УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9818 відвідувачів онлайн
Новини
2 088 15

Для РФ було б "цинічно та контрпродуктивно" намагатися звинуватити Україну в теракті у "Крокус Сіті Хол", - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що усі ознаки вказують, що теракт у Підмосков’ї в "Крокус Сіті Холі", було скоєно угрупованням "Ісламська держава". Для Москви було б "цинічно і контрпродуктивно" намагатися звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Відповідальність за цей напад узяла на себе "Ісламська держава", і інформація, яка є у нас, у наших (розвідувальних) служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ "Ісламської держави", який спровокував цей напад", - заявив Макрон.

Французький президент наголосив, що було б цинічно з боку РФ звинуватити в теракті Україну.

"Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії та безпеки її громадян використати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України", - додав Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Філія угруповання "Ісламська держава", яка вчинила теракт у Москві, кілька разів намагалась атакувати Францію, - Макрон

Теракт у "Крокус Сіті Хол" в Підмосков'ї

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Читайте також: Захід не допомагає російським спецслужбам розслідувати теракт у "Крокус Сіті Хол", - Пєсков

Автор: 

теракт (1070) Макрон Емманюель (1607)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
коли цинізм зупиняв терористів?
показати весь коментар
25.03.2024 14:01 Відповісти
+6
Якщо порівняти расею.... скільки людей вбили, стільки залишили без житла, скільки горя та біди принесли тисячам людей в Україні, то ті террости з "Ісламської держави" прості невинні хлопчики.
показати весь коментар
25.03.2024 14:07 Відповісти
+5
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/Ugkxo2mN5tWEZ8fefaHx1BCW3viQhu2UnLMo 3 часа назад

Жизнь в россии:
Генерал ФСБ Герман Угрюмов весной 2000, после выборов Путина, сказал: «Нам пришлось взорвать дома, чтобы посадить его в Кремль, сколько же придется пролить крови, чтобы его оттуда убрать?». После этого заявления Угрюмов не прожил и нескольких месяцев.
показати весь коментар
25.03.2024 14:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли цинізм зупиняв терористів?
показати весь коментар
25.03.2024 14:01 Відповісти
Увесь світ раскрив очі й кричить про почерк ФСБ , а Макрон знову завис над прірвою"біть ілі нє біть"рашку, та ще й в невпевнених виразах захищає Україну - "БУЛО Б!(лдь) цинічно якби,,,"

Таке враження що у його дружини , котра веде його з юнацтва по життю ,вже деменція , а він слухається їїї справно, як хороший учень.
показати весь коментар
25.03.2024 14:14 Відповісти
Пане Макрон ми Українці винні у всіх кацапських бідах і проблемах. А ще американці їм обсикають ліфти і рвуть труби опалення.
показати весь коментар
25.03.2024 14:05 Відповісти
Путлера ничего не остановит. Только автоматная очередь разрывными пулями. Причем два или три магазина надо будет израсходовать.
показати весь коментар
25.03.2024 14:06 Відповісти
Якщо порівняти расею.... скільки людей вбили, стільки залишили без житла, скільки горя та біди принесли тисячам людей в Україні, то ті террости з "Ісламської держави" прості невинні хлопчики.
показати весь коментар
25.03.2024 14:07 Відповісти
Якби захотіли, давно б змусили цих таджиків сказати що теракт замовили українці. Щось не складається.

показати весь коментар
25.03.2024 14:08 Відповісти
А чого "було б..." - Пиня вже тулив про вікно на кордоні.

Чи Макарон взагалі нулячий в плані поінформованості?
показати весь коментар
25.03.2024 14:09 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/Ugkxo2mN5tWEZ8fefaHx1BCW3viQhu2UnLMo 3 часа назад

Жизнь в россии:
Генерал ФСБ Герман Угрюмов весной 2000, после выборов Путина, сказал: «Нам пришлось взорвать дома, чтобы посадить его в Кремль, сколько же придется пролить крови, чтобы его оттуда убрать?». После этого заявления Угрюмов не прожил и нескольких месяцев.
показати весь коментар
25.03.2024 14:15 Відповісти
Краще б кокнули оцю гниду,і всім було б добре
показати весь коментар
25.03.2024 14:20 Відповісти
Може досить носитися з тими ''крокусами''! Кацапи Україну щодня ракетами обстрілюють то це вже для них нібито рутина..
показати весь коментар
25.03.2024 14:20 Відповісти
То він погано знає москалів...))
показати весь коментар
25.03.2024 14:25 Відповісти
Так вони вже звинуватили.
показати весь коментар
25.03.2024 14:43 Відповісти
Макрон - наш! Але уявіть собі, що їх не зупинили білоруси і вони втекли. Тоді у орків було б широке поле для звинувачень. Щось знову у лаптей пішло не так.
показати весь коментар
25.03.2024 15:00 Відповісти
 
 