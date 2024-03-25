Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі 23 березня став найпотужнішим з початку війни, - BILD. ІНФОГРАФІКА
Низка західних ЗМІ констатують, що в ніч на неділю Україна завдала найбільш масштабного удару по Чорноморському флоту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BILD.
Внаслідок ракетного удару з використанням крилатих ракет Storm Shadow і Scalp це була найбільша атака по Севастополю з початку війни, яка перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту, пише видання.
"За даними видання, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow і Scalp. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі. Судячи з усього, лише одна ракета була перехоплена", - зазначає BILD.
Також у виданні показали інфографіку із зображеннями пошкоджених та знищених Україною російських суден. Знищені кораблі позначені червоним кольором, а пошкоджені жовтим.
Посилаючись на супутникові знімки у виданні визначили, що російські кораблі "Азов" та "Ямал" зазнали незначних пошкоджень. Але українська розвідка повідомляла, що пошкодження критичні.
Удари України по флоту РФ
Раніше, у вересні ЗСУ вдарили по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ та заявили, що "Таких цілей у нас там багато. І розкривати всі деталі ще зарано. Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії".
Українські війська вразили штаб Чорноморського флоту РФ - це стало результатом вдалої операції Сил спеціальних операцій у вересні. Для ураження штабу РФ у Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму, Україна використала крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow.
засумували, кацапікі.
Sea baby весело топив.
Коли він в порт до них входив.
Коли радіонаведення глушать, старлінки теж вийожувуються, глобал позишн систем міркує.
Кефаль проводить МБК та Скальпи відблискуючи чечуєю кратної довжині радіохвилі.
Кацапи, кефаль - то вам тринда!!
сколько рашисткого металлалома плавает в нашем море
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi