Молдова допомагатиме Україні ловити чоловіків, які намагаються перетнути кордон через Придністровський регіон, - глава МВС Ефрос
Прикордонники Молдови планують співпрацювати з владою України та допомагати ловити чоловіків, які намагаються втекти з країни через Придністровський регіон.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ziarul de Garda.
"Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, - це чоловіки віком від 18 до 60 років", - зазначив він.
За словами міністра, значною мірою українські чоловіки використовують Придністровський регіон.
"Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України", - пояснив Ефрос.
Ефрос зазначив, що у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону.
"Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти нелегальній міграції", - додав глава МВС Молдови.
сцикують.
але ж, ганяти зневірених українців, це запросто.
гумор, таки же відбитий.
чи, ти серйозно?
молдова не чула про закони? про права людини?
як саме, молдова буде ловити людину, яка просить притулку?
Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли.
- Проклятое блюдо! - прошептал человек. Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию.
...
В три часа ночи строптивый потомок янычаров ступил на чужой заграничный берег. Тут тоже было тихо, темно, здесь тоже была весна, и с веток рвались капли. Великий комбинатор рассмеялся.
- Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами - и путь свободен. Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь.
Придурок замість того, щоб боротись проти ворога на Сході, розповідає як розстрілювати українських громадян.
Молдова не контролює той регіон, тож нічого не станеться, це просто бздура