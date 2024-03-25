УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9616 відвідувачів онлайн
Новини
1 518 7

У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у причетності до переправлення мігрантів

кордон,польща

Поліція Підляського воєводства повідомила про затримання двох українських водіїв. Одного з них підозрюють у причетності до перевезення нелегальних мігрантів, іншого - спіймали під час перевезення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заяві пресслужби від 25 березня.

Першого водія, 43-річного чоловіка за кермом автомобіля Opel з люблінськими номерами, зупинили для превентивної перевірки в районі містечка Новосади, неподалік від кордону з Білоруссю.

Зазначається, що водій не зміг чітко пояснити, куди прямує, і врешті показав закріплену локацію неподалік від місця, де його зупинили для контролю. Українець сказав, що прибув для виконання далекої поїздки за 1200 злотих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія влаштовує на кордоні з Фінляндією провокації з нелегалами, як раніше - Білорусь на кордоні з Польщею, - євродепутати

Як розповідають у поліції, під час з’ясування цих деталей у напрямку авто почала йти група з 5 людей, які не одразу помітили правоохоронців, а потім розвернулися і пішли в іншому напрямку. Поліція погналася за ними та затримала чоловіків, вони виявились громадянами Пакистану й Афганістану.

Наступного дня приблизно у тому ж районі біля села Гайнувка зупинили Seat з познанськими номерами. Всередині виявилося п’ятеро громадян Афганістану, які перед тим непоміченими перейшли кордон. За кермом був 40-річний українець.

У Польщі за допомогу мігрантам, які нелегально перетинають кордон, загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: Українця, який намагався перевезти нелегалів із Білорусі, затримали польські прикордонники

Автор: 

кордон (4920) мігранти (1138) нелегали (385) Польща (8987)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З якого пісюна писати що вони українці? якщо у нас в паспорті немає графи національність?
показати весь коментар
25.03.2024 16:18 Відповісти
влада "польських потопельників" використовує фсбешну методу рашистської3,14дерації, щоб відвернути увагу на звинувачення ПОЛЬЩІ В ТОМУ,ЩО З ЇЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНА ОТРИМАЛА РАШИСТСЬКУ РАКЕТУ...
показати весь коментар
25.03.2024 16:30 Відповісти
Треба, просто ПРИТРИМАТИ їх за ноги, поки вони затихнуть на гілляці, і все…, щоб потім тихо, прикопати у придорожній канаві.
Без цілої гори отої переписки та паперів діловодства, за це лайно…
показати весь коментар
25.03.2024 16:53 Відповісти
Є така х..ня про "легкі гроші",знаю одного оленя що вже там-десь ховається після першої спроби пролєтєть на кавре самальотє с афганцями.
показати весь коментар
25.03.2024 17:27 Відповісти
Kein Prozess mit den Schleusern, Vermögen als Strafe Beschlagnahmen und Aktivierung als Wehrpflichtiger und ab nach Bachmut an die Front. Denn wenn Sie einen Prozess bekommen, sind es Straftäter die nicht Dienen müssen und so Schaden Sie das zweite mal den Staat,
показати весь коментар
25.03.2024 18:16 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 18:42 Відповісти
 
 