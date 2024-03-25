Протягом доби Сили оборони півдня ліквідували 112 окупантів та знищили 27 одиниць озброєння і військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:
- 112 окупантів;
- 27 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 8 артилерійських систем;
- 2 зенітно-ракетні комплекси;
- 15 одиниць авто-бронетанкової та спеціальної техніки;
- 2 станції радіолокаційної боротьби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль