Погрози Путіна нас не лякають. Європа повинна продовжувати стримувати РФ, - прем’єрка Італії Мелоні

мелоні

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що її не лякає погрозлива риторика Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", слова Мелоні наводить агентство ANSA.

Агентство зазначає, що Мелоні коментувала заяви російського диктатора Володимира Путіна після теракту у концертній залі в передмісті Москви, для якого кремлівська пропаганда намагається знайти "зв’язок з Україною" попри те, що відповідальність за нього взяла ІДІЛ.

"Думаю, ситуація не змінилася порівняно з тим, що відбувалося до цього часу", - зазначила Мелоні.

"Ми маємо продовжувати робити нашу роботу, а саме забезпечувати те стримування, яке Європа, Захід вже зміг запровадити. І це найкраща гарантія, що ескалації не буде. Якби ми лякалися заяв Путіна, то злякались би набагато раніше", - додала прем’єрка Італії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцепрезидентка США Гарріс відкинула заяву Путіна про причетність України до теракту в "Крокусі": Немає жодних доказів

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, загинули 137 людей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

путін володимир (24833) теракт (1070) Мелоні Джорджа (178)
+3
Ну пані Мелоні можливо і не всіх лякають но Поляків Німців та та ще демократів пару десятків лякає ще й як памперси міняють тричі на день.
25.03.2024 16:55 Відповісти
+2
Молодець!! А могла б і з асфальту собі копійчину, як Приблуди95, замутити з гудроном… Аброхамія знає ці схеми….
25.03.2024 16:58 Відповісти
+2
чиїмось життями стримувати можна до нескінченості...
25.03.2024 17:03 Відповісти
Поляки он вже "стримали" кацапську ракету.
Стримались усім воєводством...
25.03.2024 16:56 Відповісти
При усій повазі. Коли вже європейські дятли перестануть бубніти про "стримування" цього скажено пса - рашистів. Чим довше "стримувати", тим більше скаженіє рашка і все більше і більше накачує військовий психоз. Треба вже зрозуміти - єдиний вихід позбавитися загрози від скаженого пса це знищити його назавжди. Поки рашка буде - безпеки не буде нікому.
25.03.2024 17:08 Відповісти
Тільки стримувати? І все?
25.03.2024 17:18 Відповісти
Але шольца ракети не дасть
25.03.2024 17:19 Відповісти
Європа стримувати?🤣🤣🤣🤣
25.03.2024 17:23 Відповісти
Мелоні вважає що Європа це тільки Україна?
25.03.2024 17:50 Відповісти
Мелони, а ты каким боком к этому причастна ? Никаким же. Чисто попи..деть.
25.03.2024 17:55 Відповісти
 
 