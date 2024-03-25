Рашисти здійснили три штурми на Оріхівському напрямку, на лівобережжі Дніпра - зазнали втрат та відійшли на позиції, - Сили оборони півдня
В операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити підрозділи українських захисників із зайнятих позицій.
Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти здійснили три штурми на Оріхівському напрямку: у районі Роботиного, в районі Рівнополя та один в районі Старомайорського.
На лівобережжі Дніпра ворог наважився на один штурм українських позицій, зазнав втрат і відійшов на вихідні позиції.
"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - наголосили у Силах оборони.
Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.
Кораблів ворожого флоту у Чорному та Азовському морях немає. Ракетоносії перебувають у пунктах базування.
