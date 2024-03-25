Українська армія стикнулася із нестачею військових в той час, як законопроєкт про мобілізацію застряг у Раді, - WSJ

Збройні Сили України потребують більше живої сили для стримування російського наступу.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що законопроєкт про мобілізацію застряг у Раді після кількамісячних дебатів. А запропоновані зміни до законопроєкту є незначними: знищення призовного віку до 25 років, надання права військовим звільнятися з армії після трьох років служби, а також запровадження покарання для чоловіків-ухилянтів.

Однак Рада, зіткнувшись з тим, що значна частина населення не бажає воювати, важко схвалює навіть ці скромні зміни в законі, пише WSJ.

"Ми боремося за зниження віку до 25 років. Це непопулярне рішення. Нам потрібно збільшити кількість людей, яких можна мобілізувати", - розповів нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

Видання також зазначає, що крім нестачі боєприпасів, найбільшою проблемою України є також брак солдатів. Командири водночас кажуть, що їхня мета - вистояти та відновити сили.

Українська військова розвідка повідомляла, що РФ здатна поповнювати свої сили на 30 тис. військових щомісяця. Проте війська РФ все одно важко просуваються вперед після окупації Авдіївки в лютому.

"Переважна більшість українців підтримують владу в продовженні боротьби з Росією. Але провал великого контрнаступу України минулого року та втрата десятків тисяч солдатів під час цього не лише похитнули впевненість українців у тому, що вони можуть повернути територію, а й виснажили їхні людські ресурси", - пише WSJ.

Також видання нагадало, що минулого літа Зеленський після низки корупційних скандалів звільнив всіх обласних військкомів. Але сотні тисяч чоловіків продовжують ухилятися від мобілізації.

"Я не можу сказати, що почуваюся ухилянтом", - розповів 24-річний Олег Синельченко, обидва брати якого пішли воювати на початку війни. І вони ж застерегли його навіть від реєстрації у ТЦК. Мовляв, щойно його поставлять на облік, дороги назад не буде.

"Мені не телефонували, - каже Синельченко. - Більша частина країни сидить вдома і вдає, що нічого не відбувається".

Представники усіх верств суспільства просять Раду послабити новий законопроєкт. Підприємства пропонують сплачувати податок, щоб уберегти своїх працівників від передової. Студенти кажуть, що їм потрібно дати можливість закінчити навчання до служби. Крім того, як зазначає WSJ, після розпаду Радянського Союзу в 1991 році в Україні була демографічна криза, і 20-річних українців нині менше, ніж у попередніх поколіннях.

Також, йдеться в матеріалі, у травні минулого року Рада ухвалила закон про зниження призовного віку до 25 років, але Зеленський його так і не підписав.

Нардеп "Голосу" Роман Костенко розповів, що голосував за цей законопроєкт, але відтоді політика зниження призовного віку стала складнішою. У грудні законопроєкт про зміну форми призову відкликали на тлі суспільної протидії.

"Якби я встав посеред Ради і сказав: "Знизьмо вік до 21 року", його б одразу відхилили. Це непопулярне рішення. Але завдання президента – ухвалювати непопулярні рішення під час війни. Не можна перекладати відповідальність за них на когось іншого", - каже парламентар.

"Поки в Раді обговорюють поправки, солдати та їхні родини вимагають підкріплення. За словами Зеленського, у боях загинуло близько 31 000 військових, а за оцінками військових аналітиків, загальна кількість набагато більша. Ще десятки тисяч військовослужбовців отримали поранення, багато з них уже не в змозі воювати. Ті, хто залишився, виснажені та не мають артилерійських снарядів, а поставки із США затримуються", - пише WSJ.

