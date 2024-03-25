УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9818 відвідувачів онлайн
Новини
5 349 14

Після атаки дронів Куйбишевський НПЗ у РФ зупинив свою основну установку, - Reuters

нпз

Куйбишевський нафтопереробний завод, що належить "Роснафті" у російському місті Самара зупинив CDU-5, одну з двох установок первинної переробки, втративши половину своїх потужностей внаслідок атаки безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними агентства, виробнича потужність CDU-5 становить 9,5 тисячі тонн на день (70 тисяч барелів на день), що приблизно вдвічі менше його виробничої потужності.

Ще одна установка первинної переробки нафти CDU має виробничу потужність 10,5 тис. тонн нафти на добу. Поки що неясно, чи працює пристрій нормально.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів, - британська розвідка

Минулого року Куйбишевський завод був 29 найбільшим нафтопереробним заводом Росії за обсягом виробництва, на його частку припало 1,34% від загального обсягу переробки нафти - 3,687 млн тонн сирої нафти. Було вироблено 624 тис. тонн бензину (1,42% від загальноросійського), 1,187 млн тонн дизельного пального (1,35%) і 1,040 млн тонн мазуту (2,56%).

Російські нафтопереробні потужності, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських безпілотників щонайменше на семи НПЗ, становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу), або близько 7% від загального обсягу, як показують розрахунки Reuters.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ.

Читайте також: США не заохочують і не забезпечують можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії, - Білий дім

Автор: 

НПЗ (703) росія (67880) дрони (5646)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Кацапи , ідіть до пекла та від@******* від Украіни !!
показати весь коментар
25.03.2024 14:24 Відповісти
+9
показати весь коментар
25.03.2024 14:29 Відповісти
+9
показати весь коментар
25.03.2024 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як у США з паливом? Невже криза?
показати весь коментар
25.03.2024 14:23 Відповісти
Криза в них з совістю
показати весь коментар
25.03.2024 14:44 Відповісти
Кацапи , ідіть до пекла та від@******* від Украіни !!
показати весь коментар
25.03.2024 14:24 Відповісти
...и шобы шли скачками, быстрее своего поросячьего визгу.
показати весь коментар
25.03.2024 15:04 Відповісти
США це не переживе...
показати весь коментар
25.03.2024 14:26 Відповісти
Забули лайфхак "бєнзін асліной мачой разбавлял"?
показати весь коментар
25.03.2024 14:26 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 14:29 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 14:33 Відповісти
7% на зараз, то десь через рік таких активних дій у росії не буде нафтопереробки, тобто сира нафта піде на ринок, тобто світові ціни на нафту гептом впадуть. Всі задоволені.
показати весь коментар
25.03.2024 14:37 Відповісти
Вопрос не в том как быстро они восстановят работу, а вопрос насколько быстро, системно и массировано будет наносить такие удары наши беспилотники.
Российские военные эксперты говорят что РФ потребуется минимум пол-года, чтобы полностью закрыть все НПЗ (в радиусе 800 км.) системой РЭБ/ПВО. Если за это время нанести хотя бы 2-3 подобных удара, то дешевле будет построить новый НПЗ чем восстанавливать поврежденный.
показати весь коментар
25.03.2024 14:46 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 14:57 Відповісти
Еще бы кремль отказался в отключке, всем скопом... ЗЫ.... а шо это с 12:17 комменты были недоступны?
показати весь коментар
25.03.2024 15:01 Відповісти
Джейк Салливан теперь должен пердануть очередную дичь.
показати весь коментар
25.03.2024 15:18 Відповісти
"Украинские санкции в деле"

показати весь коментар
25.03.2024 17:28 Відповісти
 
 