Для РФ було б "цинічно та контрпродуктивно" намагатися звинуватити Україну в теракті у "Крокус Сіті Хол", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що усі ознаки вказують, що теракт у Підмосков’ї в "Крокус Сіті Холі", було скоєно угрупованням "Ісламська держава". Для Москви було б "цинічно і контрпродуктивно" намагатися звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Відповідальність за цей напад узяла на себе "Ісламська держава", і інформація, яка є у нас, у наших (розвідувальних) служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ "Ісламської держави", який спровокував цей напад", - заявив Макрон.

Французький президент наголосив, що було б цинічно з боку РФ звинуватити в теракті Україну.

"Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії та безпеки її громадян використати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України", - додав Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Філія угруповання "Ісламська держава", яка вчинила теракт у Москві, кілька разів намагалась атакувати Францію, - Макрон

Теракт у "Крокус Сіті Хол" в Підмосков'ї

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Читайте також: Захід не допомагає російським спецслужбам розслідувати теракт у "Крокус Сіті Хол", - Пєсков