Ціллю балістичних ракет були приміщення, де перебували високопосадовці СБУ, - Kyiv Post про атаку на Київ

Під час ракетної атаки на столицю України 25 березня Росія мала намір завдати удару по приміщеннях, де перебували високопосадовці СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv Post.

"Джерела Kyiv Post у Службі безпеки України (СБУ) підтвердили, що дві балістичні ракети були запущені з окупованого Росією Криму в бік Києва в понеділок і були націлені на офіси СБУ", - зазначає видання.

Нагадується також, що сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України.

За даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де перебували високопосадовці СБУ.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Атака балістикою на Київ 25 березня

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 7 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві