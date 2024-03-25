Рашисти вдарили ракетою по цивільних об’єктах у Дергачах, зруйновано будинки, 4 людини поранено
Вдень 25 березня війська РФ ударили ракетою на н.п.Дергачі на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни завдали удар ракетою виключно по цивільних об'єктах.
"Внаслідок терористичного удару по нашу місту зруйновано щонайменше два будинки, пошкоджено близько десятка приватних домоволодінь. Четверо людей отримали стрес і легкі поранення, від госпіталізації відмовились", - йдеться у повідомленні.
Усі оперативні служби працюють на місці. Інформація уточнюється.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.ponomaroleg.com/ptrk-stugna-p-nuzhna-modernizacziya/