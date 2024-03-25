Після атаки дронів Куйбишевський НПЗ у РФ зупинив свою основну установку, - Reuters

Куйбишевський нафтопереробний завод, що належить "Роснафті" у російському місті Самара зупинив CDU-5, одну з двох установок первинної переробки, втративши половину своїх потужностей внаслідок атаки безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними агентства, виробнича потужність CDU-5 становить 9,5 тисячі тонн на день (70 тисяч барелів на день), що приблизно вдвічі менше його виробничої потужності.

Ще одна установка первинної переробки нафти CDU має виробничу потужність 10,5 тис. тонн нафти на добу. Поки що неясно, чи працює пристрій нормально.

Минулого року Куйбишевський завод був 29 найбільшим нафтопереробним заводом Росії за обсягом виробництва, на його частку припало 1,34% від загального обсягу переробки нафти - 3,687 млн тонн сирої нафти. Було вироблено 624 тис. тонн бензину (1,42% від загальноросійського), 1,187 млн тонн дизельного пального (1,35%) і 1,040 млн тонн мазуту (2,56%).

Російські нафтопереробні потужності, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських безпілотників щонайменше на семи НПЗ, становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу), або близько 7% від загального обсягу, як показують розрахунки Reuters.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ.

