У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у причетності до переправлення мігрантів

Поліція Підляського воєводства повідомила про затримання двох українських водіїв. Одного з них підозрюють у причетності до перевезення нелегальних мігрантів, іншого - спіймали під час перевезення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ

Першого водія, 43-річного чоловіка за кермом автомобіля Opel з люблінськими номерами, зупинили для превентивної перевірки в районі містечка Новосади, неподалік від кордону з Білоруссю.

Зазначається, що водій не зміг чітко пояснити, куди прямує, і врешті показав закріплену локацію неподалік від місця, де його зупинили для контролю. Українець сказав, що прибув для виконання далекої поїздки за 1200 злотих.

Як розповідають у поліції, під час з’ясування цих деталей у напрямку авто почала йти група з 5 людей, які не одразу помітили правоохоронців, а потім розвернулися і пішли в іншому напрямку. Поліція погналася за ними та затримала чоловіків, вони виявились громадянами Пакистану й Афганістану.

Наступного дня приблизно у тому ж районі біля села Гайнувка зупинили Seat з познанськими номерами. Всередині виявилося п’ятеро громадян Афганістану, які перед тим непоміченими перейшли кордон. За кермом був 40-річний українець.

У Польщі за допомогу мігрантам, які нелегально перетинають кордон, загрожує до 8 років позбавлення волі.

