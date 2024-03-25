УКР
У Євросоюзі заявили, що зараз "важко уявити" антитерористичну співпрацю з РФ на тлі теракту під Москвою

У Європейському Союзі цілковито не відкидають можливості спільних антитерористичних дій із РФ після теракту під Москвою. Але зараз "важко уявити", що на цьому етапі буде основа для співпраці з країною, втягненою у повномасштабну агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це під час брифінгу повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Чиновник відповідав на запитання журналістів про майбутню можливу співпрацю із Росією у боротьбі з тероризмом. Такі запитання виникли після того, як під Москвою представники "Ісламської держави" розстріляли мирних громадян у торговому центрі. Було вбито 137 людей.

Стано сказав, що ЄС припинив всі відносини та співпрацю із РФ після того, як росіяни напали на Україну, адже вони нехтують всіма гуманітарними та дипломатичними законами.

Читайте також: Росія не зможе безпроблемно створити дві нові загальновійськові армії, - британська розвідка

"Але у той самий час ми були дуже чіткими у засудженні того, що сталося у Москві. На наш погляд, це була, без сумніву, терористична атака. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, відповідає міжнародному праву, тоді ЄС, напевно, не відмовив би", - сказав Стано.

"Ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, тобто Росію, у незаконну війну з режимом, який пригноблює своє місцеве населення. Тож дуже важко уявити, якою була б основа співпраці", - наголосив речник.

Стано також зазначив, що донині жодна терористична атака, скоєна на території Росії, не була належно розслідувана. "Це залишає відкритими також багато запитань і про ставлення російських органів влади", - додав він.

Теракт під Москвою

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Також читайте: Треба оголосити Росію державним спонсором тероризму за американським законодавством, - сенатор-республіканець Грем

росія (67880) теракт (1070) тероризм (2873) Євросоюз (14167) Стано Петер (110)
Топ коментарі
+16
Співпраця з терористом? - ви себе чуєте? - Захід
25.03.2024 14:30 Відповісти
+15
Щось дуже легко вас відволікти від *** вашу мать щоденних терактів, що вчинає нарасєя вже 25 місяів, мля!
25.03.2024 14:30 Відповісти
+10
антитерористична співпраця з державою-терористом. Сюр
25.03.2024 14:30 Відповісти
Співпраця з терористом? - ви себе чуєте? - Захід
25.03.2024 14:30 Відповісти
Що за невизначенісь то у Макрона то у ЄС ??? Росія- країна терорист, політичне ( а не банківський-фінансово-юридичне )рішеня- конфіскація АКТИВІВ а не відсотків від них !!!
25.03.2024 15:05 Відповісти
Пам"ятаю перші дні війни - заяву Каспарова про те, що це як в покері, й потрібен такий же ризикований різкий рішучий вибір - ОДРАЗУ Й РІЗКО ЗУПИНИТИ *********!!! Інакше Росія очухаєься й буде пізно!
25.03.2024 15:08 Відповісти
Французские спецслужбы предложили российским усиленное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов о реакции Парижа на теракт в Подмосковье.

"Мы вступили в контакты на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить наше сотрудничество на основе той информации, которой мы обладаем и которая может быть полезной для российской стороны", - сказал Макрон по прибытии во Французскую Гвиану.
25.03.2024 14:30 Відповісти
Ну Макрон він мабуть любитель збоченців кремлівських. Але це може бути і хитрим кроком. Тепер шпигунів можна офіційно тримати в РФ під виглядом допомоги.
25.03.2024 15:03 Відповісти
Точно. Який хитрий план, шпигувати де ординці заводи будують а потім нам розказувати! Тоді друге діло.
25.03.2024 15:12 Відповісти
Щось дуже легко вас відволікти від *** вашу мать щоденних терактів, що вчинає нарасєя вже 25 місяів, мля!
25.03.2024 14:30 Відповісти
антитерористична співпраця з державою-терористом. Сюр
25.03.2024 14:30 Відповісти
Я так розумію - є "законний" тероризм, який проводять країни, і є не законний.
І країни співпрацюють для протидії не законному тероризму. Монополія на вбивства є , як вони вважають, тільки в "законних" банд формуваннях.
25.03.2024 14:35 Відповісти
Так, йдеш вулицею, нікого не чіпаєш, на кишені косячок - незаконний оборот наркотиків. Тебе ловить мент, шманає, забирає косячок, кидає тебе у коповоз, косячок несе назад на точку, де ти його придбав, чекає на наступного клієнта - законний оборот наркотиків.
Тут якось за аналогією.
25.03.2024 14:53 Відповісти
Цей світ скотився у ідіократичний крінж, де цивілізація збирається проводити "антитеррористичні дії" зі світовим террористом (!). Хочеться просто звалити з цієї здурівшої планети.
25.03.2024 14:37 Відповісти
Я спочатку хотіла в Парагвай. Але також дійшла до висновку , що потрібно міняти планету.
25.03.2024 14:45 Відповісти
Нєнуашо? Вони попереджали, в сенсі американці расєянцев? Попереджали. Зараз ***** проведе розслідування і дійде висновку що то американці організували руками зе. Було б непогано подивитись як вони відреагували б на таку подяку. Висловили співчуття, а отримали підозру. Тоді можна було б не спішити тікати до маска на Марс
25.03.2024 15:08 Відповісти
25.03.2024 14:43 Відповісти
Як в дурному кіно: вбивця шукає вбивцю (самого себе)
25.03.2024 14:44 Відповісти
Та ясно,це в кого ядерна бомба можна бути законними терористами а в кого нема ні не можна.От до чого світ докотився!
25.03.2024 14:46 Відповісти
Вони не казали про співпрацю з РФ зараз. Чим ви читаєте цікаво? Емоціями?
25.03.2024 15:04 Відповісти
Рабсеянські силовики самі собі вистрелили нижче пояса в цими подіями. Якщо в наших дипломатів і політиків залишилось хоч трохи розуму, то вони мають безупинно давити на факт тортур, що застосували проти пійманих "терористів". Та ще і гордо похвалились ними на увесь світ. Це і доказ що вони нелюди, і факт що "зливає в унітаз" усі признання цих людей, і доказ того чому не потрібно з ними хоч якось співпрацювати.... І взагалі це чергове підтвердження, що Рашка це терористичне угрупування, що діє так само як і терористи. Яка з ними може бути співпраця?
25.03.2024 15:05 Відповісти
Яку можна антитирористичну операцію організовувати західни спецслужбам з терористичною росією і найбільшим світовим терористом путіном ?
25.03.2024 15:09 Відповісти
А можно поконкретнее?
Трудно?
Или невозможно и никогда этого не будет?
Ваше трудно иногда превращается в легко....
Особенно , когда вы слышите шелест путинских купюр. ...
25.03.2024 15:12 Відповісти
Ще не вечір.Ось ще й гуманітарка від єс і сша піде.
25.03.2024 15:17 Відповісти
Квіти до посольств. Терористи тримають посольства в інших країнах. Це як?
25.03.2024 15:31 Відповісти
Я за співпрацю з "незаконними терористами"!!
25.03.2024 15:36 Відповісти
"...співпраці з країною, втягненою у повномасштабну агресію. "
Цікаво, хто це втягнув россію в цю агресію?
25.03.2024 15:53 Відповісти
 
 