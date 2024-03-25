УКР
Новини
1 098 2

Рашисти вдарили ракетою по цивільних об’єктах у Дергачах, зруйновано будинки, 4 людини поранено

харківщина

Вдень 25 березня війська РФ ударили ракетою на н.п.Дергачі на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни завдали удар ракетою виключно по цивільних об'єктах.

"Внаслідок терористичного удару по нашу місту зруйновано щонайменше два будинки, пошкоджено близько десятка приватних домоволодінь. Четверо людей отримали стрес і легкі поранення, від госпіталізації відмовились", - йдеться у повідомленні.

Усі оперативні служби працюють на місці. Інформація уточнюється.

Автор: 

обстріл (30978) Харківщина (6054)
Коментувати
Сортувати:
и где реакция мирового сообщества...?
показати весь коментар
25.03.2024 17:03 Відповісти
ПТРК "Стугна-П" нужна модернизация… Знову, Умеров+Шмигаль, підставили Зеленського з Даниловим!! Західні Партнери, чекають на дієві рішення від Зеленського для Захисників України !!! Не тікати ж йому, як бакаю з України від Захисників!

https://www.ponomaroleg.com/ptrk-stugna-p-nuzhna-modernizacziya/
показати весь коментар
25.03.2024 17:05 Відповісти
 
 