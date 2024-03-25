УКР
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня

тривога

Увечері 25 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики з півдня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - ідеться в повідомленні.

Згодом телеграм-канали повідомили про вибухи в Одесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останні ракетні атаки РФ по Україні - це воєнні злочини, - Боррель

щоб ви повиздихали орки 3.14дерські!
показати весь коментар
25.03.2024 17:46 Відповісти
Треба херачить по тому Криму всім, чим є
показати весь коментар
25.03.2024 17:49 Відповісти
Та вже куски асфальту закінчуються.
показати весь коментар
25.03.2024 17:51 Відповісти
Що ти за маячню несеш?
показати весь коментар
25.03.2024 17:52 Відповісти
Вас ще не нудить? Вже всім ясно про той асфальт, але всеодно треба його скрізь втулити
показати весь коментар
25.03.2024 17:54 Відповісти
Корисні ідіоти всюди сунуть асфальт і 73%. Я скаженію від таких постів, і тут до ворожки не ходи - про таке волають ті, хто оце привели до влади
показати весь коментар
25.03.2024 17:59 Відповісти
Які факти?? Ваше незнання математики й по@єрєну статистику, якщо Ви виш закінчували? Чи тупо логіку загубили у дитинстві?
показати весь коментар
25.03.2024 18:05 Відповісти
Кацапе..не змісту, а сенсу. Гугл тебе здав.
показати весь коментар
25.03.2024 18:15 Відповісти
Ви працюєте за схемою. Я сиділа і чекала таку відповідь. Я за Зеленського так само голосувала, як і Ви
показати весь коментар
25.03.2024 18:13 Відповісти
 
 