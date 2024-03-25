Немає жодних доказів зв’язку України з терактом у Підмосков’ї, - речник ЄС Стано
У Євросоюзі заявили, що ознак того, що Україна причетна до теракту у "Крокус Сіті Хол" немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.
Він сказав, що у Єврокомісії стурбовані заявами з боку представників режиму у Москві, які намагаються пов’язати теракт з Україною.
"Звичайно, ми їх (ці звинувачення. - Ред.) повністю відкидаємо. Немає ознак, жодних доказів чи ще чогось того, що Україна у якийсь спосіб пов’язана з цим терактом", – сказав Стано.
Він закликав російський уряд не використовувати теракт як привід, щоб посилити незаконну агресію проти України чи поглибити внутрішні репресії у Росії.
Нагадаємо,ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.
У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".
Завтра чемоданне серло скаже що то Макрон з Байденом персонально свинособачих недолюдків розстріляли - теж будете виправдовуватись? 🤡