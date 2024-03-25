Молдова допомагатиме Україні ловити чоловіків, які намагаються перетнути кордон через Придністровський регіон, - глава МВС Ефрос

Прикордонники Молдови планують співпрацювати з владою України та допомагати ловити чоловіків, які намагаються втекти з країни через Придністровський регіон.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ziarul de Garda.

"Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, - це чоловіки віком від 18 до 60 років", - зазначив він.

За словами міністра, значною мірою українські чоловіки використовують Придністровський регіон.

"Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України", - пояснив Ефрос.

Ефрос зазначив, що у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону.

"Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти нелегальній міграції", - додав глава МВС Молдови.

