Терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро", - іранські ЗМІ
Підрозділ терористів ІДІЛ провінції Хорасан звернувся до Путіна та пригрозив новим терактом на території Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть іранські ЗМІ.
Так, терористи на знак протесту проти того, що росіяни катують підозрюваних у нападі на Крокус Сіті Хол заявили про підготовку до нового теракту.
Вони заявили, що "дуже скоро" будуть "важкі, смертельні, криваві, болючі, пекельні та руйнівні удари". Також терористи пригрозили особисто Путіну.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.
І от - не пройшло і дня як вже посипались погрози .
«Пикник» подтвердил, что концерт группы в Петербурге состоится 27.03.24.
Бумеранг…
- Игиловские бандеровцы.....
І ось так в рузні виник новий трабл:
- укротаджикі. )))
Може солісту "Пікніка" відрізати вухо, щоб аін у чомусь зізнався?
Кацапстан должен расплатиться за все вековые злодеяния против Украины и всего мира!
не то что б меня это беспокоило, но просто интересно, что случилось?