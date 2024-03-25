У партії Шольца заявили, що своїм візитом до Китаю він запобіг ядерному удару РФ по Україні, - Bild

Західні ЗМІ, зокрема німецькі, повідомили, що у 2022 році канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Пекіна і допоміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна повпливати на Путіна, щоб останній не застосовував проти України ядерну зброю.

Але видання Bild з такими твердженнями не погоджується, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше лідер фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що Україна та і вся Європа повинна дякувати Шольцу, оскільки він своїм візитом допоміг запобігти можливому ядерному удару Росії по Україні за наказом Путіна.

Однак, зазначає Bild, її оглядач Філіп П’ятов ставить це під сумнів і нагадує, що раніше американські ЗМІ вже писали, ніби восени 2022 року США побоювалися ядерного удару РФ по Україні. До його запобігання підключили Китай. Після візиту Олафа Шольца до Пекіну влада КНР закликала не застосовувати атомну зброю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай дистанціювався від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол"

Американські ЗМІ ще у 2022 році писали, що роль Шольца у Пекіні була мінімальною і він лише передавав Інформацію з Вашингтона. У відповідь на запит BILD офіс канцлера процитував його слова від листопада 2022 року після зустрічі із Сі Цзіньпіном: "У Пекіні я попросив голову Сі використати його вплив на Росію".

"На одному боці американці погрожували Російській Федерації. На іншому боці, і канцлер у цьому брав участь, вдалося досягти від Китаю та Індії підписання декларації, де вони висловилися проти застосування ядерної зброї взагалі і в Україні зокрема. Олаф Шольц, безумовно, сприяв зміні позиції Китаю. Але в жодному разі Шольц не запобіг ядерній війні, оскільки не було жодних ознак того, що ядерний удар неминучий", - заявив BILD військовий експерт Карло Масала, професор Університету бундесверу в Мюнхені.

Шольц та висловлювання про Україну

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "якщо російський президент вважає, що йому достатньо просто пересидіти цю війну, а ми послабимо свою підтримку, то він прорахувався". Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України.

А у Бундестазі повідомили, що Шольц зрештою передасть Україні ракети Taurus.

Читайте також: Використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні є законним, - Шольц