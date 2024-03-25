Українська армія стикнулася із нестачею військових в той час, як законопроєкт про мобілізацію застряг у Раді, - WSJ
Збройні Сили України потребують більше живої сили для стримування російського наступу.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначають, що законопроєкт про мобілізацію застряг у Раді після кількамісячних дебатів. А запропоновані зміни до законопроєкту є незначними: знищення призовного віку до 25 років, надання права військовим звільнятися з армії після трьох років служби, а також запровадження покарання для чоловіків-ухилянтів.
Однак Рада, зіткнувшись з тим, що значна частина населення не бажає воювати, важко схвалює навіть ці скромні зміни в законі, пише WSJ.
"Ми боремося за зниження віку до 25 років. Це непопулярне рішення. Нам потрібно збільшити кількість людей, яких можна мобілізувати", - розповів нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.
Видання також зазначає, що крім нестачі боєприпасів, найбільшою проблемою України є також брак солдатів. Командири водночас кажуть, що їхня мета - вистояти та відновити сили.
Українська військова розвідка повідомляла, що РФ здатна поповнювати свої сили на 30 тис. військових щомісяця. Проте війська РФ все одно важко просуваються вперед після окупації Авдіївки в лютому.
"Переважна більшість українців підтримують владу в продовженні боротьби з Росією. Але провал великого контрнаступу України минулого року та втрата десятків тисяч солдатів під час цього не лише похитнули впевненість українців у тому, що вони можуть повернути територію, а й виснажили їхні людські ресурси", - пише WSJ.
Також видання нагадало, що минулого літа Зеленський після низки корупційних скандалів звільнив всіх обласних військкомів. Але сотні тисяч чоловіків продовжують ухилятися від мобілізації.
"Я не можу сказати, що почуваюся ухилянтом", - розповів 24-річний Олег Синельченко, обидва брати якого пішли воювати на початку війни. І вони ж застерегли його навіть від реєстрації у ТЦК. Мовляв, щойно його поставлять на облік, дороги назад не буде.
"Мені не телефонували, - каже Синельченко. - Більша частина країни сидить вдома і вдає, що нічого не відбувається".
Представники усіх верств суспільства просять Раду послабити новий законопроєкт. Підприємства пропонують сплачувати податок, щоб уберегти своїх працівників від передової. Студенти кажуть, що їм потрібно дати можливість закінчити навчання до служби. Крім того, як зазначає WSJ, після розпаду Радянського Союзу в 1991 році в Україні була демографічна криза, і 20-річних українців нині менше, ніж у попередніх поколіннях.
Також, йдеться в матеріалі, у травні минулого року Рада ухвалила закон про зниження призовного віку до 25 років, але Зеленський його так і не підписав.
Нардеп "Голосу" Роман Костенко розповів, що голосував за цей законопроєкт, але відтоді політика зниження призовного віку стала складнішою. У грудні законопроєкт про зміну форми призову відкликали на тлі суспільної протидії.
"Якби я встав посеред Ради і сказав: "Знизьмо вік до 21 року", його б одразу відхилили. Це непопулярне рішення. Але завдання президента – ухвалювати непопулярні рішення під час війни. Не можна перекладати відповідальність за них на когось іншого", - каже парламентар.
"Поки в Раді обговорюють поправки, солдати та їхні родини вимагають підкріплення. За словами Зеленського, у боях загинуло близько 31 000 військових, а за оцінками військових аналітиків, загальна кількість набагато більша. Ще десятки тисяч військовослужбовців отримали поранення, багато з них уже не в змозі воювати. Ті, хто залишився, виснажені та не мають артилерійських снарядів, а поставки із США затримуються", - пише WSJ.
Сєкта "хай Потап з Нвстею воює" вже тут як тут.
За казнокрадов.
И как один умрём
За этих гадов
З.І. знаю пару містечок, сіл де в кожному по 2-3 частини , повно військових , але чомусь вже два роки вони сидять на єдному місці... то яка нестача ?
Простий приклад кума сестри мобілізували в кінці січня . Жодної військової підготовки не мав Перехворів на застудне в сирих гуртожитках - виїхав кілька разів на полігон ( Все з його слів ) . Тиждень назад не дійшов до позиції . ( Якого біса непідготовлену та необстріляну людину послали на першу лінію?) - накрили мінометом .
Наразі чекає на другу операцію в госпіталі .
Підсумок шапітолізації - за два місяці зробили з людину тимчасово непридатного , користь в обороні - нуль, користь державі - одні збитки на утримання .
Питання - який сенс в такій мобілізації .? Хто понесе кримінальну відповідальність за такі речі?
звертайтесь, розкажу.
Це "утилізатори" України, що працюють на її цілковите винищення.
Можливо, немає рядових-штурмовиків на першій лінії, вони гинуть першими.
Це диверсія, як з закупівлі неіснуючих снарядів.
Чи нищення програмного забезпечення для війська.
Чи списання здорових офіцерів, за допомогою ВЛК.(Слідство. інфо)
Чи централізація енергоресурсів (доставляють/починають енорго блоки на існуючих станціях). Хоч треба розгалужена система меншими потужностями/осередками.
Мертві закони типу по правкам лозового. Чи лобіювання МВС стосовно прийняття на баланс камер спостереження. Під приводом необхідності в розкритті злочинів.
===========
Точно, популярно і ближче до народу - це закликати 40-50 річних. А 20-25 літні ще не нагулялися, нехай ягу біля АТБ попивають та чекають коли кордон відкриється
Саботаж, шкідництво, підрив обороноздатності України режисури ФСБ у виконанні клоуна Зеленського і його шайки "потужних менеджерів".
Так переможемо ?
Ті ж таки втрати, найперше, від недостатньої кількості відповідної зброї та ***********, а також від неадекватного та/або злочинного, використання засобів, особового складу, від неналежної підготовки та забезпечення бійців на фронті і т.д.
Додати до цього масові розкрадання коштів, гуманітарної допомоги (в т.ч., призначеної безпосередньо для військових), саботування виробництва власної зброї, ракет, снарядів, відверте саботування побудови належних укріплень, санкціоновані "згори"бєзпрєдєл, беззаконня та безкарність у діях представників того ж таки "тцк", на котрих була покладено функції з мобілізації, що призвело до підриву довіри громадян до військових, до мобілізаційних заходів, збройної боротьби проти агресора загалом т.д.; посилення репресивних заходів до військових тощо, котрі призводять лише до деморалізації як війська так і нароу загалом, і т. ін.
Що, заразом узяте, свідчить, передусім, про кризу управління в державі та про неналежне та/або злочинне виконання/не виконання посадовими особами своїх безпосередніх обов'язків.
Тобто, проблеми України не стільки в ресурсах (хоча такі проблеми мають місце), скільки й найперше, в незалежному а й часто злочинному використанні тих ресурсів, які Україна вже має.
Що неможливо пояснити ні в який інший спосіб, окрім як злим умислом та злочинною ж некомпетентністю. Що, в свою чергу, вже на повну використовують проти України як її відверті вороги, так й вороги таємні, саботуючи допомогу Україні під будь-якими приводами.
Що призводить ось, до таких завуальованих меседжів мовляв, "нащо українцям допомагати, коли вони самі не хочуть захищати країну" і т п.
І що не може не справляти враження чергового "усибічного договорняка певних зацікавлених осіб", спрямованого на розвал та "дерибан" України, її землі, надр і т.д., де українцям відводиться лише роль біженців, "вічних жебраків" та "гарматного м'яса" - бо лише самим своїм існуванням та прагненням до волі та самобутності - "заважають" цю землю "дербанити".