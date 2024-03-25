УКР
Протягом доби Сили оборони півдня ліквідували 112 окупантів та знищили 27 одиниць озброєння і військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

  • 112 окупантів;
  • 27 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
  • 8 артилерійських систем;
  • 2 зенітно-ракетні комплекси;
  • 15 одиниць авто-бронетанкової та спеціальної техніки;
  • 2 станції радіолокаційної боротьби.

