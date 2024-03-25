Україна збила понад 2000 крилатих та балістичних ракет РФ з початку повномасштабної війни, - Міноборони
За час повномасштабної війни над Україною було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони України у соцмережі X.
"Це результат титанічної праці українських сил протиповітряної оборони. Сучасні системи ППО, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів", - йдеться у повідомленні.
Водночас відомство наголошує на тому, що Україна потребує більшої кількості систем ППО, щоб "захистити наших людей від російського терору".
"Оскільки цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів", - додали в Міноборони.
