Міноборони спростило механізм отримання дозволу на медпрактику для військових частин: декларацію відтепер можна подати через "Дію"

Міністерство оборони України у взаємодії з Міністерством охорони здоров’я та за підтримки Міністерства цифрової політики України впроваджує практику подання медичної декларації через єдиний портал державних послуг "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Як зазначається, відтепер військові частини, військовослужбовці яких беруть участь у бойових діях чи здійснюють бойові завдання, можуть скористатися зручним і простим механізмом отримання дозволу на медичну практику.

"Система працює, перші декларації вже подані через портал "Дія". Це значно спрощує процес, який раніше вимагав збору великого пакета документів та очікування рішення від МОЗ", – розповіла Калмикова.

Вона також пояснила, що тепер ця процедура займає лише кілька хвилин, що дозволяє військовим частинам ефективно та оперативно отримувати необхідні дозволи для забезпечення медичної допомоги на передовій.

"Подача електронних декларацій через портал "Дія" – це продовження державної політики на цифровізацію та усунення корупційних ризиків, адже виключає необхідність людського контакту з чиновниками. Окрім того, у разі зміни командира військової частини, декларація залишається чинною. Також акцентую на тому, що декларація буде діяти до кінця воєнного стану + 3 місяці після його припинення", – додала вона.

