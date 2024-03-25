Протягом доби Сили оборони півдня ліквідували 112 окупантів та знищили 27 одиниць озброєння і військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Зазначається, що протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

112 окупантів;

27 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

8 артилерійських систем;

2 зенітно-ракетні комплекси;

15 одиниць авто-бронетанкової та спеціальної техніки;

2 станції радіолокаційної боротьби.

