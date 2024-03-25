УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9616 відвідувачів онлайн
Новини
25 289 28

Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі 23 березня став найпотужнішим з початку війни, - BILD. ІНФОГРАФІКА

Низка західних ЗМІ констатують, що в ніч на неділю Україна завдала найбільш масштабного удару по Чорноморському флоту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BILD.

Внаслідок ракетного удару з використанням крилатих ракет Storm Shadow і Scalp це була найбільша атака по Севастополю з початку війни, яка перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту, пише видання.

"За даними видання, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow і Scalp. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі. Судячи з усього, лише одна ракета була перехоплена", - зазначає BILD.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація щодо ймовірного ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" перевіряється, - речник ВМС Плетенчук

Також у виданні показали інфографіку із зображеннями пошкоджених та знищених Україною російських суден. Знищені кораблі позначені червоним кольором, а пошкоджені жовтим.

Удар ЗСУ по Севастополю

Посилаючись на супутникові знімки у виданні визначили, що російські кораблі "Азов" та "Ямал" зазнали незначних пошкоджень. Але українська розвідка повідомляла, що пошкодження критичні.

Удари України по флоту РФ

Раніше, у вересні ЗСУ вдарили по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ та заявили, що "Таких цілей у нас там багато. І розкривати всі деталі ще зарано. Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії".

Українські війська вразили штаб Чорноморського флоту РФ - це стало результатом вдалої операції Сил спеціальних операцій у вересні. Для ураження штабу РФ у Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму, Україна використала крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow.

Також читайте: Ураження кораблів "Ямал" та "Азов" - це потужний удар по логістиці ворога, - ОК "Південь"

обстріл (30978) Севастополь (561) Чорноморський флот рф (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
- Ходить "москітний флот" України по Чорному морю і матюкається: "Де, *****, той "Страшний Чорноморський флот Росії"? Втомилися вже шукать!
показати весь коментар
25.03.2024 15:19 Відповісти
+21
показати весь коментар
25.03.2024 15:20 Відповісти
+15
Шаланди повні кацапів
Sea baby весело топив.
показати весь коментар
25.03.2024 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Ходить "москітний флот" України по Чорному морю і матюкається: "Де, *****, той "Страшний Чорноморський флот Росії"? Втомилися вже шукать!
показати весь коментар
25.03.2024 15:19 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 15:20 Відповісти
🤣
показати весь коментар
25.03.2024 19:05 Відповісти
таких люлєй дали, що кацапи, мега супер циркони дістали.
засумували, кацапікі.
показати весь коментар
25.03.2024 15:23 Відповісти
Слава Силам оборони! Пишаємося вами!
показати весь коментар
25.03.2024 15:23 Відповісти
Не хочуть платити за портові послуги- ліквідувати !
показати весь коментар
25.03.2024 15:30 Відповісти
Ех, а мали б ми ще ''Тауруси''...
показати весь коментар
25.03.2024 15:30 Відповісти
А где же цезари куниковы, саратовы и прочие мински?
показати весь коментар
25.03.2024 15:32 Відповісти
бедные бдк видно уже не в счет)
показати весь коментар
25.03.2024 15:43 Відповісти
Чорноморський-козломордий флот стає підводним
показати весь коментар
25.03.2024 15:35 Відповісти
Шаланди повні кацапів
Sea baby весело топив.
показати весь коментар
25.03.2024 15:39 Відповісти
Всі чорнофлотці усєрались
Коли він в порт до них входив.
показати весь коментар
25.03.2024 16:17 Відповісти
Усьо. Кефаль теж зомбована українцями.
Коли радіонаведення глушать, старлінки теж вийожувуються, глобал позишн систем міркує.
Кефаль проводить МБК та Скальпи відблискуючи чечуєю кратної довжині радіохвилі.
Кацапи, кефаль - то вам тринда!!
показати весь коментар
25.03.2024 17:00 Відповісти
Не забудь - По Сергійовичу "поминальник" 28-го ****ь! нема людини! Я весь час до нього повертаюсь! Толковий чоловік був! Мудрий! Як не вистачає! Треба зателефонувать Ніні - згадать
показати весь коментар
25.03.2024 18:49 Відповісти
роботы не початый край..
сколько рашисткого металлалома плавает в нашем море
показати весь коментар
25.03.2024 15:42 Відповісти
непочатый
показати весь коментар
25.03.2024 16:54 Відповісти
Якщо насправді пошкодження незначні, а українська розвідка доповіла що значні, тоді потрібно звільнити тих хто доповідав та покарати за дезінформацію суспільства
показати весь коментар
25.03.2024 15:52 Відповісти
А ти кому повірив?
показати весь коментар
25.03.2024 16:09 Відповісти
Наші не дають ніяких доказів, тільки слова. А Захід виклав супутникові знімки де видно попадання в пірс поряд з кораблем - якісь пошкодження будуть, але явно не критичні.
показати весь коментар
25.03.2024 17:25 Відповісти
Супутниковим знімкам
показати весь коментар
26.03.2024 02:18 Відповісти
мітьок, патєрь нєт, фсє ідьот паплану.
показати весь коментар
25.03.2024 16:41 Відповісти
Якщо ще військові почнуть брехати......
показати весь коментар
26.03.2024 02:13 Відповісти
Молодцы
показати весь коментар
25.03.2024 16:14 Відповісти
Бийте ще і частіше!
показати весь коментар
25.03.2024 21:50 Відповісти
Підтвердження критичного ураження кораблів нема і це неприємно, як кажуть не кажи гоп, поки не перескочиш
показати весь коментар
26.03.2024 02:03 Відповісти
Можливо і не має, але від карми не втечеш..."Саратов" не дасть збрехати
показати весь коментар
26.03.2024 06:06 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК=?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
показати весь коментар
26.03.2024 13:23 Відповісти
 
 