Підприємець з Харкова збагатився на 200 тис. грн на ремонті укриття однієї з гімназій міста - йому загрожує до восьми років тюрми

Харківський підприємець обманним шляхом заволодів 200 тис. грн бюджетних коштів, завищивши обсяги витрат на ремонт укриття в одній з гімназій міста.

Немишлянська окружна прокуратура м. Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року між одним з департаментів Харківської міської ради та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо проведення ремонту укриття гімназії, розташованої в Індустріальному районі м. Харкова.

Підприємець, діючи з метою наживи, забезпечив внесення в офіційні документи недостовірних відомостей, завищивши нормативні обсяги витрат на майже 1200 людино-годин.

Надалі на підставі документа, наданого обвинуваченим замовнику, на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 200 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Харківській міській територіальній громаді.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

