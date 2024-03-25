В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня
Увечері 25 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики з півдня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - ідеться в повідомленні.
Згодом телеграм-канали повідомили про вибухи в Одесі.
