагоні до закордону не царська справа.
показати весь коментар
25.03.2024 16:34 Відповісти
Цікаво, а аааатвєтааачка па лубянкє то буде, алі как... как всєгда каком кверху🤔🧐😁
До речі, а що там з двома БДК в Криму, чи не поспішили відрапортували про знищення... Будемо сподіватись, що як не знищили, то зробили калікою... довічно
показати весь коментар
25.03.2024 14:21 Відповісти
не всі пани коцькі по польщах сидять. дехто і в києві вештається
показати весь коментар
25.03.2024 14:23 Відповісти
-"...так я і думав!"
показати весь коментар
25.03.2024 14:45 Відповісти
Між СБУ і ГРУ прямо змагання якесь, хто перший оголосить у кого з них цілять ракети!
показати весь коментар
25.03.2024 14:56 Відповісти
І в кого вони особисто поцілили.
показати весь коментар
25.03.2024 15:39 Відповісти
А корегувальника шукати не було спроби? Звичайно що серед учасників саміту.
показати весь коментар
25.03.2024 16:27 Відповісти
Плани зборищ на столі у Пуйла?
показати весь коментар
25.03.2024 16:32 Відповісти
рад за сбу.
Интересная структура, когда враг знает про место и время их собраний.
показати весь коментар
25.03.2024 23:24 Відповісти
 
 