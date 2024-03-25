УКР
У партії Шольца заявили, що своїм візитом до Китаю він запобіг ядерному удару РФ по Україні, - Bild

шольц,сі

Західні ЗМІ, зокрема німецькі, повідомили, що у 2022 році канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Пекіна і допоміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна повпливати на Путіна, щоб останній не застосовував проти України ядерну зброю.

Але видання Bild з такими твердженнями не погоджується, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше лідер фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що Україна та і вся Європа повинна дякувати Шольцу, оскільки він своїм візитом допоміг запобігти можливому ядерному удару Росії по Україні за наказом Путіна.

Однак, зазначає Bild, її оглядач Філіп П’ятов ставить це під сумнів і нагадує, що раніше американські ЗМІ вже писали, ніби восени 2022 року США побоювалися ядерного удару РФ по Україні. До його запобігання підключили Китай. Після візиту Олафа Шольца до Пекіну влада КНР закликала не застосовувати атомну зброю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай дистанціювався від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол"

Американські ЗМІ ще у 2022 році писали, що роль Шольца у Пекіні була мінімальною і він лише передавав Інформацію з Вашингтона. У відповідь на запит BILD офіс канцлера процитував його слова від листопада 2022 року після зустрічі із Сі Цзіньпіном: "У Пекіні я попросив голову Сі використати його вплив на Росію".

"На одному боці американці погрожували Російській Федерації. На іншому боці, і канцлер у цьому брав участь, вдалося досягти від Китаю та Індії підписання декларації, де вони висловилися проти застосування ядерної зброї взагалі і в Україні зокрема. Олаф Шольц, безумовно, сприяв зміні позиції Китаю. Але в жодному разі Шольц не запобіг ядерній війні, оскільки не було жодних ознак того, що ядерний удар неминучий", - заявив BILD військовий експерт Карло Масала, професор Університету бундесверу в Мюнхені.

Шольц та висловлювання про Україну

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "якщо російський президент вважає, що йому достатньо просто пересидіти цю війну, а ми послабимо свою підтримку, то він прорахувався". Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.

А у Бундестазі повідомили, що Шольц зрештою передасть Україні ракети Taurus.

Читайте також: Використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні є законним, - Шольц

Китай (4913) ядерна безпека (591) Шольц Олаф (1142)
Топ коментарі
+27
Настав час офігітєльних історій.
25.03.2024 16:46 Відповісти
+23
Дякуємо за допомогу Німеччині!
Українці пам'ятаймо про тих, хто допомагає нам у важкі часи, а також про тих, хто затіяв величне крадівництво, замість безпеки України та Українців!! Приблуди 95, ще в Україні ….
25.03.2024 16:43 Відповісти
+23
.
У партії Шольца заявили, що своїм візитом до Китаю він запобіг ядерному удару РФ по Україні
.
25.03.2024 16:56 Відповісти
🤥
25.03.2024 16:42 Відповісти
скажи щось своєму Байдену...
25.03.2024 16:45 Відповісти
а ти свому Зеленському Єрмаку.
25.03.2024 17:04 Відповісти
Мій це Порошенко .
25.03.2024 17:12 Відповісти
От якби китайці підтвердили,то я б повірив.А так,все, Макроніада почалась,хто рятівник цивілізації,визначатимуть напевно все таки українці!
25.03.2024 17:40 Відповісти
Ну, сказати він міг, а наскільки це насправді вплинуло на Сі, тільки Сі знає, але нікому не скаже.
25.03.2024 16:43 Відповісти
Та ти що 😂😂😂😂
25.03.2024 16:43 Відповісти
Хаи ше поіде і переконає Сі шоб тои сказав путлєру шо вже пора виобувати з Украіни
25.03.2024 16:43 Відповісти
Дякуємо за допомогу Німеччині!
Українці пам'ятаймо про тих, хто допомагає нам у важкі часи, а також про тих, хто затіяв величне крадівництво, замість безпеки України та Українців!! Приблуди 95, ще в Україні ….
25.03.2024 16:43 Відповісти
Так,подякуємо і зробимо вигляд що віримо цій заяві,що Сі такий недалекоглядний і нестійкий що його може переконати Шольц.Просто на даний час розклад такий що саме Китай може переконати будь кого в будь чому...
25.03.2024 17:02 Відповісти
А що, на Вашу думку більше мільярда китайців бажають вмерти разом із-за дурості, хвороби та "вялічія" одного недофюрера? Бо в ядерній війні немає переможця, не чули?
25.03.2024 17:21 Відповісти
Замість поставок Таурусів німчура продовжує шольца валяти. Тьфу,***.
25.03.2024 16:44 Відповісти
рембо, адепт руZZкого міра шольц сумлінно виконував та виконує вказівки руZZкіх агентів шрьодера та меркель...
25.03.2024 16:44 Відповісти
В партії Шольца повинні подякувати Україні, що кацапи ще не вдарили ядеркою по Німеччині. Була б першою одна з країн Балтії, а не Україна, ще невідомо, до чого це б призвело.
25.03.2024 18:01 Відповісти
Настав час офігітєльних історій.
25.03.2024 16:46 Відповісти
А ще по дорозі врятував Берлін від падіння метеориту.
25.03.2024 16:46 Відповісти
Не,,ну тогда кончно другоє дело... Не обосрались а сделали газовую атаку с целью предотвращения
25.03.2024 16:46 Відповісти
це в совку був такий прикол, прохвесор чи дєкан бере з тебе гроші за вступ, а якщо ти не здав - повертають.
25.03.2024 16:47 Відповісти
ну не може захід без піз***льства
25.03.2024 16:48 Відповісти
По сути дела - оно так, если на то пошло, но не в этом же дело...
25.03.2024 16:49 Відповісти
Шольц врятував світ
25.03.2024 16:50 Відповісти
а разве не зеленский!?
25.03.2024 16:53 Відповісти
зеленський -- рятівник України.

( ілюстрацією до цього може бути відоме фото, що наведено у наступному пості )
25.03.2024 16:57 Відповісти
25.03.2024 16:51 Відповісти
Орден йому та новий комлект памперсів.
25.03.2024 16:51 Відповісти
В те що кацапи збирались застосувати ЯЗ я повірить можу. Але в те що Шольц це зупинив - ну ніяк...
25.03.2024 16:52 Відповісти
"- Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору." (С)
)))
25.03.2024 16:52 Відповісти
Ну, інфа така, дуже склизька.
25.03.2024 16:52 Відповісти
И прослезился...
25.03.2024 16:52 Відповісти
.
У партії Шольца заявили, що своїм візитом до Китаю він запобіг ядерному удару РФ по Україні
.
25.03.2024 16:56 Відповісти
25.03.2024 16:58 Відповісти
25.03.2024 17:01 Відповісти
У меня давно уже такое впечатление что мы все уже на ***. Только ноги свисают.
25.03.2024 17:12 Відповісти
25.03.2024 17:55 Відповісти
щось від України дуже в'яло, майже ніяк не ставиться питання по будапештському меморандуму. Жертви російских нелюдів вже починають скривати місцева влада. Зверніть увагу, кадри з крокуса облетіли весь світ в той же вечір. Кадри нещасних людей, яких росія вбива кожного дня на власних подвір'ях, вбива авіабомбами та артилерійськими снарядами! В Оріхові, Токмачці і по всій Україні - хоть хтось бачив навіть в Україні не кажучи про світ ???????
25.03.2024 16:56 Відповісти
Яка влада, така і її реакція на події...
Як казала Лана Зеркаль -- "Немає політичної волі."
25.03.2024 16:59 Відповісти
Нема при чинній владі людей, котрі ******* Україну; лише зрадники, запроданці та крадії.
25.03.2024 17:31 Відповісти
жалко что ракета ху...ла не попала в посольство Китая на Печерске....интерестно какая была бы реакция Китая, ......но я думаю и так в польстве многие обосрались.
25.03.2024 17:00 Відповісти
Звичайна лапша. Сцарь це ще те сцикло . В США йому в тому ж 2022 розказали й показали ,що буде з його бункером і ним самим якщо.....
25.03.2024 17:06 Відповісти
ну от, тепер таураси можно і не давать
25.03.2024 17:06 Відповісти
Соціал-демократичний голуб миру (tm).
25.03.2024 17:08 Відповісти
А ще у той день дощу небуло!!!
Теж він?
25.03.2024 17:09 Відповісти
Он што ******* ядерную кнопку?
25.03.2024 17:10 Відповісти
Германия решила в другой способ померятся пис...ами с Францией вместо передачи таурс
25.03.2024 17:10 Відповісти
Схоже на вияснення відносин між шмольцем і мікроном.
26.03.2024 02:43 Відповісти
у мене питання!
навіщо завдавати ядерний удар по україні?
який в цьому сенс?
або по варшаві, або по бєлгороду!
тут, хоч зрозуміла логіка.
25.03.2024 17:10 Відповісти
А тим, що Шольц зранку покакав, він запобіг вторгненню інопланетних рептилоїдів.
25.03.2024 17:14 Відповісти
Якщо Шольц дасть ракети Taurus, я готовий свідчити, що він навіть запобіг атаці інопланетян. Пох, аби було чим по кацапах пульнути. Гарне-е-е-енько пульнути!
25.03.2024 17:14 Відповісти
не Шольц, а Брюс Уілліс в ролі рятівника світу
25.03.2024 17:21 Відповісти
А теперь без рекламно-понторезного трепа:
"Своим визитом в Китай Шольц предотвратил ядерный удар по 40% мировых черноземов, по развитой инфраструктуре 20%-мирового производства зерновых и по крупным производителям столь любимой в Европе органической агро-продукции".
Так кого вы спасли товарищ Щольц?
25.03.2024 17:21 Відповісти
Київ - знову балістика з Криму! В укриття!
25.03.2024 17:26 Відповісти
Це тільки початок, а скільки ще «офігенних помічників та рятувальників України» після нашої перемоги зʼявиться? На Банковій за є буттся ордени карбувати…. Шольц, ти дай ракети Тауруста краще відійди у сторінку покури.
25.03.2024 17:32 Відповісти
Яка (уйня
25.03.2024 17:32 Відповісти
Вместо Таурусов - байки из 2022-го
25.03.2024 17:36 Відповісти
боброедка же предлагала жашнуть ядеркой по расее
25.03.2024 17:51 Відповісти
https://youtu.be/gsux3RnrovA?si=ytFinhj5o2NEozlQ ...

Голобородько всех порешил...
25.03.2024 17:52 Відповісти
Тварь брехливая
25.03.2024 17:54 Відповісти
Не ведусь.
25.03.2024 18:04 Відповісти
Чому українці так бояться ядерного удару? Використання Тактичної ядерної зброя нічого не змінить ні на фронті ні в тилу ,( 10ракет в Дніпрогес рівняються одній ядерній бомбі) але що воно змінює? А таки змінює і змінює на користь України , а саме автоматично знімає з нас статус безядерної країни, оскільки ми завжди можем сказати що Росія використала про ти нас не десяток а сотню ядерних бомб , і поскільки вони російські то 90 не спрацювало , а в договорі про не росповсюдження ядерної зброї нічого не сказано про трофейну ядерну зброю, таким чином УКРАїна отримає легітимне право на розробуку і негайне використання своєї ядерної зброї під легендою трофейної російської, але для цього потрібно хочаб якійсь яйця мати а не плакти заходу за кожен снаряд і патрон
25.03.2024 18:05 Відповісти
Та просто передав "вєсточку" від США, яке там "спасєніє".
25.03.2024 18:05 Відповісти
пуйло сознательно запугивает западных политиков "ядерным апокалипсисом" (и не только политиков-- вспомните испуг Илона Маска), так что Шольц может думать что он спаситель Человечества. Гэбэшники в технологиях запугивания кое что смыслят....
25.03.2024 18:07 Відповісти
Моя думка, якщо б куйло хотіло, то воно б використало ядерку, але тільки при одній умові, якщо б відчуло загрозу втрати Криму, а її не було і немає 🤔
25.03.2024 18:35 Відповісти
Настав час охтх історій!
25.03.2024 18:41 Відповісти
Ну теперь Макрону, что бы переплюнуть Шольца, надо пообещать Украине ЯО... Такое, разговорами про ввод войск, не переплюнешь)
25.03.2024 18:45 Відповісти
Короче, порішали...
25.03.2024 18:48 Відповісти
Дозвольте поцiкавитися, це вони по нам хотiли вдарити тою ядерною зброєю, яку ми їм самi вiддали за газ, з якого через прокладки ******* бабло усi кому не лєнь при владi ? А тепер воювати женуть голодранцiв, а тi хто при владi нахапав сам хєрпiде i синкiв хєрпошльот ? Нiчого не забув ?
25.03.2024 18:55 Відповісти
Чому дивуватись таким дебільним заявам, коли у нас одна шашлична нікчема заявляє, що сам своїм потужним поглядом деокупував Київ.
25.03.2024 19:00 Відповісти
Шольц, великий брехун, забагато бере на себе, миротворець грьобаний!!! Менше ***** більше роби, де Taurus, Шольц???!!!
25.03.2024 19:14 Відповісти
Я теж запобіг розлученню кума і куми. Час від часу сплю з нею і постійно переконую, що нема сенсу їй розлучатись.
25.03.2024 19:21 Відповісти
Наснаги і здоров'я вам в такій "миротворчій" діяльності.
25.03.2024 20:35 Відповісти
Дякую, добра людино.
25.03.2024 20:37 Відповісти
Я китаєць. Насправді більшість китайців не підтримують Росію. Росія забрала нашу північну територію та вбила місцевих китайців. Це ганьба для нашої нації. Позиція авторитарного уряду Сі Цзіньпіна абсолютно не відповідає позиції простого китайця, Сі Цзіньпін не є лідером, обраним голосуванням.
26.03.2024 10:37 Відповісти
 
 