УКР
Новини
778 12

Немає жодних доказів зв’язку України з терактом у Підмосков’ї, - речник ЄС Стано

москва,стрілянина,крокус

У Євросоюзі заявили, що ознак того, що Україна причетна до теракту у "Крокус Сіті Хол" немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Він сказав, що у Єврокомісії стурбовані заявами з боку представників режиму у Москві, які намагаються пов’язати теракт з Україною.

"Звичайно, ми їх (ці звинувачення. - Ред.) повністю відкидаємо. Немає ознак, жодних доказів чи ще чогось того, що Україна у якийсь спосіб пов’язана з цим терактом", – сказав Стано.

Він закликав російський уряд не використовувати теракт як привід, щоб посилити незаконну агресію проти України чи поглибити внутрішні репресії у Росії.

Читайте: Філія угруповання "Ісламська держава", яка вчинила теракт у Москві, кілька разів намагалась атакувати Францію, - Макрон

Нагадаємо,ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай дистанціювався від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол"

Автор: 

росія (67880) теракт (1070) Стано Петер (110)
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
25.03.2024 13:37 Відповісти
+3
після нападу і всих терактів проти України ми ще і виправдовуємось за теракти фсб.
показати весь коментар
25.03.2024 14:40 Відповісти
+2
Тому московити і виють та гадять під себе, що їх попередили стільки країн із Заходу, а вони у цей час, - УБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ!!
Нереагували….
показати весь коментар
25.03.2024 13:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Таджики в руках ФСБ - це пластилін - будуть ліпити шо хоч
показати весь коментар
25.03.2024 13:36 Відповісти
А если б это даже были и мы, то что?
показати весь коментар
25.03.2024 13:36 Відповісти
мало того. ми не просто не співчуваємо, ми захоплюємося.
показати весь коментар
25.03.2024 13:36 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 13:37 Відповісти
Зв'язок один : ***** - ФСБ - філія фсб ІДІЛ
показати весь коментар
25.03.2024 13:38 Відповісти
так сколько пидоров по итогу сдохло?
показати весь коментар
25.03.2024 13:38 Відповісти
то що, виходить що ***** даремно знищив своїх кріпаків на тому концерті?? Захід не повірив??)).. Шкода, що отара лапотних баранів повірить.
показати весь коментар
25.03.2024 13:39 Відповісти
Захід просто жалюгідний коли виправдовується перед наглухо йібанутим

}{уйлом.

Завтра чемоданне серло скаже що то Макрон з Байденом персонально свинособачих недолюдків розстріляли - теж будете виправдовуватись? 🤡
показати весь коментар
25.03.2024 13:41 Відповісти
цивілізовані країни перебуваючи у цілковитій безпеці і ситості вже давно забули що таке чикісти а наше імпотентне мзс нікому про то не розповвдає а Рейган давно помер... от вони з чистою совістю виправдовуються , співчувають навальному, жертвам крокуса і т п
показати весь коментар
25.03.2024 14:29 Відповісти
А чому немає зв'язку? Є, бо кацапи вороги наші і тих, своїх громадян,чи чужих, які їх там знищували. Дуже цікаво - малесенькі терористи, напали з автоматами і сірниками на величезних терористів із ракетами, танками, літаками та ядерною бомбою.
показати весь коментар
25.03.2024 13:48 Відповісти
