Погрози Путіна нас не лякають. Європа повинна продовжувати стримувати РФ, - прем’єрка Італії Мелоні

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що її не лякає погрозлива риторика Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", слова Мелоні наводить агентство ANSA.

Агентство зазначає, що Мелоні коментувала заяви російського диктатора Володимира Путіна після теракту у концертній залі в передмісті Москви, для якого кремлівська пропаганда намагається знайти "зв’язок з Україною" попри те, що відповідальність за нього взяла ІДІЛ.

"Думаю, ситуація не змінилася порівняно з тим, що відбувалося до цього часу", - зазначила Мелоні.

"Ми маємо продовжувати робити нашу роботу, а саме забезпечувати те стримування, яке Європа, Захід вже зміг запровадити. І це найкраща гарантія, що ескалації не буде. Якби ми лякалися заяв Путіна, то злякались би набагато раніше", - додала прем’єрка Італії.

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, загинули 137 людей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".