Молдова допомагатиме Україні ловити чоловіків, які намагаються перетнути кордон через Придністровський регіон, - глава МВС Ефрос

Прикордонники Молдови планують співпрацювати з владою України та допомагати ловити чоловіків, які намагаються втекти з країни через Придністровський регіон.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ziarul de Garda.

"Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, - це чоловіки віком від 18 до 60 років", - зазначив він.

За словами міністра, значною мірою українські чоловіки використовують Придністровський регіон.

"Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України", - пояснив Ефрос.

Ефрос зазначив, що у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону.

"Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти нелегальній міграції", - додав глава МВС Молдови.

Топ коментарі
+7
наче ж кажуть, що молдова хоче в євросоюз. типу, навіть шансів, більше ніж у нас.
молдова не чула про закони? про права людини?
як саме, молдова буде ловити людину, яка просить притулку?
25.03.2024 14:48 Відповісти
+6
Хріша, зміни нік на новий: "зневірений українець".
25.03.2024 14:56 Відповісти
+5
Тобто, тим, хто планував втекти через Молдову варто обрати інший маршрут, або приготувати два конверти, адже молдовські силовики теж хочуть швидких грошей.
25.03.2024 14:54 Відповісти
ти дивись, які! а своїх пару бригад надіслати, ні?
25.03.2024 14:47 Відповісти
а дати дозвіл, на знищення кацапів в колбасной?
сцикують.
але ж, ганяти зневірених українців, це запросто.
25.03.2024 14:50 Відповісти
Хріша, зміни нік на новий: "зневірений українець".
25.03.2024 14:56 Відповісти
часто ходиш на концерти 95 кварталу?
гумор, таки же відбитий.
чи, ти серйозно?
25.03.2024 15:02 Відповісти
проблема в международном праве и европейском также и вопросе что Молдове приостановят вопрос продвижения в Евросоюз также придурковатые молдоване не понимают что один факт помощи украинским военным полиции в части ловля мужиков будет автоматически означать фактическое вступлении Молдовы в войну с Россией на стороне Украины.. так как это все относится к понятию мобилизационный ресурс и действия по мобилизации.. но к сожалению такие преступные и безответственные понты молдован кому то явно до снаги и являются по сути провокацией создание казуса Белли для активизации россиян в Молдове.. думаю Санду поставит на место этого идиота чиновника..
25.03.2024 15:02 Відповісти
наче ж кажуть, що молдова хоче в євросоюз. типу, навіть шансів, більше ніж у нас.
молдова не чула про закони? про права людини?
як саме, молдова буде ловити людину, яка просить притулку?
25.03.2024 14:48 Відповісти
Там начебто не про кордон з Молдовою, а про невизнане псевдоутворення.
25.03.2024 15:24 Відповісти
25.03.2024 14:49 Відповісти
остається єдиний напрямок для ухилянтів фєкальная *********
25.03.2024 14:52 Відповісти
Нєєє, там відразу мобілізують.
показати весь коментар
Тобто, тим, хто планував втекти через Молдову варто обрати інший маршрут, або приготувати два конверти, адже молдовські силовики теж хочуть швидких грошей.
25.03.2024 14:54 Відповісти
Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Он был огромен и бесформенно толст. На нем плотно сидел брезентовый балахон с поднятым капюшоном. Мимо камышовых делянок, под раскоряченными фруктовыми деревьями странный человек двигался на цыпочках, как в спальне. Иногда он останавливался и вздыхал. Тогда внутри балахона слышалось бряканье, какое издают сталкивающиеся друг с другом металлические предметы. И каждый раз после этого в воздухе повисал тонкий, чрезвычайно деликатный звон. Один раз странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. Тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех. И долго еще странный человек не вставал с земли, всматриваясь в темноту.

Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли.

- Проклятое блюдо! - прошептал человек. Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию.

...

В три часа ночи строптивый потомок янычаров ступил на чужой заграничный берег. Тут тоже было тихо, темно, здесь тоже была весна, и с веток рвались капли. Великий комбинатор рассмеялся.

- Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами - и путь свободен. Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь.
25.03.2024 17:09 Відповісти
Є такі чоловіки що живуть поряд з військоматом, але ніхто їх не бачить
25.03.2024 14:55 Відповісти
Хаха браві молдовани краще б з придністровьям собі допомогли
25.03.2024 14:55 Відповісти
Схоже молдавани теж хочуть нерухомості в Іспанії. Доведеться ухилянтам спонсорувати і їхніх корупціонерів.
25.03.2024 14:59 Відповісти
Молдова до речі недавно визнана Євросоюзом безпечною країною. Її громадяни не мають права стати біженцями в ЄС.
25.03.2024 14:59 Відповісти
І сказав їм Ісус: "Ідіть за Мною, і Я зроблю вас ловцями чоловіків." (Мт. 4:19)
25.03.2024 15:13 Відповісти
Дезертири обурені
25.03.2024 15:31 Відповісти
Есть быть точным, то там 99 процентов от 18 до 30, генофонд нации даёт драпака, редко кто старше и тот чаще всего неудачно, здоровья не хватает
25.03.2024 16:06 Відповісти
Myroslav Oleshko

@oleshkomyroslav

·

https://twitter.com/oleshkomyroslav/status/1772213324983271443 3 ч

Придурок замість того, щоб боротись проти ворога на Сході, розповідає як розстрілювати українських громадян.
https://twitter.com/i/status/1772213324983271443
25.03.2024 16:13 Відповісти
Кордонні сталкери піднімуть тарифи. Все не так просто з українцями - у всьому винні спіробітники військоматів - це вони розв'язали цю кроваву війну та нищать націю. Давайте їх топорами, як вже було.
25.03.2024 16:40 Відповісти
Люди, заборона на виiзд, це не про захист держави, це про величезнi потоки готiвки! I яка користь з людей, котрi державу не хочуть захищати? А скiльки сiмей розпадеться - дружина з дiтьми за кордоном, а чоловiк тут. Може вже не кнутом, а пряником потрiбно людей мотивувати? "Елiтi" приклад показати, але це фантастика....
25.03.2024 17:55 Відповісти
чого кіпішь підняли? ну, сказано же ж "які намагаються втекти з країни через Придністровський регіон. Джерело:
Молдова не контролює той регіон, тож нічого не станеться, це просто бздура
25.03.2024 18:40 Відповісти
 
 