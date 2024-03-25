У Євросоюзі заявили, що зараз "важко уявити" антитерористичну співпрацю з РФ на тлі теракту під Москвою

У Європейському Союзі цілковито не відкидають можливості спільних антитерористичних дій із РФ після теракту під Москвою. Але зараз "важко уявити", що на цьому етапі буде основа для співпраці з країною, втягненою у повномасштабну агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це під час брифінгу повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Чиновник відповідав на запитання журналістів про майбутню можливу співпрацю із Росією у боротьбі з тероризмом. Такі запитання виникли після того, як під Москвою представники "Ісламської держави" розстріляли мирних громадян у торговому центрі. Було вбито 137 людей.

Стано сказав, що ЄС припинив всі відносини та співпрацю із РФ після того, як росіяни напали на Україну, адже вони нехтують всіма гуманітарними та дипломатичними законами.

"Але у той самий час ми були дуже чіткими у засудженні того, що сталося у Москві. На наш погляд, це була, без сумніву, терористична атака. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, відповідає міжнародному праву, тоді ЄС, напевно, не відмовив би", - сказав Стано.

"Ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, тобто Росію, у незаконну війну з режимом, який пригноблює своє місцеве населення. Тож дуже важко уявити, якою була б основа співпраці", - наголосив речник.

Стано також зазначив, що донині жодна терористична атака, скоєна на території Росії, не була належно розслідувана. "Це залишає відкритими також багато запитань і про ставлення російських органів влади", - додав він.

Теракт під Москвою

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

