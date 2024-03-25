УКР
"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 192 окупанти та уразила понад 370 одиниць російської техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 18 до 25 березня 2024 року ліквідували 192 окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"За останній тиждень безпілотники ударних підрозділів уразили 370+ одиниць російської техніки. І це тільки ті кейси, на які маємо відеопідтвердження. Очевидно, що врожай більший", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Армія дронів" за два тижні ліквідувала 183 окупанти, 6 ППО, 88 танків та 133 гармати, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Армія дронів

Як зазначається, роботу дронів відчули на собі російські танки (-50 одиниць), опорні пункти (-677), гармати (-95) і вантажівки (-104).

Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 21 САУ, 15 складів бк / палива та 4 РСЗВ.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Читайте: У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували понад 300 тисяч БпЛА, - Федоров

Поки федоров киздть то московити мають уже 5разову перевагу в дронах...а ці все мріють
25.03.2024 16:37 Відповісти
"І це тільки ті кейси, на які маємо відеопідтвердження. "
25.03.2024 17:58 Відповісти
Покажіть, як треба робити, одні дивані експерти
25.03.2024 18:00 Відповісти
і знову, "генерал" федоров, з якоюсь своєю примарною армією, щось ліквідовує.
не оператори, ті що в окопах, не командири на передовій, котрі за це відповідають.
а непохитний ворюга, "генерал" федоров.
25.03.2024 16:39 Відповісти
Уважно читайте статтю - у ній все розжовано. Складно мозок увімкнути?
25.03.2024 18:02 Відповісти
друзяка федорова?
25.03.2024 18:51 Відповісти
Ще б пак добре перестати красти під час війни, але то таке....
25.03.2024 17:02 Відповісти
Просто Е-киздун...
