Польща планує створити військову вертолітну базу неподалік кордону з Україною

Неподалік кордону з Україною, у місті Свіднік Люблінського воєводства, Польща планує створити нову авіабазу, де дислокуватимуться військові гелікоптери.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, лист про наміри створення авіабази у понеділок у Свідніку, який є містом-сателітом Любліна, підписаливіцепрем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом з воєводою Люблінського воєводства, мером Любліна і головою правління аеропорту в Любліні.

"Ми підписали лист про наміри між Міністерством національної оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством і Люблінським аеропортом у зв’язку з інвестицією, запланованою польськими збройними силами - розміщенням постійної вертолітної авіабази тут, у Свідніку, в Люблінському аеропорту, який обслуговуватиме Збройні сили РП", - зазначив Косіняк-Камиш.

Читайте: Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть, - спікер Сейму Головня

За його словами, незабаром буде підписано відповідну угоду з цього приводу.

Він повідомив, що в цьому місці дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, які Польща модернізовуватиме й закуповуватиме, а також навчатимуться пілоти.

Косіняк-Камиш наголосив, що створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО.

Також читайте: Підтримка відправки військ до України поступово зростає у Польщі, - ЗМІ

+11
Это шоб удобне было наблюдать как к ним кацапо-ракеты прилетают и улетают )))
25.03.2024 14:09
+7
У фермерів дозволу спитайте. І у мисливців...
25.03.2024 14:16
+5
Дивився вчора по польському телебаченню дискусію про блокування кордонів фермерами.Від уряду там була парочка міністрів якихось,рольніків репрезентувало типове сільське мордасте мурло з рідкими зубами.І так дискусія невизначено йшла,ніби і проти,ніби і за,то що висипають зерно то погано,але що блокують то добре,і так далі в польському стилі,коли говорять швидко і гостро,але про всяку незначну фігню...В самому кінці оголосили телефонне опитування - 60% за блокування,40% - проти.Отакий результат.І це означає що поляци вірять в нас,бо коли ху...ло стояло б близько від їх кордонів то питання блокування взагалі б у них не стояло...
25.03.2024 14:39
для атаки проти України?
25.03.2024 14:08
Это шоб удобне было наблюдать как к ним кацапо-ракеты прилетают и улетают )))
25.03.2024 14:09
С языка снял
25.03.2024 14:20
нащо? звідти зручніше спостерігати, як кацапські ракети вільно літають над польщею?
25.03.2024 14:09
будуть дивитись як зелені бариги зерно будуть контрабасом перевозити.
25.03.2024 14:15
Будуть дивитися і нхя не робити з цим.
25.03.2024 15:14
Це щоб допомогати фермерам блокувати кордони.
25.03.2024 14:14
Нехай собі будують... Все одно сцикунами залишаться, користі від тої бази - нуль.
25.03.2024 14:15
Щоб фермери з усіє Польщі могли швидко діставатись на місця блокування кордону.
25.03.2024 14:15
У фермерів дозволу спитайте. І у мисливців...
25.03.2024 14:16
і у зайців
25.03.2024 14:33
Щоб краще наблюдати за ракеткам
25.03.2024 14:25
І не страшно їм так близько від кордону будувати?
25.03.2024 14:28
Для контролю фур які їдуть із України.
25.03.2024 14:36
Дивився вчора по польському телебаченню дискусію про блокування кордонів фермерами.Від уряду там була парочка міністрів якихось,рольніків репрезентувало типове сільське мордасте мурло з рідкими зубами.І так дискусія невизначено йшла,ніби і проти,ніби і за,то що висипають зерно то погано,але що блокують то добре,і так далі в польському стилі,коли говорять швидко і гостро,але про всяку незначну фігню...В самому кінці оголосили телефонне опитування - 60% за блокування,40% - проти.Отакий результат.І це означає що поляци вірять в нас,бо коли ху...ло стояло б близько від їх кордонів то питання блокування взагалі б у них не стояло...
25.03.2024 14:39
Тепер Войско Польскіє букде моцно узброєнне?
25.03.2024 15:28
...а може ще коней додати
25.03.2024 17:21
 
 