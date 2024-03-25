Українці зможуть через "Дію" подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ

Українці вже з квітня через "Дію" зможуть подати заяву про пошкоджене майно до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці вже з квітня через Дію зможуть подати заяву про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади. Потім буде можливість подати заяви в Реєстр, якщо не звертались до місцевої влади.

Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть Дію. Крім того, пізніше можна буде подавати через Дію заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу — звернутись із заявами про відшкодування збитків", - повідомив міністр.

Головна мета Реєстру, який створили міжнародні партнери, — зафіксувати всі заяви про шкоду, яку завдала війна, щоб росія виплатила Україні та українцям справедливі репарації.

Також читайте: Міжнародний реєстр збитків унаслідок війни з квітня буде відкритий для заяв від постраждалих, - Мін’юст

За словами Федорова, Україна з міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який конвертує інформацію з Реєстру в рішення про виплати компенсації Україні і тим, хто постраждав від війни.