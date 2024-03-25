УКР
Терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро", - іранські ЗМІ

іділ

Підрозділ терористів ІДІЛ провінції Хорасан звернувся до Путіна та пригрозив новим терактом на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть іранські ЗМІ.

Так, терористи на знак протесту проти того, що росіяни катують підозрюваних у нападі на Крокус Сіті Хол заявили про підготовку до нового теракту.

Вони заявили, що "дуже скоро" будуть "важкі, смертельні, криваві, болючі, пекельні та руйнівні удари". Також терористи пригрозили особисто Путіну.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

Читайте: Глава МВС Німеччини після теракту в РФ: Є загрози і від ісламістів, і від Росії

Іділ

Автор: 

росія (67880) теракт (1070) ІДІЛ (307)
25.03.2024 15:14 Відповісти
25.03.2024 15:13 Відповісти
Можу лише побажати їм успіху. Сподіваюся, наступний удар по рашистським терористам буде ще масштабніший та з більшою кількістю ліквідованого біосміття.
25.03.2024 15:18 Відповісти
Ага, прігожин ужє захватіл маскву.
25.03.2024 19:05 Відповісти
"Європейська демократія" нічого досі не зробили для українського успіху у цій війні, а в основному лише патякає язиком і висловлює стурбованості. Так що навіть не знаю...
30.03.2024 12:57 Відповісти
. Тільки вчора написав коцнутому в що мовляв - рано радієш гнида , ІДІЛ вам ще помститься за те що ви привселюдно катуєте їхніх бойовиків ,, і - чекай на нові теракти , та викрадення і відрізання голів кацапам - туристам , які подорожують в мусульманських країнах .
І от - не пройшло і дня як вже посипались погрози .
25.03.2024 16:08 Відповісти
як би то краще сказати - Аллах їм в поміч...
25.03.2024 16:14 Відповісти
ІДІЛ нам точно не партнери, але дестабілізація на кацапстані нам на руку. Упоротий кацапстан так хоче вбити нас, що не здатне захистити самих себе. гойда дибіли.
25.03.2024 16:15 Відповісти
З вашого допису видна істина: "Ворог мого ворога - мені друг"
25.03.2024 16:24 Відповісти
Каравууууууллл! Що ж мені робити? Попкорн не люлю,риба солона набридла,фісташки дорогі,чіпси шкідливі....Чим же мені запасатися до пива,для комфортного перегляду ?
25.03.2024 16:17 Відповісти
Хоча....Все може бути набагато складніше. Вже давно відомо,що ІДІЛ створений в Іраку,людьми Саддама Хусейна,це іракська офіцерня,спецслужбісти тощо. Всі вони вчилися в СССР та РФ і Рашку підозрюють,що саме вона стоїть за цим ІДІЛ. Якщо ІДІЛ почне масово мочити русню на Рашці,вона стане в очах Заходу жертвою,адже ІДІЛ це ворог Заходу. А з жертвою треба буде замирятися...Ну а те,що Рашка знищила і знищуватиме сотні тисяч українців,для Заходу не велика проблема....
25.03.2024 16:25 Відповісти
Спробуйте себе на ютубі. І не забувайте регулярно донатити на ЗСУ.
25.03.2024 18:15 Відповісти
Отож бо...І це не те, щоб набагато складніше, а всього-навсього не примітивно.
25.03.2024 19:23 Відповісти
Пиво варте само себе. Але я останнім часом ласую креветкою під пивко...
25.03.2024 16:32 Відповісти
Хлопці а ви можете повторити?

«Пикник» подтвердил, что концерт группы в Петербурге состоится 27.03.24.
25.03.2024 16:20 Відповісти
Нехай цей Пук.нік вибирае зал побільше. Щоб ІДІЛу було де розвернутись.
25.03.2024 16:26 Відповісти
ФСБ та ІДІЛ чудово співпрацюють щоб викликати співчуття до кацапів після терактів, розхідного людського матеріалу ***** з обох боків і не жалко.
25.03.2024 16:23 Відповісти
жабагадюкін в дії.
25.03.2024 16:25 Відповісти
25.03.2024 18:26 Відповісти
Це дуже добре для України. Це відволікання від України фсбешників, військових і тд і тп. А головне, це демонстрація всім руцкім лошарам : ворог у вас підносом і ніяк не в Україні. і шо путін таки **** і нікчема. Це дуже добре.
25.03.2024 16:28 Відповісти
Ой, #уйло з великої літери - та подивіться на його підбори
25.03.2024 16:29 Відповісти
так, з великої. Бо це ім"я. А з маленької, то це просто погане і образливе слово.Тому ***** може бути лише президент країни-агресора, а ****** в принципі кожна людина за певних обставин.
25.03.2024 16:54 Відповісти
Всі руцькі в першу чергу і є вороги, а потім вже лошари і будь який набір ...
26.03.2024 05:15 Відповісти
Ну, час обрано вірно: расєя зараз не така потужна, і саме зараз спробувати розірвати її з середини. Хто сіє вітер - пожинає бурю. Та кому це цікаво, як кажуть готи
25.03.2024 16:28 Відповісти
Як мені здається той факт, що ***** або хто у них там головний вперто заявив про «акно на граніцє с Украінай» вказує на серйозні розбіжності між кланами в Московії.
25.03.2024 16:28 Відповісти
Бяларуси кажуть, що туркмени взагалі йшли до них
25.03.2024 16:31 Відповісти
По карту?
25.03.2024 18:06 Відповісти
В Москве участник ЧВК «Вагнер» убил сожительницу и отрезал ей ухо
25.03.2024 16:34 Відповісти
Вона писала вірші в інтернеті. Він прочитав, - і не витримав.

25.03.2024 18:46 Відповісти
))) тут би і нормальна людина не витримала цього трешу.
25.03.2024 19:08 Відповісти
Маяковський би застрелився вдруге якби прочитав...
25.03.2024 19:17 Відповісти

25.03.2024 19:10 Відповісти
Це плата московітам прутіна+патрушева, за оті дрони з Ірану…
Бумеранг…
25.03.2024 16:36 Відповісти
Вечером на всех ТВ-помойках рф:
- Игиловские бандеровцы.....
25.03.2024 16:50 Відповісти
Помийка здивована, що всі проти неї і навіть киргизи вже підтримують таджиків.

І ось так в рузні виник новий трабл:
- укротаджикі. )))

25.03.2024 19:26 Відповісти
А винуваті будемо ми як завжди
25.03.2024 17:16 Відповісти
Там у Пітері якраз знов "Пікнік" концерт дає.

Може солісту "Пікніка" відрізати вухо, щоб аін у чомусь зізнався?
25.03.2024 17:23 Відповісти
25.03.2024 19:28 Відповісти
Аллааааааааааааааакбар!
25.03.2024 17:47 Відповісти
Дай ми бог или алдах успехов!
Кацапстан должен расплатиться за все вековые злодеяния против Украины и всего мира!
25.03.2024 17:47 Відповісти
По всьому мордору кацапи почнуть переслідувати мешканців Середньої Азії, Ігіл та інші формування отримають массу бійців і іранські шехеди БПЛА массово перетворяться у Шахиди, а гурій і райські сади їм забезпечать.
25.03.2024 18:02 Відповісти
Русня, чэкайтэ...
25.03.2024 18:19 Відповісти
Яка чудова новина!
25.03.2024 19:11 Відповісти
Примітивненько якось то все виглядає, панове. З тим , що сталось у крокусі, все набагато гірше...Зло стратило людей тільки через підозру в теоретично можливій зраді, та ще й виставить себе жертвою в очах недолугих атеїстів всього світу.
25.03.2024 19:40 Відповісти
Ну впершу чергу стратило не людей а сміття.... Чи ви вже і забули як то російське бидло радувалось смертям цивільних? Давайте скажемо так, це був знищений військовий об'єкт!!!
26.03.2024 13:18 Відповісти
Ні , не скажу я такої дурниці, бо то неправда.
26.03.2024 19:26 Відповісти
Чекаэмо з нетерпiнням!!!
25.03.2024 19:41 Відповісти
кто-то может объяснить, с чего вдруг игил пристебался к россии?
не то что б меня это беспокоило, но просто интересно, что случилось?
25.03.2024 23:06 Відповісти
Та кацапстан як ніколи вразливий зараз, і вони у свою чергу насрали радикальним ісламським організаціям як і самим мусульманам більше навіть чим америкоси. Та ж війна в Сирії як один з недавніх прикладів де кацапи браво засунули свій ніс.... А ІГІЛ це йому не ручні тік-ток загони кадиркіна, а щось вже не менш серйозне. Не здивуюсь якщо і прихильники незалежності Ічкерії примкнуть до них, оскільки ворог мого ворога мій друг!!!
26.03.2024 13:15 Відповісти
сидели-сидели столько лет молча, и тут вдруг вылезли
26.03.2024 22:16 Відповісти
