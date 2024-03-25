На Закарпатті жінки перекрили трасу Київ - Чоп через "мобілізацію в регіоні та проти ТЦК", - ЗМІ. ВIДЕО

У понеділок, 25 березня, десятки жінок перекрили трасу Київ - Чоп у Закарпатській області. Вони заявили, що блокують дорогу на знак протесту проти мобілізації в регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в телеграм-каналі журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

За його словами, дорогу перекрили в районі санаторію "Карпати" та у селі Ракошино. Там десятки жінок безперервно ходять пішохідним переходом. Дорогу для проїзду звільняють правоохоронці.

У поліції повідомили, що організаторку протесту затримали.

"На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працюють співробітники поліції. Вони стежать за публічним порядком та наразі в одній із локацій рух вже відновили, забезпечили проїзд для транспортних засобів. Відомості буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ст. 279 Кримінального кодексу України. Поліція вже встановила організаторку заходів. Тривають слідчі дії та заходи, причетних буде притягнуто до відповідальності", - розповіли в поліції Закарпаття.

Учасниці протестів називають методи мобілізації "терористичними"

"Всі розуміють, що йде війна, потрібна мобілізація, боремося за незалежність і за найкраще життя для наших дітей. Але такі терористичні, бандитські методи мобілізації, коли у балаклавах просто б'ють та викрадають людей з вулиць 0 це неприпустимо", - заявили організатори протестів.

