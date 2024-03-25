УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9616 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 688 143

Українська армія стикнулася із нестачею військових в той час, як законопроєкт про мобілізацію застряг у Раді, - WSJ

генштаб,війна,зсу

Збройні Сили України потребують більше живої сили для стримування російського наступу.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що законопроєкт про мобілізацію застряг у Раді після кількамісячних дебатів. А запропоновані зміни до законопроєкту є незначними: знищення призовного віку до 25 років, надання права військовим звільнятися з армії після трьох років служби, а також запровадження покарання для чоловіків-ухилянтів.

Однак Рада, зіткнувшись з тим, що значна частина населення не бажає воювати, важко схвалює навіть ці скромні зміни в законі, пише WSJ.

"Ми боремося за зниження віку до 25 років. Це непопулярне рішення. Нам потрібно збільшити кількість людей, яких можна мобілізувати", - розповів нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

Видання також зазначає, що крім нестачі боєприпасів, найбільшою проблемою України є також брак солдатів. Командири водночас кажуть, що їхня мета - вистояти та відновити сили.

Українська військова розвідка повідомляла, що РФ здатна поповнювати свої сили на 30 тис. військових щомісяця. Проте війська РФ все одно важко просуваються вперед після окупації Авдіївки в лютому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без мобілізації хоча б 250 тис. людей у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз, - командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Філімонов

"Переважна більшість українців підтримують владу в продовженні боротьби з Росією. Але провал великого контрнаступу України минулого року та втрата десятків тисяч солдатів під час цього не лише похитнули впевненість українців у тому, що вони можуть повернути територію, а й виснажили їхні людські ресурси", - пише WSJ.

Також видання нагадало, що минулого літа Зеленський після низки корупційних скандалів звільнив всіх обласних військкомів. Але сотні тисяч чоловіків продовжують ухилятися від мобілізації. 

"Я не можу сказати, що почуваюся ухилянтом", - розповів 24-річний Олег Синельченко, обидва брати якого пішли воювати на початку війни. І вони ж застерегли його навіть від реєстрації у ТЦК. Мовляв, щойно його поставлять на облік, дороги назад не буде.

"Мені не телефонували, - каже Синельченко. - Більша частина країни сидить вдома і вдає, що нічого не відбувається".

Представники усіх верств суспільства просять Раду  послабити новий законопроєкт. Підприємства пропонують сплачувати податок, щоб уберегти своїх працівників від передової. Студенти кажуть, що їм потрібно дати можливість закінчити навчання до служби. Крім того, як зазначає WSJ, після розпаду Радянського Союзу в 1991 році в Україні була демографічна криза, і 20-річних українців нині менше, ніж у попередніх поколіннях.

Також, йдеться в матеріалі, у травні минулого року Рада ухвалила закон про зниження призовного віку до 25 років, але Зеленський його так і не підписав.

Також читайте: Комітет ВР підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання, - Фріз

Нардеп "Голосу" Роман Костенко розповів, що голосував за цей законопроєкт, але відтоді політика зниження призовного віку стала складнішою. У грудні законопроєкт про зміну форми призову відкликали на тлі суспільної протидії.

"Якби я встав посеред Ради і сказав: "Знизьмо вік до 21 року", його б одразу відхилили. Це непопулярне рішення. Але завдання президента – ухвалювати непопулярні рішення під час війни. Не можна перекладати відповідальність за них на когось іншого", - каже парламентар.

"Поки в Раді обговорюють поправки, солдати та їхні родини вимагають підкріплення. За словами Зеленського, у боях загинуло близько 31 000 військових, а за оцінками військових аналітиків, загальна кількість набагато більша. Ще десятки тисяч військовослужбовців отримали поранення, багато з них уже не в змозі воювати. Ті, хто залишився, виснажені та не мають артилерійських снарядів, а поставки із США затримуються", - пише WSJ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада чекає від уряду "правил гри" щодо броні від мобілізації, - "слуга народу" Шуляк

Автор: 

мобілізація (3226) ЗСУ (7929)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Про яку нестачу військових може йти мова, коли, наприклад, контрактники після проходження навчання за кордоном сидять в тилу та ходять як на роботу доба через три охороняти якісь порожні в/ч. чи блокпости. Коли офіцер, який стрімко робив кар'єру і має житло від держави в перший же день війни переводиться на кордон з Польщею і ні дня не воювавши насолоджується життям в тилу, ще й купує дружині авто з салону. Коли по кордонах з ЄС бігають натовпи добре навчених, міцних вояк в повному екіпіруванні, з дронами та псами і ловлять співвітчизників ще й не менша кількість займається тим самим по містах та селах. Коли молоді пенсіонери 40+ з силових відомств насолоджуються відпочинком і не переймаються, що в країні війна? Військових більш ніж достатньо, от тільки воювати більша частина з них не планує, бо ховатися за спиною цивільної бідноти значно безпечніше - трохи пересидять і на пенсію в сорок років.
показати весь коментар
25.03.2024 17:43 Відповісти
+30
Не заважайте Херпіду виконувати Оманські домовленості.
показати весь коментар
25.03.2024 17:30 Відповісти
+21
Українська армія зіткнулась із нестачею військових бо ми в одне лице витягуєм 3 світову. ОДНІ. І у нас нажаль нема Ла-Манша
показати весь коментар
25.03.2024 17:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Було мені смішно, коли намагалися мобілізувати поліцейських з Дніпра. Вони теж почали казати , що война не об'явлена, що ТЦК немає юрисдикції))
показати весь коментар
25.03.2024 17:45 Відповісти
Так вони правду казали, воно так і є.
показати весь коментар
25.03.2024 17:51 Відповісти
ага, це й зветься беззаконням - все решта є його наслідками
показати весь коментар
25.03.2024 18:22 Відповісти
Що цікаво, що всі ті, що ти перерахував, не бояться ні бурятів, ні штурму Варшави в складі кацапської армії. Цього повинні боятись, чомусь, лише чорнороби.
показати весь коментар
25.03.2024 21:47 Відповісти
ги.
Сєкта "хай Потап з Нвстею воює" вже тут як тут.
показати весь коментар
25.03.2024 17:46 Відповісти
Секта войовничих 70-літніх багатодітних інвалілів, як я бачу, теж.
показати весь коментар
25.03.2024 21:51 Відповісти
страшно це все, як мінімум троє моїх знайомих купили собі інвалід 3 групи і аспірант
показати весь коментар
25.03.2024 17:54 Відповісти
Гроші на вітер .Підуть на перекомісію,або тариф буде такий,що і нирки продадуть.Ну а там вже "автоматом" 3 гр. буде😁
показати весь коментар
25.03.2024 19:44 Відповісти
А може ЗСУ таки озброєння бракує, яке ви і раніше піпетковими дозами видавали. Аби не було ескалації..
показати весь коментар
25.03.2024 17:57 Відповісти
Єдине що треба зробити - загальмувати всю цю діч поки водичка потеплішає і зеленка стане нормальна. Треба дати зрозуміти владі, що стратегія геть провальна.
показати весь коментар
25.03.2024 17:57 Відповісти
Смело мы в бой пойдём !

За казнокрадов.

И как один умрём

За этих гадов
показати весь коментар
25.03.2024 17:58 Відповісти
по-перше воювати мають профі .. , а по-друге в чому нестача , в тому шо самі військові петляють від того шоб не йти на фронт і відсиджуються в тилу...

З.І. знаю пару містечок, сіл де в кожному по 2-3 частини , повно військових , але чомусь вже два роки вони сидять на єдному місці... то яка нестача ?
показати весь коментар
25.03.2024 18:02 Відповісти
в нас дуже багато людей, які ставши мобілізованими, зовсім не попадають на фронт, а переміщаються вздовж західних та північно-західних кордонів, а за цей час люди без ротацій сидять по 2 роки на фронті....
показати весь коментар
25.03.2024 18:04 Відповісти
Правильно а чого вона не стикнеться -якщо неї керують випускники Криворізько Трускавецької військово академії .

Простий приклад кума сестри мобілізували в кінці січня . Жодної військової підготовки не мав Перехворів на застудне в сирих гуртожитках - виїхав кілька разів на полігон ( Все з його слів ) . Тиждень назад не дійшов до позиції . ( Якого біса непідготовлену та необстріляну людину послали на першу лінію?) - накрили мінометом .

Наразі чекає на другу операцію в госпіталі .

Підсумок шапітолізації - за два місяці зробили з людину тимчасово непридатного , користь в обороні - нуль, користь державі - одні збитки на утримання .

Питання - який сенс в такій мобілізації .? Хто понесе кримінальну відповідальність за такі речі?
показати весь коментар
25.03.2024 18:05 Відповісти
Як можна зіштовхнутися коли на фронті 300 тис а 800 тис не задіяно і ще хочуть призвати.Що за маячня.І
показати весь коментар
25.03.2024 18:09 Відповісти
то НЗ . еліта нації, швобло сраколизів
показати весь коментар
25.03.2024 18:21 Відповісти
Федір Веніславський в якій військовій частині служить твій старший син?
показати весь коментар
25.03.2024 18:10 Відповісти
В ТЦК(по всій Україні) всього 46,5% військовиків,які дійсно воювали на передньому краї,а інші 44,5% -це ті хто за гроші,чи то по-кумовському признаку ... сховалися в тилу та повним ходом кошмарять чесних українців.
показати весь коментар
25.03.2024 18:13 Відповісти
46,5% це ті, хто має УБД. Скільки з них дійсно воювали, хто зна. Добре, якщо половина.
показати весь коментар
25.03.2024 18:59 Відповісти
Це , як мінімум , саботаж , в час війни прирівнюється до зради .
показати весь коментар
25.03.2024 18:13 Відповісти
мені особливо оце подобається "Збройні Сили України потребують більше живої сили для стримування російського наступу" ото я розумію логіка в 21 столітті , все в "совковому стилі", тобто різке збільшення зброї, техніки, боеприпасів, авіація, ППО не потрібні? Головне набрати невмотивоване гарматне м'ясо? Ну всі ж все бачать, дурних серед нас немає, ну неможливо перемогти кацапів виключно одним призовом у військо , військові гинуть, військові поранення важкі отримують, військові пропадають безвісти, військові в полон потрапляють, і так по кругу і кінця і краю цьому немає, ну скільки потрібно ще набрати людей у військо щоб армія могла повноцінно воювати використовуючи весь спектр людей і зброї? Зешобла хто вам винуватий, що ви не берегли людський ресурс, спалювали його як сірники в Бахмутах і Авдіївках? Хто вас зобов'язував міняти Залужного і всіх генералів під час критичної ситуації на фронтах? Треба було ще у 2022 році як тільки почалось вторгнення це все бігом прийняти і про зниження віку, і країну перевести на військові рейки і виробляти власну зброї, то дуже легко покласти на союзників, а самим ніхера не робити, ніхто крім вас не винуватий у такій дупі і безвиході в якій ми зараз опинились, тут звісно можна і Американцям подякувати зате що вони зі допомогою тормозять, але нормальна влада змогла б із такої б ситуації знайти вихід, а зелені вирішити включати "режим ждуна" і просто чекати, а раптом саме по собі все розсмокчеться, а воно он як сталося
показати весь коментар
25.03.2024 18:17 Відповісти
Зєля не уінуатий. Він служить(пуйлу)
показати весь коментар
25.03.2024 18:22 Відповісти
Спочатку вибори. Все інше потім
показати весь коментар
25.03.2024 18:18 Відповісти
Я знаю де вже є готові мотивовані та озброєні до зубів з нашивками "хіщнік" бійці.
звертайтесь, розкажу.
показати весь коментар
25.03.2024 18:22 Відповісти
Я вибачаюсь а що дасть той закон? В тцк почнуть дыяти виключно за законом, чи до лав ЗСУ одразу ж приєднаються мільйон підтягнутих, струнких, кров з молоком, вояк які голіруч здолають ворога?
показати весь коментар
25.03.2024 18:24 Відповісти
А нічого - хто панічно боявся, той і далі буде ховатися і це зрозуміло навіть тим, хто затіяв усе це з новим законом. Вони просто хочуть в рази збільшити штрафи, аби перед тим, як виловити та відправити людей на війну, попередньо їх ще й пограбувати. Владі потрібне бабло.
показати весь коментар
25.03.2024 18:37 Відповісти
Бабло, а також ще більше влади, щоби безкарно гребсти ще більше бабла доти, доки від країни не залишиться взагалі НІЧОГО.
Це "утилізатори" України, що працюють на її цілковите винищення.
показати весь коментар
26.03.2024 14:23 Відповісти
Від того що прийме ВР, більшість військових не збільшиться, можливо збільшиться коло необізнаних мобілізованих хлопців. Щоб збільшити коло військових а не жертв, потрібен вишкіл, відбір і навчання не менше пів року, яких не має. Єдиний вихід - потрібен ресурс кваліфікованих навчених військових з інших країн партнерів, поки навчать наших зацікавлених і здатних до військової справи бійців.
показати весь коментар
25.03.2024 18:31 Відповісти
Та є ці бійці. Порахуйте скільки в нас військових пенсіонерів, силовиків охоронців та тих військових хто тим чи іншим шляхом закосив або втік з фронту. При втратах 31 000.
Можливо, немає рядових-штурмовиків на першій лінії, вони гинуть першими.
показати весь коментар
25.03.2024 18:44 Відповісти
Половину мусорів спокійно можна в окопи відправляти. Ніхера вони не роблять, ходять з червоними мордами, вапроси рєшают. Зарплати мають непогані, пільги всякі, соцпакет, житло, рання пенсія. А Микола все життя платить податки, з яких мусора живуть та ще має їх захищати?
показати весь коментар
25.03.2024 18:54 Відповісти
Верзовна Рада во время войны - это абсурд, который тормозит принятие оперативных решений и играет на руку врагу
показати весь коментар
25.03.2024 19:12 Відповісти
В половину треба скоротити держаппарат. І НАРЕШТІ РЕФОРМУВАТИ КРАЇНУ! І ВОЮВАТИ МАЮТЬ ВСІ МОЖНОВЛАДЦІ ПОЧЕРЗІ. ТОДІ НАРОД ПОВІРИТЬ І ПІДЕ ПОРУЧ!
показати весь коментар
25.03.2024 23:45 Відповісти
А чи немає тут звязку блокування прийняття допомоги для України в США і депутати ВР вже понад чотири місяці під час війни не можуть прийняти закон про мобілізацію ? мені здаєтся без рашиської агентури ніяк.
показати весь коментар
25.03.2024 19:24 Відповісти
Почитаєш тут ухилянтів і все вони знають, скільки ментів не воює, а скільки воює,скільки тцкашників, скільки з 1 млн армії воює,а скільки в тилу, напевно у світі усі дебіли окрім ухилянтів,котрі сидячи на диванах володіють тією колосальною вибіркою інформації для того щоб знати правду-матку А по суті, то бабуїни вигадають все що завгодног тільки би пояснити чому їх на фронті бути не має,а інші там мають бути. перед кми вони намагаються виправдатися ніхто не знає
показати весь коментар
25.03.2024 19:29 Відповісти
То не виправдання, а пояснення, чому і куди можуть піти мобілізатори.
показати весь коментар
26.03.2024 07:50 Відповісти
То не можна назвати законом.
Це диверсія, як з закупівлі неіснуючих снарядів.
Чи нищення програмного забезпечення для війська.
Чи списання здорових офіцерів, за допомогою ВЛК.(Слідство. інфо)
Чи централізація енергоресурсів (доставляють/починають енорго блоки на існуючих станціях). Хоч треба розгалужена система меншими потужностями/осередками.
Мертві закони типу по правкам лозового. Чи лобіювання МВС стосовно прийняття на баланс камер спостереження. Під приводом необхідності в розкритті злочинів.
показати весь коментар
25.03.2024 21:52 Відповісти
"Ми боремося за зниження віку до 25 років. Це непопулярне рішення. Нам потрібно збільшити кількість людей, яких можна мобілізувати", - розповів нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.
===========

Точно, популярно і ближче до народу - це закликати 40-50 річних. А 20-25 літні ще не нагулялися, нехай ягу біля АТБ попивають та чекають коли кордон відкриється
показати весь коментар
26.03.2024 03:41 Відповісти
Пока Азовцы "выгребали" в Мариуполе, в Бахмуте, Авдеевке, в тоже время 200 000 откормленных холеных быков в ментовских погонах всех мастей дуреют от безделья, кошмарят теток, что яблоки на улицах продают, высматривают, кто, где и с кем трахается да у пацанов по компьютерам шныряют, порнуху ищут - самое то для безопасности воюющей страны. А еще стадо всяких прокурорских с одной извилиной от фуражки да с их неприкасаемыми детками. И еще одно особо опасное стадо вечно обдолбаных судей, которые за "интерес" подпишут все что угодно и любой закон протрактуют "как надо" да на отжатых машинах в пьяном угаре совершенно безнаказанно сбивают патрульных на блокпостах. О "депутатах" всех мастей и госслужащих, что служат и зарплату исправно получают в основном за границей, и так все ясно. И всей этой вакханалией рулит кремлевская крыса хермак. Вот такая вот мобилизация. Может таки на выборы - не зря американцы давят.
показати весь коментар
26.03.2024 05:58 Відповісти
Те, що й наказав Зеленському товариш майор з ФСБ.
Саботаж, шкідництво, підрив обороноздатності України режисури ФСБ у виконанні клоуна Зеленського і його шайки "потужних менеджерів".

Так переможемо ?
показати весь коментар
26.03.2024 08:32 Відповісти
Стаття явно ангажована, маніпулятивна, націлена на викривлення сприйняття російсько-української війни в читача.

Ті ж таки втрати, найперше, від недостатньої кількості відповідної зброї та ***********, а також від неадекватного та/або злочинного, використання засобів, особового складу, від неналежної підготовки та забезпечення бійців на фронті і т.д.
Додати до цього масові розкрадання коштів, гуманітарної допомоги (в т.ч., призначеної безпосередньо для військових), саботування виробництва власної зброї, ракет, снарядів, відверте саботування побудови належних укріплень, санкціоновані "згори"бєзпрєдєл, беззаконня та безкарність у діях представників того ж таки "тцк", на котрих була покладено функції з мобілізації, що призвело до підриву довіри громадян до військових, до мобілізаційних заходів, збройної боротьби проти агресора загалом т.д.; посилення репресивних заходів до військових тощо, котрі призводять лише до деморалізації як війська так і нароу загалом, і т. ін.
Що, заразом узяте, свідчить, передусім, про кризу управління в державі та про неналежне та/або злочинне виконання/не виконання посадовими особами своїх безпосередніх обов'язків.

Тобто, проблеми України не стільки в ресурсах (хоча такі проблеми мають місце), скільки й найперше, в незалежному а й часто злочинному використанні тих ресурсів, які Україна вже має.
Що неможливо пояснити ні в який інший спосіб, окрім як злим умислом та злочинною ж некомпетентністю. Що, в свою чергу, вже на повну використовують проти України як її відверті вороги, так й вороги таємні, саботуючи допомогу Україні під будь-якими приводами.
Що призводить ось, до таких завуальованих меседжів мовляв, "нащо українцям допомагати, коли вони самі не хочуть захищати країну" і т п.
І що не може не справляти враження чергового "усибічного договорняка певних зацікавлених осіб", спрямованого на розвал та "дерибан" України, її землі, надр і т.д., де українцям відводиться лише роль біженців, "вічних жебраків" та "гарматного м'яса" - бо лише самим своїм існуванням та прагненням до волі та самобутності - "заважають" цю землю "дербанити".
показати весь коментар
27.03.2024 00:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 