УКР
На Закарпатті жінки перекрили трасу Київ - Чоп через "мобілізацію в регіоні та проти ТЦК", - ЗМІ. ВIДЕО

У понеділок, 25 березня, десятки жінок перекрили трасу Київ - Чоп у Закарпатській області. Вони заявили, що блокують дорогу на знак протесту проти мобілізації в регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в телеграм-каналі журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

За його словами, дорогу перекрили в районі санаторію "Карпати" та у селі Ракошино. Там десятки жінок безперервно ходять пішохідним переходом. Дорогу для проїзду звільняють правоохоронці.

У поліції повідомили, що організаторку протесту затримали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закарпатський ТЦК про спробу самогубства військовозобов’язаного: Чоловіка не били, він перебував у істеричному стані, рани міг заподіяти собі сам з метою симуляції

"На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працюють співробітники поліції. Вони стежать за публічним порядком та наразі в одній із локацій рух вже відновили, забезпечили проїзд для транспортних засобів. Відомості буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ст. 279 Кримінального кодексу України. Поліція вже встановила організаторку заходів. Тривають слідчі дії та заходи, причетних буде притягнуто до відповідальності", - розповіли в поліції Закарпаття.

Учасниці протестів називають методи мобілізації "терористичними"

"Всі розуміють, що йде війна, потрібна мобілізація, боремося за незалежність і за найкраще життя для наших дітей. Але такі терористичні, бандитські методи мобілізації, коли у балаклавах просто б'ють та викрадають людей з вулиць 0 це неприпустимо", - заявили організатори протестів.

Читайте також: 38 чоловіків призовного віку з 11 областей виявлені у 2 мікроавтобусах біля кордону з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

протест (2445) мобілізація (3226) ТЦК та СП (809) Закарпатська область (2166)
Топ коментарі
+53
Пам"ятаю, як починалось на Донбасі: теж жіночки дороги блокували, та під наші танки кидались. Як вам тепер руській мир на Сході України?
25.03.2024 13:51 Відповісти
+51
Мабуть ці жіночки чекають бурятів.
25.03.2024 13:49 Відповісти
+42
Хай їдуть до Краматорська або до Констянтинівки і походять трохи.
25.03.2024 13:50 Відповісти
Може ці патріоти які тут пишуть втратили на цій війні когось з рідних?А може вони сучі діти голосували за коміка з 95 кварталу?Ні!!!А давайте всіх мобілізувати в гній!!!А суки яких вибрали будуть бабки заробляти.Бити мало ваших синів і чоловіків,їх треба з гноїнити в донецькиких териконах,а потім ви на черзі
25.03.2024 20:38 Відповісти
Це дєрьмакоботи
26.03.2024 11:50 Відповісти
Вже все мабуть про цих гнiд з "тцк"( комерцiйна структура) сказали, яких прикривають мусора( теж комерцiйна структура) - нехай #башать в першу чергу на передок, харi у п' доров в об'eктив не влазять.
25.03.2024 21:56 Відповісти
Ті, хто це робить, допомагають ворогу
26.03.2024 14:21 Відповісти
