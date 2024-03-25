"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 192 окупанти та уразила понад 370 одиниць російської техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА
Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 18 до 25 березня 2024 року ліквідували 192 окупанти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"За останній тиждень безпілотники ударних підрозділів уразили 370+ одиниць російської техніки. І це тільки ті кейси, на які маємо відеопідтвердження. Очевидно, що врожай більший", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, роботу дронів відчули на собі російські танки (-50 одиниць), опорні пункти (-677), гармати (-95) і вантажівки (-104).
Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 21 САУ, 15 складів бк / палива та 4 РСЗВ.
Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.
Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.
не оператори, ті що в окопах, не командири на передовій, котрі за це відповідають.
а непохитний ворюга, "генерал" федоров.