УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9616 відвідувачів онлайн
Новини
1 631 22

Підприємець з Харкова збагатився на 200 тис. грн на ремонті укриття однієї з гімназій міста - йому загрожує до восьми років тюрми

прокуратура

Харківський підприємець обманним шляхом заволодів 200 тис. грн бюджетних коштів, завищивши обсяги витрат на ремонт укриття в одній з гімназій міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Немишлянська окружна прокуратура м. Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року між одним з департаментів Харківської міської ради та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо проведення ремонту укриття гімназії, розташованої в Індустріальному районі м. Харкова.

Також читайте: БЕБ запобігло розтраті понад 20 млн грн бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних споруд на Харківщині

Підприємець, діючи з метою наживи, забезпечив внесення в офіційні документи недостовірних відомостей, завищивши нормативні обсяги витрат на майже 1200 людино-годин.

Надалі на підставі документа, наданого обвинуваченим замовнику, на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 200 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Харківській міській територіальній громаді.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ремонт укриття зі збитками у понад 870 тис. гривень – повідомлено про підозру керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (5874) розкрадання (280) укриття (335)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А деякі міністри збагатились на мільйони і тихо пішли у ліси
показати весь коментар
25.03.2024 17:07 Відповісти
+8
давайте розбиратися!
а чому підприємець, не може заробити?
він сплатив податки, чи ні?

от вам різниця, між резніковим, і підприємцем, який виконав роботу, і отримає за це покарання.
не зв'язуйтесь з державою!
показати весь коментар
25.03.2024 17:06 Відповісти
+8
200 тисяч - вісім років
100 мельоніф - максимум прогулянка в ліс
показати весь коментар
25.03.2024 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****
показати весь коментар
25.03.2024 17:00 Відповісти
Тобто ремонт зробив і не поділився. А київським баригам за барабани і овочерізки премії добавили...
показати весь коментар
25.03.2024 17:03 Відповісти
Патріот, скоро одягне вишиванку і піде у депутати. Новає ліцо😉
показати весь коментар
25.03.2024 17:04 Відповісти
Враховуючи що укриття він все таки зробив тюрму можна замінити тим самим укриттям,де він вісім років буде обслуговувати людей...
показати весь коментар
25.03.2024 17:06 Відповісти
то він, таки виконав роботу?
не мав права заробити? повинен був, нашару?
показати весь коментар
25.03.2024 17:07 Відповісти
давайте розбиратися!
а чому підприємець, не може заробити?
він сплатив податки, чи ні?

от вам різниця, між резніковим, і підприємцем, який виконав роботу, і отримає за це покарання.
не зв'язуйтесь з державою!
показати весь коментар
25.03.2024 17:06 Відповісти
Нормо-година коштує значно менше, ніж треба платити реально будівельникам. Тому, щоб виконати роботи і розрахуватися з найнятими працівниками за реальними тарифами, Підрядник фіктивно збільшив саму кількість нормо-годин.

При такій схемі можна посадити всіх будівельників, дорожників та інших, хто працює з бюджетом.

Якщо вже різниця в кількості годин настільки велика, тоді скоріше там був відкат закладено і не великим бажанням виконавця робіт.
показати весь коментар
25.03.2024 17:47 Відповісти
Щось круто, якось…
показати весь коментар
25.03.2024 17:06 Відповісти
Це ще він ще гуску в сусіда не вкрав...
показати весь коментар
25.03.2024 17:13 Відповісти
200 тисяч - вісім років
100 мельоніф - максимум прогулянка в ліс
показати весь коментар
25.03.2024 17:06 Відповісти
А деякі міністри збагатились на мільйони і тихо пішли у ліси
показати весь коментар
25.03.2024 17:07 Відповісти
Під роздачу завжди попадають дрібні бариги або зіц- прєдсєдатєлі, справжні хижаки мають покровителькою і гарних юристів-адвокатів.
показати весь коментар
25.03.2024 17:12 Відповісти
У всьому завжді винуваті "баригі-спєкулянти" , а чесний чиновник ,який отримав відкат ні при чому ..
показати весь коментар
25.03.2024 17:15 Відповісти
І це вважається типу справедливе покарання, навіть якщо дійсно вкрав якісь 5 тисяч доларів? Може нехай на перший раз відшкодує просто 400,000 тис грн, та йде собі сором'язливо.
показати весь коментар
25.03.2024 17:16 Відповісти
Акти виконаних робіт з боку замовника хто підписував? - Откатчік?
показати весь коментар
25.03.2024 17:22 Відповісти
Воєнком Борисов збагатився на мільйони євро, йому нічого не загрожує.
показати весь коментар
25.03.2024 17:22 Відповісти
Фантастика. 200 000: 40=5000$. А там де 500 000$- орден за заслуги-ги-ги. Треш.
показати весь коментар
25.03.2024 17:28 Відповісти
Только слугам можно.
показати весь коментар
25.03.2024 17:59 Відповісти
Es geht doch darum, das er eine Leistung in Rechnung gestellt hat die er nicht erbracht hat, also Betrug,
показати весь коментар
25.03.2024 18:04 Відповісти
Ніііііі ,розстріл і конфіскація всього майна.
показати весь коментар
25.03.2024 18:12 Відповісти
8 років!!! Один вкрав 56 млн., другий 200 тис.гр., та під час війни пожиттєво за такі речі!!! Що це за ***....ня така???
показати весь коментар
25.03.2024 19:10 Відповісти
 
 