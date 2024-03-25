Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі 23 березня став найпотужнішим з початку війни, - BILD. ІНФОГРАФІКА

Низка західних ЗМІ констатують, що в ніч на неділю Україна завдала найбільш масштабного удару по Чорноморському флоту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BILD.

Внаслідок ракетного удару з використанням крилатих ракет Storm Shadow і Scalp це була найбільша атака по Севастополю з початку війни, яка перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту, пише видання.

"За даними видання, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow і Scalp. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі. Судячи з усього, лише одна ракета була перехоплена", - зазначає BILD.

Також у виданні показали інфографіку із зображеннями пошкоджених та знищених Україною російських суден. Знищені кораблі позначені червоним кольором, а пошкоджені жовтим.

Посилаючись на супутникові знімки у виданні визначили, що російські кораблі "Азов" та "Ямал" зазнали незначних пошкоджень. Але українська розвідка повідомляла, що пошкодження критичні.

Удари України по флоту РФ

Раніше, у вересні ЗСУ вдарили по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ та заявили, що "Таких цілей у нас там багато. І розкривати всі деталі ще зарано. Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії".

Українські війська вразили штаб Чорноморського флоту РФ - це стало результатом вдалої операції Сил спеціальних операцій у вересні. Для ураження штабу РФ у Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму, Україна використала крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow.

