Польща планує створити військову вертолітну базу неподалік кордону з Україною

Неподалік кордону з Україною, у місті Свіднік Люблінського воєводства, Польща планує створити нову авіабазу, де дислокуватимуться військові гелікоптери.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, лист про наміри створення авіабази у понеділок у Свідніку, який є містом-сателітом Любліна, підписаливіцепрем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом з воєводою Люблінського воєводства, мером Любліна і головою правління аеропорту в Любліні.

"Ми підписали лист про наміри між Міністерством національної оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством і Люблінським аеропортом у зв’язку з інвестицією, запланованою польськими збройними силами - розміщенням постійної вертолітної авіабази тут, у Свідніку, в Люблінському аеропорту, який обслуговуватиме Збройні сили РП", - зазначив Косіняк-Камиш.

За його словами, незабаром буде підписано відповідну угоду з цього приводу.

Він повідомив, що в цьому місці дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, які Польща модернізовуватиме й закуповуватиме, а також навчатимуться пілоти.

Косіняк-Камиш наголосив, що створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО.

