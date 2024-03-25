УКР
Рашисти здійснили три штурми на Оріхівському напрямку, на лівобережжі Дніпра - зазнали втрат та відійшли на позиції, - Сили оборони півдня

генштаб,війна,зсу

В операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити підрозділи українських захисників із зайнятих позицій.

Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти здійснили три штурми на Оріхівському напрямку: у районі Роботиного, в районі Рівнополя та один в районі Старомайорського.

На лівобережжі Дніпра ворог наважився на один штурм українських позицій, зазнав втрат і відійшов на вихідні позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог зосередив увагу на Одеській та Миколаївській областях, перед ударом дронів випустив радіолокаційну ракету, - ОК "Південь"

"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - наголосили у Силах оборони.

Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

Кораблів ворожого флоту у Чорному та Азовському морях немає. Ракетоносії перебувають у пунктах базування.

Читайте також: Окупанти збільшили кількість використання FPV-дронів на майже 40%, - Сили оборони півдня

